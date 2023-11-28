18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Бережно к себе: собрали 11 полезных масок для волос

Поделиться:

Мороз за окном в комбо с шапками и сухим комнатным воздухом — повод для косметической ревизии и приобретения новых бьюти-бестселлеров. Незаменимое средство на период холодов (и контрастных температур) — питательные и восстанавливающие маски для волос (от простых до роскошных).

Miriam Quevedo

Miriam Quevedo Sublime Gold, ДЛТ, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miriam Quevedo Sublime Gold, ДЛТ, 46 000 руб.

Испанские профессионалы-экспериментаторы из Miriam Quevedo спрятали под крышкой восстанавливающей маски Sublime Gold драгоценную концентрацию из трех видов 24-каратного золота: биоактивного, микронизированного и в виде хлопьев. С их помощью средство улучшает питание волокон и придает волосам ювелирный блеск.

Oribe

Oribe Silverati Illuminating Treatment Masque, 9 994 руб.
Архивы пресс-служб

Oribe Silverati Illuminating Treatment Masque, 9 994 руб.

Суперсила маски Silverati от тихо-роскошной марки Орбе Каналеса — контроль за секрецией себума для защиты от воспалений и раздражений кожи головы (спасибо бьюти-формуле с экстрактом родиолы розовой и семян сельдерея). Средство подходит для окрашенных в пепельный оттенок и седых волос — препятствует возникновению желтизны и придает сияющий металлик-оттенок (на зависть Софи из «Ходячего замка»).  

PROFESSOR

PROFESSOR Сhampagne cream-cocktail, 6 690 руб.
Архивы пресс-служб

PROFESSOR Сhampagne cream-cocktail, 6 690 руб.

Универсальный крем-коктейль PROFESSOR подходит как для sos-восстановления волос за 5−10 минут (для супер-эффекта следует прогреть волосы феном или под термо-шапкой), так и для бережной регенерации волокон в течение всей ночи. В главных ролях — масла арганы, миндаля и гуавы, а также знаменитый бьюти-дуэт алоэ и пантенола.

MEDAVITA

MEDAVITA NUTRISUBSTANCE, 6 204 руб.
Архивы пресс-служб

MEDAVITA NUTRISUBSTANCE, 6 204 руб.

В основе функционального средства MEDAVITA —  ферментированная рисовая вода, богатая аминокислотами, протеинами и антиоксидантами. Вместе они не только питают и снижают пористость волос, но и защищают локоны от механического воздействия (от расчесываний сбившихся под шапкой колтунов до банального трения о подушку). 

Elizabeth Zefi

Elizabeth Zefi Intense Regenerating Mask, Molecule, 4 675 руб.
Архивы пресс-служб

Elizabeth Zefi Intense Regenerating Mask, Molecule, 4 675 руб.

Выручай-средство для укрощения непослушных волос. Протеины пшеницы и экстракт водоросли в составе маски интенсивно питают и увлажняют волосы, возвращая жесткие и ломкие пряди в мягко-эластичное состояние.

Moroccanoil

Moroccanoil Color Depositing Mask Clear, 3 329 руб.
Архивы пресс-служб

Moroccanoil Color Depositing Mask Clear, 3 329 руб.

Мировой бьюти-амбассадор арганового масла Moroccanoil объединил в тонизирующей маске Color Depositing Clear масло абрикосовых косточек и комплекс аминокислот с технологией ArganID, направленной на придание глянцевого вау-блеска. 

L'Occitane

L'Occitane маска для волос восстанавливающая, 2 962 руб.
Архивы пресс-служб

L'Occitane маска для волос восстанавливающая, 2 962 руб.

 

Не мастхэв, а база: маска L'Occitane на основе эфирных масел, провитамина B5 и аминокислот овса восстанавливает и укрепляет волосы (без утяжеления) — в противовес северному ветру и центральному отоплению. Для идеального комбо можно использовать вместе с пилинг-скрабом (долой излишки себума) и термоспреем. 

L'Oreal 

L'Oreal Professionnel Absolut repair molecula, Золотое Яблоко, 2 878 руб.
Архивы пресс-служб

L'Oreal Professionnel Absolut repair molecula, Золотое Яблоко, 2 878 руб.

Идеальный уходовый микс от L'Oreal — серин дарит мягкость, тирозин защищает от агрессивных факторов окружающей среды, а аргинин укрепляет структуру волоса. Невесомая текстура средства быстро впитывается, обеспечивая восстановление волос на молекулярном уровне и термозащиту до 230°C (в предверии главной новогодней укладки). 

AlterEgo Italy

AlterEgo Italy Chromego Color Care Mask, 2 683 руб.
Архивы пресс-служб

AlterEgo Italy Chromego Color Care Mask, 2 683 руб.

Веганский бестселлер AlterEgo: коллагеновая маска Chromego Color Сare обогащена питательным экстрактом грецкого ореха, а также подходит для окрашенных волос — защищает пряди и придаем им заветные гладкость и сияние. 

Natura Siberica

ICE Professionalby Natura Siberica, Take It Home, 490 руб.
Архивы пресс-служб

ICE Professionalby Natura Siberica, Take It Home, 490 руб.

Прогрессивные травники Natura Siberica спрятали активные компоненты сибирского женьшеня в микроскопические липидные капсулы, позволяющие ингредиентам проникать в более глубокие слои кожи головы и волос. За счет инновационного бьюти-лайфхака маска ICE Professional не только очищает волосы и защищает их от воздействия думкорной петербургской зимы, но и способствует ускорению роста волосяных луковиц.

Apivita

Apivita Express Beauty, Noname-beauty, 318 руб.
Архивы пресс-служб

Apivita Express Beauty, Noname-beauty, 318 руб.

Мощное антиоксидантное действие, интенсивное увлажнение и восстановление липидного баланса — список достижений увлажняющей эликсир-маски Apivita на настое греческого розмарина в комбо с тимьяновым медом, протеинами овса и экстрактом прополиса.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: