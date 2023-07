Вместо косметолога: 8 ампул для восстановления кожи

Ключевой ингредиент в составе средств корейской марки d'Alba — итальянский белый трюфель, импортируемый прямиком с Апеннинского полуострова. Игра стоит свеч: трюфель и увлажняет, и восстанавливает кожу, и помогает справиться с признаками старения. За последнее отвечает высококонцентрированная ампульная сыворотка, которая поддерживает упругость и эластичность кожи. Достаточно на ночь нанести средство легкими круговыми движениями, чтобы с утра вспомнить позабытый селфи-жанр I woke up like this.