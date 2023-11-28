Бережно к себе: собрали 11 полезных масок для волос

Мороз за окном в комбо с шапками и сухим комнатным воздухом — повод для косметической ревизии и приобретения новых бьюти-бестселлеров. Незаменимое средство на период холодов (и контрастных температур) — питательные и восстанавливающие маски для волос (от простых до роскошных).
Miriam Quevedo
Испанские профессионалы-экспериментаторы из Miriam Quevedo спрятали под крышкой восстанавливающей маски Sublime Gold драгоценную концентрацию из трех видов 24-каратного золота: биоактивного, микронизированного и в виде хлопьев. С их помощью средство улучшает питание волокон и придает волосам ювелирный блеск.
Oribe
Суперсила маски Silverati от тихо-роскошной марки Орбе Каналеса — контроль за секрецией себума для защиты от воспалений и раздражений кожи головы (спасибо бьюти-формуле с экстрактом родиолы розовой и семян сельдерея). Средство подходит для окрашенных в пепельный оттенок и седых волос — препятствует возникновению желтизны и придает сияющий металлик-оттенок (на зависть Софи из «Ходячего замка»).
PROFESSOR
Универсальный крем-коктейль PROFESSOR подходит как для sos-восстановления волос за 5−10 минут (для супер-эффекта следует прогреть волосы феном или под термо-шапкой), так и для бережной регенерации волокон в течение всей ночи. В главных ролях — масла арганы, миндаля и гуавы, а также знаменитый бьюти-дуэт алоэ и пантенола.
MEDAVITA
В основе функционального средства MEDAVITA — ферментированная рисовая вода, богатая аминокислотами, протеинами и антиоксидантами. Вместе они не только питают и снижают пористость волос, но и защищают локоны от механического воздействия (от расчесываний сбившихся под шапкой колтунов до банального трения о подушку).
Elizabeth Zefi
Выручай-средство для укрощения непослушных волос. Протеины пшеницы и экстракт водоросли в составе маски интенсивно питают и увлажняют волосы, возвращая жесткие и ломкие пряди в мягко-эластичное состояние.
Moroccanoil
Мировой бьюти-амбассадор арганового масла Moroccanoil объединил в тонизирующей маске Color Depositing Clear масло абрикосовых косточек и комплекс аминокислот с технологией ArganID, направленной на придание глянцевого вау-блеска.
L'Occitane
Не мастхэв, а база: маска L'Occitane на основе эфирных масел, провитамина B5 и аминокислот овса восстанавливает и укрепляет волосы (без утяжеления) — в противовес северному ветру и центральному отоплению. Для идеального комбо можно использовать вместе с пилинг-скрабом (долой излишки себума) и термоспреем.
L'Oreal
Идеальный уходовый микс от L'Oreal — серин дарит мягкость, тирозин защищает от агрессивных факторов окружающей среды, а аргинин укрепляет структуру волоса. Невесомая текстура средства быстро впитывается, обеспечивая восстановление волос на молекулярном уровне и термозащиту до 230°C (в предверии главной новогодней укладки).
AlterEgo Italy
Веганский бестселлер AlterEgo: коллагеновая маска Chromego Color Сare обогащена питательным экстрактом грецкого ореха, а также подходит для окрашенных волос — защищает пряди и придаем им заветные гладкость и сияние.
Natura Siberica
Прогрессивные травники Natura Siberica спрятали активные компоненты сибирского женьшеня в микроскопические липидные капсулы, позволяющие ингредиентам проникать в более глубокие слои кожи головы и волос. За счет инновационного бьюти-лайфхака маска ICE Professional не только очищает волосы и защищает их от воздействия думкорной петербургской зимы, но и способствует ускорению роста волосяных луковиц.
Apivita
Мощное антиоксидантное действие, интенсивное увлажнение и восстановление липидного баланса — список достижений увлажняющей эликсир-маски Apivita на настое греческого розмарина в комбо с тимьяновым медом, протеинами овса и экстрактом прополиса.
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