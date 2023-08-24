9 любопытных нишевых ароматов

Если бы действие «Полночи в Париже» происходило в 1970-х, не обошлось бы без флакона Les Bains Guerbois в кадре. Аромат отсылает к Парижу образца 1978 года и его вечеринкам с барной стойкой из кедрового дерева, негрони и табачным шлейфом. За путешествие в прошлое спасибо мускатному шалфею и кардамону в сочетании с виски, гелиотропом и мускусом.