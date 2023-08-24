9 любопытных нишевых ароматов

За вывеской селективной парфюмерии, как правило, скрываются редкие концептуальные ароматы — выбрали 9 флаконов с историей, достойных всеобщей любви (и любого носа).
Boadicea the Victorious Blue Sapphire
Пафрюмеры Boadicea the Victorious разработали Blue Sapphire в честь 65-летия брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа (и сапфировой тиары ее величества). Ингредиенты королевского подарка — цитрусы, роза и кардамон, на десерт — ноты уда и амбры.
MIND GAMES double attack
Mind Games пробует победу на вкус — аромат триумфа ассоциируется у парфюмеров марки с бурбонским ветивером, мадагаскарской ванилью и темным шоколадом (вероятно, в упаковке медали). Для проигравших предусмотрены горький апельсин и красных перец в верхних нотах.
Byredo Super Cedar
Byredo — рок-звезда селективной парфюмерии. Про каждый аромат бренда можно слагать легенды: например, Gypsy Water отсылает к бессарабским скитаниям Алеко и Земфиры, Mojave Ghost — к призракам американской пустыни Мохаве. Наш выбор (в преддверии 1 сентября) — ностальгический Super Cedar с кедровыми нотами, напоминающий креативному директору Бену Горхэму запах деревянных карандашей из детства.
Les Bains Guerbois 1978
Если бы действие «Полночи в Париже» происходило в 1970-х, не обошлось бы без флакона Les Bains Guerbois в кадре. Аромат отсылает к Парижу образца 1978 года и его вечеринкам с барной стойкой из кедрового дерева, негрони и табачным шлейфом. За путешествие в прошлое спасибо мускатному шалфею и кардамону в сочетании с виски, гелиотропом и мускусом.
Fakoshima Moonlight Rainbow
Аромат королевства полной луны от парфюмер-визионеров из Fakoshima. Ярослав Симонов и Константин Шиляев объединили аметистовом флаконе можжевельник, землистые ноты корней ириса и яванский ветивер — получилась замшево-табачная композиция, располагающая к медитации (и толике эскапизма).
Psychotic London Forbidden Rose
Юный нишевый бренд Psychotic London от мастодонтов индустрии (у руля — выдающийся нос Селин Эллена, арт-директор Тьерри де Башмакофф и фаундер с 20-летним стажем в люксе Шота Ломтадзе) с ноги заходит в парфюмерные шоурумы со своими гипнотическими ароматами. Яркий пример — Forbidden Rose во флаконе формы старинного шприца, пшик которого таит пряный аромат пурпурных роз.
By Kaori Sri Lanka
У By Kaori Шри Ланка ассоциируется с душистым ароматом сандала, ванилью и черным перцем, а также с бобами тонка (вероятно, с местного рынка) в базовых нотах. В итоге получился приятный парфюм, достойный места как дома, так и в багаже для тропического вояжа (предусмотрен бэйби-флакон для тревел-косметички).
BESO BEACH beso canalla
Еще один отпускной парфюм — от ресторанно-туристического гуру Beso Beach. Гостиничный бренд пересмотрел «Три тысячи лет желаний» и спрятал средиземноморский амбьянс в компактный флакон: в верхних нотах — сицилийский бергамот, шафран и лаванда, в средних — роза и гелиотроп, в базовых — сандал, амбра и пачули.
Л'Окситан Néroli & Orchidée
Парфюмеры Л'Окситан взяли за основу эссенцию нероли из Средиземноморья и белую орхидею из Мадагаскара. Так на свет появился душистый цветочный аромат, усиленный за счет ландыша в средних нотах и мускуса в базовых (в верхних спрятались апельсины и мандарины прямиком с Лазурного берега).
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