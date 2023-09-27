Знакомьтесь, Оливье Кресп: парфюмер-легенда и фаундер марки Akro, покоряющей носы всего мира!

Французский парфюмер, который придумал половину того, что стоит у вас на туалетном столике (и еще 350 ароматов сверху!), прилетел в Петербург запускать собственную марку Akro — десять парфюмов про guilty pleasures и аддикции, от татуировок до сладких булочек.
Оливье Кресп
Гранд-парфюмеры рано или поздно продюсируют бренд имени себя, потому что становится тесно в чужих гайдлайнах?
Можно и так сказать. Я всю жизнь (45 лет!) работал на огромные концерны. Но был на своем месте и никогда не сомневался, что занят подходящим делом: как минимум несколько моих ароматов вошли в двадцатку мировых бестселлеров всех времен. Я посотрудничал почти с каждым важным брендом. Набрался опыта, забронзовел. И однажды испугался, что могу начать повторяться. Правда, это была просто тревожная мысль на задворках сознания. И если бы не моя дочь Анаис, то я продолжил бы работать, как раньше, и Akro никогда бы не появился. Но пять лет назад она позвонила и сказала, что нашла потрясающую концепцию для марки Оливье Креспа. И что если мы ей не воспользуемся, то идею точно утащит кто-то другой. Как видите, она была убедительна.
Однако вы продолжаете делать ароматы для других компаний?
Хороший вопрос. Я сам долго размышлял, как будет правильнее. Решил так: чтобы избежать пересечений и путаницы, сконцентрируюсь на Akro и не стану брать в работу никакую другую «нишу». Но иногда — гораздо реже, чем раньше — я по-прежнему создаю парфюмы в рамках концерна Firmenich. Обычно для брендов с большими именами. Например, в октябре выйдет Devotion от Dolce&Gabbana. И что-то мне подсказывает, что это будет хит.
Оливье Кресп
Дочь стала вашим партнером по Akro, остальные члены семьи тоже внутри парфюмерной индустрии. Как у вас с work-life balance?
Прекрасно! Потому что нет никакого разделения на жизнь и парфюмерию. Так, в общем-то, у нас было всегда. В детстве я ездил с родителями в Грасс отбирать цитрусы и цветы нового урожая, и отец, который занимался поставками сырья для производства духов, проговаривал со мной плюсы и минусы разных партий. Многое мы обсуждали с сестрой, Франсуазой Карон. Она закончила парфюмерную карьеру и вышла на пенсию в 60, но и сейчас готова подискутировать и поддержать. Сын Себастьян, который после школы заявил, что займется чем угодно, только не парфюмерией («Такой глупый стресс, папа!»), вырос и поменял мнение. Теперь мы коллеги. Наконец, моя жена — тоже отличный «нос» и оценщик, она первой тестирует все, что я придумал. И заодно дает бесценные советы по дизайну: она долгое время работала в студии Пьера Динана, создателя самых узнаваемых флаконов в мире — Opium Yves Saint Laurent, Eternity Calvin Klein, Eau Sauvage Dior.
Accro — «зависимый» на сленге. Приходится спросить, насколько близко вы знакомы с темами своих ароматов?
Smoke c нотами табака помогал составить Себастьян. Он курит, а я нет. Зато я эксперт по части кофе (Awake) и черного шоколада (Dark). Виски (Malt) не совсем моя история, но если займусь ароматом пино нуар, то будьте уверены — с глубоким погружением в материал. После недавних путешествий точно сделаю Chai. Много его пил в последнее время и, кажется, привык. Однажды пришлось заменить им вино на ужине в Азии. Принесли напиток с лимоном и с, наверное, десятью ложками сахара. В ту ночь я не спал ни секунды. Сахар и чай в одном стакане — бешеный энергетик!
Оливье Кресп
Кажется, парфюмеры сегодня способны воссоздать любой запах. Остались какие-то невзятые вершины?
Технологии позволяют многое, это факт. Существуют CO2-экстракции, микроволновые, Nature Print, который ловит молекулы запаха не только самого цветка, но и всего, что его окружает, от земли до измороси. Раньше парфюмеры располагали полусотней ингредиентов, а сейчас в моем распоряжении 1500.
Ну это невозможно удержать в голове!
Бросьте, помнить их все — для человека моей профессии как ехать на велосипеде. Несложный навык. Что трудно, так это найти идею аромата. Мои парфюмы фигуративны, они про секс, тату и капкейки, и во всем этом нужно найти неизбитый, но понятный ракурс.
Парфюм Akro
Некоторые парфюмеры ради ракурса устраивают охоту за редкими ингредиентами по всему миру.
Не вижу особого смысла. Пару лет назад я съездил в Гватемалу, Сальвадор и Бразилию ради интересных экстрактов. Но в целом это необязательно. Как член Комитета мастер-парфюмеров (вместе с Натали Лорсон, Онорин Блан и Альберто Морильясом) я и так трижды в год знакомлюсь в Грассе со всеми свежими фракциями. А вот путешествовать по планете, представляя собственный бренд, совсем другое дело. Вообще не устаю! Дайте только чая с сахаром.
Последний вопрос обладателю чуткого носа. Что носится в воздухе здесь, в Петербурге?
Знаете, тут спокойнее, чем в Москве. У людей запрос на свежесть и прозрачность. И я не про одни лишь ароматы. Гурманские парфюмы, правда, тоже на пике. Предположу, что сладкими пирожными стресс можно не только заедать, но и запшикать!
Оливье Кресп
Оливье Кресп – автор ароматов Aire Loewe, Loewe (1985), Angel, Thierry Mugler (1992), L’Eau par Kenzo, Kenzo (1996), Light Blue, Dolce&Gabbana (2001), Ange ou Demon, Givenchy (2006), Nina, Nina Ricci (2006), Black XS, Paco Rabanne (2005), Juniper Sling, Penhaligon’s (2011), Black Opium, YSL (2014) и более чем 350 других.
Текст: Алла Шарандина
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