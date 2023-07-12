Ламинарии, ладан и хлопок: хиты летней косметички

В июле можно бесконечно смотреть на морскую воду, отпускной график и те самые средства для летней косметички. Решили упростить задачу и собрать все самое крутое за вас — от сывороток и антиперспирантов до свечей с запахом свежих овощей.
Clarins
В формуле омолаживающей сыворотки Clarins Double Serum (теперь она с легкой текстурой!) — три новые молекулы, выбранные за «летучесть»: легко испаряющиеся масла доставляют активные ингредиенты в кожу, а потом исчезают, не оставляя жирных следов (вот почему сыворотка идеальна для жаркого времени года и подходит даже мужчинам). Двухфазное средство (первое поколение в 1985 году выпускали в отдельных флаконах!), как и прежде, состоит из водной и липидной частей, которые смешиваются только при нажатии дозатора. Улучшать оксигенацию, увлажнять, поддерживать регенерацию и укреплять барьерную функцию кожи призваны экстракты органической куркумы, эдельвейса, зеленого банана и расторопши — всего в списке компонентов 21 растение.
«Она Иная»
Энзимная гель-маска «Она иная» от «Мастерской Олеси Мустаевой» из Казани отшелушивает, но не травмирует кожу: убирать с поверхности лица ороговевшие частички, остатки косметики и другие загрязнения ей помогают ферментированный экстракт плодов граната, цитрусовые, алоэ и брокколи. Такой пилинг подходит для любого типа кожи (даже чувствительной, сухой, склонной к розацеа и куперозу), его можно (и нужно!) делать летом — энзимы обновляют эпидермис, улучшают микрорельеф, впитывают излишки кожного сала и уменьшают покраснения. Идеальный загар обеспечен!
Shu
Маст-хэв на лето — крем-дезодорант Cotton Blossom из линейки средств ухода за кожей Essentials от петербургского бренда аутдор-одежды Shu. Средство с легким ароматом цветов хлопка и экстрактами розмарина, шалфея, листьев чая и мирта быстро впитывается, увлажняет кожу, не вызывает раздражения и действует как антиперспирант.
Elska
«Мечтать не вредно, а очень даже полезно!» — провозглашает марка веганской косметики из Петербурга Elska и выпускает летнюю коллекцию бессульфатных твердых шампуней, кондиционеров для волос с натуральным маслом манго, кремов для рук с биоразлагаемыми блестками и тинтов для губ с запахом сладкой шипучки и цитрусовых.
Youth Lab
Подозреваем, что погода за окном — прогрев (буквально!) к курсу «Как сохранить лицо» от греческого бренда “Youth Lab.”. Инсайтом на нем заявлен дневной крем City Guard Anti-Pollution с защитным фактором SPF 50. Он и правда меняет наши установки — для начала о том, что солнцезащитное средство не может быть легким. Крем с минеральными фильтрами ложится на удивление тонко, поэтому наносить его можно повсеместно — на лоб, на щеки и даже под глаза. Стабилизированный витамин С позволит проступать загару мягко и без пигментных пятен, а лютеин из натурального экстракта индийского кардамона поработает над укреплением сосудов. Если уж краснеть, то не от солнца!
PREDUBEZHDAI
На Кирочной появился черный вигвам или «красная комната», как называет свой новый бутик PREDUBEZHDAI Анастасия Миронова. В концепт интерьера заложена атмосфера проявочной из детских воспоминаний фаундера. В ассортименте — средства с ладаном, свечи с запахом свежих огурцов и помидоров (кстати, маленьким садоводам на заметку – семена дают в подарок) и пакетики для ванно-чайной церемонии (советуют заваривать лежа).
FOREO
С легкой руки Хейли Бибер тренд на кожу в духе глазированного пончика покорил сердца бьютиголиков по всему миру. Миссис Бибер и ее косметолог делятся инсайтом: для комплексного очищения и массажа Хейли использует новинку FOREO. Щетка Luna 4 бережно удаляет омертвевшие клетки, очищает поры, обеспечивает лимфодренажную стимуляцию и готовит кожу к лучшему впитыванию последующего ухода. Главное отличие от моделей предыдущего поколения: Luna 4 оснащена близким инфракрасным LED-светом, который нагревает кожу для более глубокого и эффективного очищения. Важное преимущество девайса — наличие антишоковой системы, обеспечивающей максимальную безопасность процедуры. Щетка сканирует и измеряет устойчивость кожи к электричеству, а затем автоматически регулирует интенсивность тока, обеспечивая максимальный комфорт без потери эффективности.
Mecca x Any Wowzers
Бокс Mecca x Any Wowzers, 2 900 руб.
Летний бокс от Mecca и Any Wowzers пригодится (почти) на все случаи жизни. В косметичке спрятан сезонный запас кремов (для рук на конопляном масле UNE и для лица с комплексов церамидов The ACT), компактная энзимная пудра Onme для путешествий на дачу, свечи Hedonism Girls и ультратонизирующая маск Askin brard, которая поможет восстать из пепла после вечеринки на Севкабеле.
Laminaricode АВ1918
Мермейдкор русского севера: основой новой линейки АВ1918 стала дикорастущая ламинария, которую добывают вручную в Белом море. Компоненты в составе альгинатной маски укрепляют коллагеновые волокна, а заодно повышают эластичность кожи, уменьшают поры и придают сияние лицу как после прогулки по заполярному побережью.
Maison Matine
Maison Matine пересмотрели «Стражей галактики» и создатели парфюм для всех искателей приключений космического масштаба. В составе Tu Te Calmes объединены ноты инжира, нероли и древесные ароматы, то есть все то, без чего мы (как котик в розовом скафандре с флакона аромата) точно не выживем в любых (даже самых кавайных) внеземных цивилизациях.
Jkona
Небольшая, но полезная банка из летней косметички — гелевая маска для лица Jkona. Корейская марка дебютировала на российском рынке с линейкой продуктов, произведенных из океанической воды с океанских глубин вокруг гавайского острова Кона и водорослей со дна морского. Состав маски дополнен листьями зеленого чая, за счет которых средство увлажняет кожу и наполняет ее питательными компонентами. Результат — чистота, сияние и успокаивающий эффект, который может сравниться с выходными в Репино.
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