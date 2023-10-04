Филлеры, сыворотки и микротоки: бьюти-мастхэвы октября

Расставляем по полочкам бьюти-урожай: запасаемся ароматерапевтическими скрабами Comfort Zone, душистыми сыворотками d'Alba и эко-косметикой Somelove — в устойчивом порыве даже меняем привычные филлеры на инновационный крем Minus 417.
Clarins
Нашли у Clarins экологичную (и очень красивую!) помаду Joli Rouge: многоразовый футляр красного, золотистого или белого цвета и сменные стики в 32 матовых, атласных и сияющих оттенках. Заботится помада не только об окружающей среде, но и о наших губах: 80 % натуральных ингредиентов (включая органические масла камелии, косточек абрикоса и карите) увлажняют и защищают кожу от обезвоживания, а особый срез с «ямочкой» равномерно распределяет цвет и создает четкий контур.
Minus 417
Спа и антиэйдж соединились в линейке Radiant See израильской марки Minus 417 с грязями, солями и минералами Мертвого моря. Наш фаворит — коллагеновый филлер для мгновенного преображения кожи (заменит крем для лица, базу под макияж и поход к косметологу!), в составе которого натуральный коллаген, витамины А, B, E и F, белая и красная глина. Все вместе дает видимый лифтинг-эффект, разглаживает и увлажняет.
«Мастерская Олеси Мустаевой»
Бьюти-бокс Rose от «Мастерской Олеси Мустаевой» (Олеся — химик-технолог из Казани и разработчик всей косметики марки!) делает доброе дело не только для кожи (скраб для тела с маслом розы отшелушивает и расслабляет, крем с пептидами шелка увлажняет, а бальзам для губ с гиалуроновой кислотой спасает от сухости), но и для семей с детьми на лечении: 50 % от продажи каждого набора направят в фонд «Семья вместе» для строительства семейных домов при крупных детских больницах.
Veracova
Сохраняем водный баланс (кожи в том числе!) с новинкой от французов Veracova: «Мой увлажняющий крем» с гиалуроновой кислотой (она выравнивает микрорельеф, укрепляет защитный барьер и предотвращает сухость). В поддержку ей работают сахариды запатентованного комплекса Aquaxyl (удерживают влагу) и масло макадамии (смягчает и разглаживает мелкие морщинки).
Levrana
Чтобы к следующему лету отрастить локоны Барби, начинаем готовиться уже сейчас — с укрепляющим тоником от бренда органической косметики из Петербурга Levrana «Розмарин и мята». Первый ускоряет рост волос и предотвращает выпадение, вторая — снижает ломкость и регулирует выработку себума, а усиливают эффект ромашка и черный перец.
Molecule
Холодный ветер и джин — вот что поймали (в прямом смысле!) французские парфюмеры Headspace во флакон для бутиков Molecule. Headspace — это не только имя новых нишевых ароматов, но и название целой технологии, которая отвела бы от греха Жан-Батиста Гренуя. Ловушку для сырья, непригодного для дистилляции, изобрел в 1980-м швейцарский химик Роман Кайзер. Хроматографический анализ воздуха вокруг цветка, шарлотки или театральной шторы помогает идентифицировать все пахучие молекулы, пересчитать их и собрать аромат заново в лаборатории. В парфюмерной воде Genievre так был схвачен запах знаменитого британского джина. Отказавшись от тоника, его разбавили маслами мандарина, можжевельника, кедрового дерева и олибанума — и вместо «Фляги в осеннем лесу» (наш вариант) нарекли просто «Можжевельником». Факт: cочинила аромат молодая парфюмерная селебрити Фанни Баль, автор 70+ коммерческих хитов для Givenchy, Comme des Garcons и Frederic Malle.
