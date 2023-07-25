Вместо косметолога: 8 ампул для восстановления кожи

Концентрированные ампулы — косметика на грани косметологии. Выбрали 8 эффективных вариантов, которые помогут привести кожу в порядок и замедлить признаки старения без уколов.
SwissGetal Lifting Intensive Ampoules
Эффект от использования Swissgetal сравним с лифтинг процедурами. Ампула с экстрактом эхинацеи улучшает кислородный обмен и активизирует выработку компонентов соединительной ткани. Тем временем конский каштан укрепляет стенки кровеносных сосудов, а центелла азиатская стимулирует регенерацию клеток и корректирует овал лица. Результат — приятная и бархатистая кожа (как после заморского отпуска).
d'Alba White Truffle 92 Advanced Ampoule
Ключевой ингредиент в составе средств корейской марки d'Alba — итальянский белый трюфель, импортируемый прямиком с Апеннинского полуострова. Игра стоит свеч: трюфель и увлажняет, и восстанавливает кожу, и помогает справиться с признаками старения. За последнее отвечает высококонцентрированная ампульная сыворотка, которая поддерживает упругость и эластичность кожи. Достаточно на ночь нанести средство легкими круговыми движениями, чтобы с утра вспомнить позабытый селфи-жанр I woke up like this.
Sesderma Factor G Renew
Испанская марка Sesderma от дерматолога Габриэля Серрано заслужила доверие благодаря своим универсальным средствам на основе нанотехнологических разработок. Один из примеров — недельный курс биостимулирующих ампул. Активные компоненты сыворотки ускоряют деление клеток эпидермиса, за счет чего восстанавливается кожная структура и исчезают мелкие морщины.
Acide Hyaluronique Académie Scientifique de Beauté
Еще один вариант недельного ретрита для кожи — семидневный курс гиалуроновой кислоты от Acide Hyaluronique. Средство регулирует водный обмен, а касторовое масло в составе образует защитную пленку на коже, препятствуя потере влаги. Финальный штрих: лимонная кислота поддерживает pH-баланс кожи и стимулирует процесс отшелушивания.
Comfort Zone Renight Bright & Smooth Ampoule
От заката до рассвета ингредиенты сыворотки Comfort Zone активно восстанавливают кожу. Ночная формула для лица и зоны вокруг глаз содержит ретиналь и ниацинамид, которые стимулируют обновление клеток и синтез коллагена. В результате на следующий день лицо выглядит отдохнувшим (не зря утро вечера мудренее).
Janssen Cosmetics Melafadin Fluid
Spf-грешникам посвящается. Ампулы Melafadin Fluid помогают справиться с проблемами пигментации, блокируя процесс созревания меланина и препятствуя его появлению в роговом слое кожи. Силами липоаминокислоты и витамина C пигментные пятна становятся бледнее, а кожа приобретает ровный и светлый оттенок.
Babor Ампульный Набор ЧИСТАЯ КОЖА
Два в одном: сыворотка Babor увлажняет кожу и ставит мат акне. Формула успеха — масло чайного дерева, пудра ореха бабассу и красные водоросли, за счет которых ампула подавляет рост патогенной бактериальной флоры, предотвращает потерю влаги и обладает матирующим эффектом (всем прыщам на зло).
Thalgo Source Marine 7 Day Hydration Treatment
Увлажняющий концентрат Thalgo — волшебная палочка в борьбе с обветренной кожей (после заплыва по Ладоге). Сыворотка представляет собой коктейль из морской воды Sève Bleue, богатой марганцем, гиалуроновой кислоты и увлажняющих молекул — вместе за неделю они возвращают коже былой блеск и величие.
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