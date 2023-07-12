Ламинарии, ладан и хлопок: хиты летней косметички

Подозреваем, что погода за окном — прогрев (буквально!) к курсу «Как сохранить лицо» от греческого бренда “Youth Lab.”. Инсайтом на нем заявлен дневной крем City Guard Anti-Pollution с защитным фактором SPF 50. Он и правда меняет наши установки — для начала о том, что солнцезащитное средство не может быть легким. Крем с минеральными фильтрами ложится на удивление тонко, поэтому наносить его можно повсеместно — на лоб, на щеки и даже под глаза. Стабилизированный витамин С позволит проступать загару мягко и без пигментных пятен, а лютеин из натурального экстракта индийского кардамона поработает над укреплением сосудов. Если уж краснеть, то не от солнца!