Etat Pur
Уплотняемся! Шарфами, пальто и коллагеном: для сыворотки Etat Pur в октябре самое время. Изо всех средств Etat Pur исключили парабены, формальдегиды, минеральные масла, синтетические красители, микропластик и продукты нефтепереработки. Уход, очищение и увлажнение — базовые, универсальные и без излишеств. А вот сыворотки — точечного применения, по сезонам и индивидуальным потребностям кожи. К логике основателя Etat Pur фармацевта Жан-Ноэля Тореля у нас ноль вопросов. А к технологам французской марки только один: как выбрать из тринадцати активных сывороток самую подходящую на петербургскую морось (холод и мрак)? Сузив поиск до могучей антивозрастной линейки Pure Actives 5 Signs of Aging из программы «Наука о продлении молодости кожи» от Naos, «Собака.ru» нашла средство с пептид-4 про-коллагеном. Эта сыворотка уплотняет кожу, возвращает ей потерянную под ветрами эластичность и разглаживает морщины. Чтобы помочь косметике в работе, имеет смысл бросить курить и хмуриться. Но это уже уровень pro!
Л'Окситан
«Л’Окситан» закрутили несколько баночек с первыми октябрьскими артишоками. Артишок во Франции многозадачен: подойдет и в букет, и в суп, и в панировку, и в крем. Во всех случаях усилит кровообращение и защитит от стресса (даже в букете, проверено). При употреблении внутрь у него есть еще одно интересное свойство: благодаря фенолу цинарину в составе всё, что съестся сразу после артишока, кажется сладким. Звучит как прорыв в диетологии и экономия на десертах! Намазывать на бутерброд крем и скраб «Л’Окситан» с экстрактом артишока, впрочем, не предлагаем, но стройнящий эффект предсказываем — лимфодренажное и противоотечное воздействие у обоих средств сокрушительное. Моделирующий крем подходит даже для долгого и интенсивного массажа: экстракт артишока укрепляет и тренирует кровеносные сосуды.
Foreo
Лучший ASMR сезона — бьюти-жужжание микротоков Foreo (суперсила — воздействие на глубокие слои кожи для снятия напряжения, восстановления тонуса и разглаживания мышц). Новое поколение устройств сочетает в себе сразу несколько типов микротоков: например, пульсирующие, скульптурирующие и стимулирующие лифтинг. Девайсы BEAR 2 go, BEAR 2 body (для тела) и BEAR 2 eyes&lips (для зон вокруг глаз и губ) сочетают в себе два типа микротоков (идеальный стартовый вариант), а продвинутый BEAR 2 — все, везде и сразу.
BABOR x Falconeri
Образцовый осенний коллаб — питательные уходовые средства Babor в комбо с кашемировыми шарфами Falconeri из итальянских ультралегких волокон. Для сезонного ухода выбираем крем с двумя видами ретинола и бакучиолом, дополняем сывороткой с пептидами (мгновенный плампинг!), финальный штрих — при покупке от 18 тысяч забираем iconic-шарф Falconeri и стилизуем по примеру последнего показа Saint Laurent – заправляя в колье.
Comfort zone
Замедляемся и пробуем себя в амплуа слоулайфера с ароматерапевтическим скрабом Tranquillity от Comfort Zone. Амарантовое масло в составе обеспечивает маслянистую массажную текстуру средства (заодно восстанавливают защитный барьер кожи), кристаллы сахара отшелушивают, а масло сладкого миндаля дарит мягкость и эластичность (и амбьянс домашнего спа салона).
d'Alba
Технологи d'Alba продолжают изучать косметические субличности белого трюфеля. В сыворотке для лица Intensive Volufiline Ampoule трюфель объединен с токоферолом и волюфилином, плюс приправлен керамидами, натуральными маслами и комплексом из восьми видов гиалуроновой кислоты — все ради увлажнения, питания и повышения эластичности кожи.
Somelove
Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (вместо консервантов используют экстракты японской жимолости и левулиновой кислоты из сахарного тростника). Результат консультаций фаундеров с доктором UK Society of Cosmetic Scientists Барбарой Олиосо — увлажняющая пенка для умывания, восстанавливающий PH тоник и гидрофильный эликсир для повышения эластичности кожи (средства подойдут для чувствительной кожи и при атопическом дерматите).
FOR ME by gold apple
Команда "Золотого яблока" упаковала 20-летний опыт на бьюти-рынке в банки собственного бренда FOR ME. Уходовый стартерпак: укладываем в косметичку гель для душа с ароматом сливок и шафрана и молочко для тела на основе масла макадамии и виноградной косточки. Дорожно-командировочный вариант — увлажняющий крем для рук с ароматом хвои и инжира в компактном флаконе.
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