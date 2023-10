Филлеры, сыворотки и микротоки: бьюти-мастхэвы октября

Спа и антиэйдж соединились в линейке Radiant See израильской марки Minus 417 с грязями, солями и минералами Мертвого моря. Наш фаворит — коллагеновый филлер для мгновенного преображения кожи (заменит крем для лица, базу под макияж и поход к косметологу!), в составе которого натуральный коллаген, витамины А, B, E и F, белая и красная глина. Все вместе дает видимый лифтинг-эффект, разглаживает и увлажняет.

Уплотняемся! Шарфами, пальто и коллагеном: для сыворотки Etat Pur в октябре самое время. Изо всех средств Etat Pur исключили парабены, формальдегиды, минеральные масла, синтетические красители, микропластик и продукты нефтепереработки. Уход, очищение и увлажнение — базовые, универсальные и без излишеств. А вот сыворотки — точечного применения, по сезонам и индивидуальным потребностям кожи. К логике основателя Etat Pur фармацевта Жан-Ноэля Тореля у нас ноль вопросов. А к технологам французской марки только один: как выбрать из тринадцати активных сывороток самую подходящую на петербургскую морось (холод и мрак)? Сузив поиск до могучей антивозрастной линейки Pure Actives 5 Signs of Aging из программы «Наука о продлении молодости кожи» от Naos, «Собака.ru» нашла средство с пептид-4 про-коллагеном. Эта сыворотка уплотняет кожу, возвращает ей потерянную под ветрами эластичность и разглаживает морщины. Чтобы помочь косметике в работе, имеет смысл бросить курить и хмуриться. Но это уже уровень pro!

Лучший ASMR сезона — бьюти-жужжание микротоков Foreo (суперсила — воздействие на глубокие слои кожи для снятия напряжения, восстановления тонуса и разглаживания мышц). Новое поколение устройств сочетает в себе сразу несколько типов микротоков: например, пульсирующие, скульптурирующие и стимулирующие лифтинг. Девайсы BEAR 2 go, BEAR 2 body (для тела) и BEAR 2 eyes&lips (для зон вокруг глаз и губ) сочетают в себе два типа микротоков (идеальный стартовый вариант), а продвинутый BEAR 2 — все, везде и сразу.

Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (вместо консервантов используют экстракты японской жимолости и левулиновой кислоты из сахарного тростника). Результат консультаций фаундеров с доктором UK Society of Cosmetic Scientists Барбарой Олиосо — увлажняющая пенка для умывания, восстанавливающий PH тоник и гидрофильный эликсир для повышения эластичности кожи (средства подойдут для чувствительной кожи и при атопическом дерматите).