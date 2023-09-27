Знакомьтесь, Оливье Кресп: парфюмер-легенда и фаундер марки Akro, покоряющей носы всего мира!

Гранд-парфюмеры рано или поздно продюсируют бренд имени себя, потому что становится тесно в чужих гайдлайнах?

Можно и так сказать. Я всю жизнь (45 лет!) работал на огромные концерны. Но был на своем месте и никогда не сомневался, что занят подходящим делом: как минимум несколько моих ароматов вошли в двадцатку мировых бестселлеров всех времен. Я посотрудничал почти с каждым важным брендом. Набрался опыта, забронзовел. И однажды испугался, что могу начать повторяться. Правда, это была просто тревожная мысль на задворках сознания. И если бы не моя дочь Анаис, то я продолжил бы работать, как раньше, и Akro никогда бы не появился. Но пять лет назад она позвонила и сказала, что нашла потрясающую концепцию для марки Оливье Креспа. И что если мы ей не воспользуемся, то идею точно утащит кто-то другой. Как видите, она была убедительна.

Однако вы продолжаете делать ароматы для других компаний?

Хороший вопрос. Я сам долго размышлял, как будет правильнее. Решил так: чтобы избежать пересечений и путаницы, сконцентрируюсь на Akro и не стану брать в работу никакую другую «нишу». Но иногда — гораздо реже, чем раньше — я по-прежнему создаю парфюмы в рамках концерна Firmenich. Обычно для брендов с большими именами. Например, в октябре выйдет Devotion от Dolce&Gabbana. И что-то мне подсказывает, что это будет хит.