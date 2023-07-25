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Вместо косметолога: 8 ампул для восстановления кожи

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Концентрированные ампулы — косметика на грани косметологии. Выбрали 8 эффективных вариантов, которые помогут привести кожу в порядок и замедлить признаки старения без уколов.

SwissGetal Lifting Intensive Ampoules

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SwissGetal, ДЛТ, 7 860 руб.

Эффект от использования Swissgetal сравним с лифтинг процедурами. Ампула с экстрактом эхинацеи улучшает кислородный обмен и активизирует выработку компонентов соединительной ткани. Тем временем конский каштан укрепляет стенки кровеносных сосудов, а центелла азиатская стимулирует регенерацию клеток и корректирует овал лица. Результат — приятная и бархатистая кожа (как после заморского отпуска).

d'Alba White Truffle 92 Advanced Ampoule

d'Alba, Золотое яблоко, 7 500 руб.

Ключевой ингредиент в составе средств корейской марки d'Alba — итальянский белый трюфель, импортируемый прямиком с Апеннинского полуострова. Игра стоит свеч: трюфель и увлажняет, и восстанавливает кожу, и помогает справиться с признаками старения. За последнее отвечает высококонцентрированная ампульная сыворотка, которая поддерживает упругость и эластичность кожи. Достаточно на ночь нанести средство легкими круговыми движениями, чтобы с утра вспомнить позабытый селфи-жанр I woke up like this.

Sesderma Factor G Renew

Архивы пресс-служб

Sesderma, 6 340 руб.

Испанская марка Sesderma от дерматолога Габриэля Серрано заслужила доверие благодаря своим универсальным средствам на основе нанотехнологических разработок. Один из примеров — недельный курс биостимулирующих ампул. Активные компоненты сыворотки ускоряют деление клеток эпидермиса, за счет чего восстанавливается кожная структура и исчезают мелкие морщины.

Acide Hyaluronique Académie Scientifique de Beauté

Архивы пресс-служб

Acide Hyaluronique, 6 100 руб.

Еще один вариант недельного ретрита для кожи — семидневный курс гиалуроновой кислоты от Acide Hyaluronique. Средство регулирует водный обмен, а касторовое масло в составе образует защитную пленку на коже, препятствуя потере влаги. Финальный штрих: лимонная кислота поддерживает pH-баланс кожи и стимулирует процесс отшелушивания.

Comfort Zone Renight Bright & Smooth Ampoule

Архивы пресс-служб

Comfort Zone, 4 770 руб.

От заката до рассвета ингредиенты сыворотки Comfort Zone активно восстанавливают кожу. Ночная формула для лица и зоны вокруг глаз содержит ретиналь и ниацинамид, которые стимулируют обновление клеток и синтез коллагена. В результате на следующий день лицо выглядит отдохнувшим (не зря утро вечера мудренее). 

Janssen Cosmetics Melafadin Fluid

Архивы пресс-служб

Janssen Cosmetics, Рив Гош, 3 548 руб.

Spf-грешникам посвящается. Ампулы Melafadin Fluid помогают справиться с проблемами пигментации, блокируя процесс созревания меланина и препятствуя его появлению в роговом слое кожи. Силами липоаминокислоты и витамина C пигментные пятна становятся бледнее, а кожа приобретает ровный и светлый оттенок.

Babor Ампульный Набор ЧИСТАЯ КОЖА

Babor, 2 360 руб.

Два в одном: сыворотка Babor увлажняет кожу и ставит мат акне. Формула успеха — масло чайного дерева, пудра ореха бабассу и красные водоросли, за счет которых ампула подавляет рост патогенной бактериальной флоры, предотвращает потерю влаги и обладает матирующим эффектом (всем прыщам на зло).

Thalgo Source Marine 7 Day Hydration Treatment 

Архивы пресс-служб

Thalgo, Рив Гош, 2 285 руб.

Увлажняющий концентрат Thalgo — волшебная палочка в борьбе с обветренной кожей (после заплыва по Ладоге). Сыворотка представляет собой коктейль из морской воды Sève Bleue, богатой марганцем, гиалуроновой кислоты и увлажняющих молекул — вместе за неделю они возвращают коже былой блеск и величие.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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