Сыворотку с ретинолом — на кожу, шелковую маску — на глаза! 8 золотых правил вечернего ухода за лицом

Выберете цифру от 1 до 10 — в Интернете обязательно появится статья по системе ухода за лицом, состоящей именно из такого количества шагов. Но здесь предлагаем вспомнить великую истину о важности качества, а не количества! Поэтому мы разобрали ключевые принципы любой n-ступенчатой ночной бьюти-рутины с Анастасией Романовой, косметологом ИЛЬ ДЕ БОТЭ, и сделали подборку подходящих средств, чтобы вы спали спокойно.
Никакого скрипа
Перед сном необходимо тщательно очистить кожу. Это обязательный шаг, который напрямую влияет на внешний вид вашего лица. Многие выбирают гели, которые очищают «до скрипа» и считают, что это ощущение — показатель качественного действия средства. Но на самом деле такие продукты могут нарушить гидролипидный баланс эпидермиса и стать причиной сухости кожи. Для того, чтобы безопасно очистить лицо, лучше использовать мягкие пенящиеся продукты. Они действуют более деликатно, при этом хорошо удаляя остатки макияжа и других загрязнений. А природные ингредиенты, например, экстракты мелиссы и горечавки деликатно стимулируют обновление клеток кожи, не причиняя ей вреда.
Выбор редакции: очищающий мусс MOUSSE NETTOYANTE PEAU NEUVE от Clarins.
Генеральная уборка
Раз в неделю нужно проводить масштабное очищение не только квартиры, но и кожи. Делать это лучше с помощью скрабов или пилингов, но слишком частое их применение может навредить эпидермису из-за крупных абразивных частиц или агрессивного действия кислот. Неочевидный, но более безопасный и разумный вариант — использовать перед сном энзимную пудру. По своему действию она не уступает скрабам и пилингам, но работает бережнее. Кроме того, у энзимной пудры более экономный расход: небольшого количества достаточно, чтобы сделать пенку для всего лица. Выбирайте средства с аминокислотами и успокаивающими элементами (например, алоэ вера, центеллой азиатской). Тогда продукт удалит ороговевшие клетки, отшлифует рельеф кожи и придаст ей сияние.
Выбор редакции: энзимный порошок PURE PERFECTION 100 от MBR.
Хитрый ход
Вечерняя рутина может (и часто должна!) включать в себя увлажняющие или питающие средства. Первые направлены на то, чтобы удержать в эпидермисе влагу, не допустить его сухости и потери эластичности. Чаще всего они содержат гиалуроновую кислоту, которая притягивает молекулы воды и не дает им испаряться с поверхности кожи. Чтобы она оказала более выраженный эффект, наносите увлажняющие продукты на влажную кожу, например, сразу после вечернего душа. Так гиалуроновая кислота сможет притянуть больше молекул воды и наполнить ими эпидермис.
Питающие средства вечернего ухода помогают восстановить эпидермис, обогатить его полезными веществами и вернуть лицу здоровый ровный цвет. Обычно в их составе — растительные экстракты, органические масла и пробиотики. Наносите крем за час до сна, чтобы он успел проникнуть в ткани на нужную глубину, не стал причиной отечности на следующее утро и не остался на подушке.
Выбор редакции: ночной крем GREEK YOGHURT PROBIOTIC QUENCH SLEEPING FACIAL от KORRES.
Сухой закон
Ретинол — мощный компонент, который ускоряет синтез коллагена и способствует регенерации клеток. Но он не дружит с ультрафиолетовым излучением, поэтому идеальное время для нанесения средств с ним — перед сном. Ретинол выравнивает тон кожи и ее текстуру, возвращая молодость лица, как эльф в сказке, — пока вы спите. Чтобы средство проявило весь свой потенциал, перед нанесением нужно дождаться полного высыхания лица — тогда молекула сможет проникнуть в глубокие слои кожи. Используйте этот компонент с осторожностью и не забудьте о солнцезащитном средстве на следующий день, чтобы избежать пигментации.
Выбор редакции: ночная сыворотка BIO-RETINOL INENSIVE CELLULAR RENEWAL от MILA MOURSI.
Молодильное яблочко
Пептиды — соединения аминокислот, которые являются строительным материалом нашего организма. Они восстанавливают защитные функции кожи и повышают ее упругость и эластичность. Наиболее эффективно продукты с пептидами работают ночью, поэтому несмываемые крема и сыворотки с этими компонентами — must-have для вечерней бьюти-рутины. Особого внимания заслуживают средства с витаминным комплексом в составе, такие продукты не только делает кожу более подтянутой, но и оказывает отличное антиоксидантное действие, предотвращая старение клеток.
Выбор редакции: сыворотка INTENSE RECOVERY PEPTIDE EYE SERUM от MINUS 417.
Воздушное пространство
Оптимальная температура для здорового сна — 18-22 градуса. В таких условиях организму легче засыпать, а сам сон проходит спокойнее. Чтобы этого добиться, стоит проветрить комнату за 30-40 минут до того, как ложиться в кровать. Это позволит снизить температуру в помещении и наполнить спальню кислородом, который улучшает сон и запускает восстановительные процессы в коже.
Кроме температуры на организм влияет и влажность воздуха. В больших городах, особенно с началом отопительного сезона, воздух становится сухим, что негативно отражается на коже. Хорошее решение в таком случае — приобрести увлажнитель воздуха, который станет косвенным анти-эйдж средством, не дающим дерме терять много влаги и рано стареть.
Свету — нет
Во время сна вырабатывается гормон мелатонин — он является мощным антиоксидантом, борется с воспалительными процессами и способствует восстановлению кожи. Чтобы он мог синтезироваться, нужно выключить в спальне все источники света. Блэкаут-шторы, выключенные светильники, никаких горящих лампочек в электрических приборах — так выглядит идеальная спальня. Если полностью убрать свет из комнаты не получается, можно использовать маски для сна. Отдавайте предпочтение изделиям из мягкого, экологичного и приятного на ощупь материала (например, шелка), который не будет вызывать дискомфорт при длительном контакте с лицом. Здорово, если резинка тоже обшита тканью, а у самой маски есть приятный терапевтический аромат (лаванды, мелиссы, мяты), который способствует спокойному и глубокому сну.
Выбор редакции: маска KOALA SLEEP MASK от NPW.
Детокс от гаджетов
Свет от телефонов, компьютеров и планшетов — HEV-излучение, блокирует выработку мелатонина и не дает коже отдохнуть ночью. Синее свечение экранов разрушает коллаген и эластин в эпидермисе, а это приводит к преждевременному старению и тусклости лица. Поэтому старайтесь избегать использования гаджетов за 2-3 часа до сна — тогда у организма появится возможность расслабиться.
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о препарате и необходимости его применения.
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