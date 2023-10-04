Филлеры, сыворотки и микротоки: бьюти-мастхэвы октября

«Л’Окситан» закрутили несколько баночек с первыми октябрьскими артишоками. Артишок во Франции многозадачен: подойдет и в букет, и в суп, и в панировку, и в крем. Во всех случаях усилит кровообращение и защитит от стресса (даже в букете, проверено). При употреблении внутрь у него есть еще одно интересное свойство: благодаря фенолу цинарину в составе всё, что съестся сразу после артишока, кажется сладким. Звучит как прорыв в диетологии и экономия на десертах! Намазывать на бутерброд крем и скраб «Л’Окситан» с экстрактом артишока, впрочем, не предлагаем, но стройнящий эффект предсказываем — лимфодренажное и противоотечное воздействие у обоих средств сокрушительное. Моделирующий крем подходит даже для долгого и интенсивного массажа: экстракт артишока укрепляет и тренирует кровеносные сосуды.