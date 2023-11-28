Бережно к себе: собрали 11 полезных масок для волос

Универсальный крем-коктейль PROFESSOR подходит как для sos-восстановления волос за 5−10 минут (для супер-эффекта следует прогреть волосы феном или под термо-шапкой), так и для бережной регенерации волокон в течение всей ночи. В главных ролях — масла арганы, миндаля и гуавы, а также знаменитый бьюти-дуэт алоэ и пантенола.