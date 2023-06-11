Эдгар Шабанов привез в Россию 300 новых брендов и запустил торговые марки декоративной и уходовой косметики, парфюма и линейку для детей

Президент группы компаний «Рив Гош» (одна из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей — родом из Петербурга!), а также лауреат премии «ТОП50» в номинации «Бизнес», за последние полтора года привез в Россию 300 новых брендов, включая нишевый итальянский New Hotels и эксклюзивный турецкий Atelier Rebul, премьера которого еще только будет в сентябре, а также запустил несколько собственных торговых марок декоративной и уходовой косметики, парфюма и линейку для детей.
Насколько чаще (или реже?) вы стали путешествовать по работе?
Не чаще. Но дальше и дольше. Недавно пришлось оформлять второй загран, потому что первый, от 2018-го, заполнился визами и штампами под завязку. А поскольку все перелеты сейчас, скажем так, замысловатые, то миль за последнее время я набрал даже обильнее, чем когда-либо.
Расскажите о нынешних бизнес-маршрутах!
Знаете, раньше я никогда не ездил в Турцию — если иметь в виду бьюти-дела. Но теперь это важный хаб для «РИВ ГОШ». Поиск парфюмерных отдушек, сырья, хорошего стекла для собственных марок мы ведем там неутомимо. А иногда находим классные бренды. Например, будем заниматься дистрибуцией Atelier Rebul, выпускающего с 1895 года колони. Его флагманский бутик открыт в Стамбуле прямо по соседству с нашей нишевой маркой Tiziana Terenzi.
Через ту же Турцию летаю и по прежним направлениям. Связи с Европой сохраняются: в Италии, например, нет крупных парфюмерно-косметических конгломератов вроде L’Oreal Luxе и Coty. Небольшие артизанальные и семейные компании не испытывают особого общественного или политического давления и могут продолжать вести бизнес, как им удобно.
Еще я впервые за семь-восемь лет заглянул в Дубай. Расцвет его популярности среди россиян как-то прошел мимо меня, хотя я знаю арабский (и даже в юности успел поработать переводчиком в ЦК КПСС — как вам поворот?). Правда, по итогу поездки могу сказать, что эмираты — это, скорее, рынки ретейла «РИВ ГОШ», а не поле для раскопок неизведанных марок. Уда со специями, думаю, у нас на полках уже хватает.
А чего не хватает?
Всё, чего не хватает, мы уже привезли. Угадайте, сколько новых брендов появилось в «РИВ ГОШ» за 2022–2023 годы? Триста! До этого за всю историю компании их было пятьсот.
Кто-то выходил на вас с предложением сотрудничества?
Кто-то, может, и выходил, но… Жемчужины нужно искать. И потом еще пытаться переманить у других дистрибьюторов. Так что нет, все триста новых марок — результат ресерча наших сотрудников.
Жемчужины – это что-то про Юго-Восточную Азию, да?
Точно! Я рад, что осенью к нам приедет бренд Colorbar — в Индии он занимает второе место после гиганта Maybelline по известности и продажам. Целая мейкап-империя. Также у нас появилась марка Earth Rhythm, основанная на аюрведе. Интересно, что изначально она сделала себе имя на интернет-продажах, и только потом вышла в каменные магазины. Ну и, конечно, Корея. Пока она ассоциируется у людей с масс-маркетом, улиточными масочками и смешными упаковками. Мне бы хотелось такой стереотип сломать с помощью, к примеру, Yunjac. Это местный «Диор», настоящий суперлюкс. В уходовом сегменте тяжело приобщать людей к новым именам. Аромат ведь — эмоциональная штука, от знакомства до любви (и покупки) может пройти буквально минута. А с кремом требуется мэтч по десятку параметров кожи и долгое приглядывание друг к другу.
С Кореей у «РИВ ГОШ» тесные связи — вы же производите там собственную косметику?
Да, Pruv:me. И сегодня пытаемся войти с ней и с некоторыми другими брендами «РИВ ГОШ» в международные сети. Наша цель — вывести собственные торговые марки на международные рынки. Дерзко, но реально!
А есть ли план выпускать косметические продукты полного цикла, не зависящие от таможни ни ингредиентами, ни упаковкой?
Это, честно говоря, труднореализуемая амбиция. По крайней мере, сегодня. Собственный завод «РИВ ГОШ» работает с импортным сырьем: на его основе мы делаем косметику Eva Mosaic. Контрактное производство — тоже отличная вещь. Наши марки Different Ego, I Need Volume, La Formula и детские «Стильняши» по справедливости носят на себе значок «Made in Italy». Я не знаю, существуют ли вообще премиальные марки, целиком сделанные в России, которые смогли бы заменить крупные коммерческие бренды. Во всяком случае, заменить в тех объемах, которых требует постановка в сеть «РИВ ГОШ». Мы же оперируем действительно огромными партиями.
Огромные партии — это, видимо, к Китаю. Что насчет интересных находок в Поднебесной?
Китайская уходовая косметика для меня пока терра инкогнита, но в компании существует целый отдел, который дистанционно занимается поисками чего-то подходящего. К тому же в Китае у «РИВ ГОШ» есть местный представитель, хорошо говорящий по-русски. Это важно, потому что культура ведения бизнеса там заметно отличается. Китайцы — чрезвычайно трепетные и гостеприимные люди, но работают только по полной предоплате и не признают никаких отсрочек! Однако, несмотря ни на что, мы сумели заключить контракт с китайским конгломератом JALA. Пока без подробностей.
Как новым брендам заявить о себе на рынке без прежних бешеных рекламных бюджетов?
Крупные марки мы сразу ставим в широкую дистрибуцию и готовы сами инвестировать в них вплоть до телерекламы (да, ТВ — все еще самое эффективное медиа!). Маленькие продвигаем через свои социальные сети, привлекаем к процессу блогеров. Для нишевой парфюмерии устраиваем презентации: недавно состоялся запуск аромата Plumeria, который был создан французским брендом Les Eaux Primordiales специально для России. Первый такой опыт, кстати, у нас был с ароматом Kristina от Tiziana Terenzi. И, надо заметить, очень успешный: переиздаем его третий год подряд. Каждый раз у парфюмерных экстрактов уникальный купаж, который зависит от урожая. Ну или, может, рука маэстро дрогнет и на каплю больше чего-то добавит — все равно получается уникально!
У вас есть ощущение, что нишевая парфюмерия перестает быть нишевой?
Ароматы точно стали физически доступнее: селективы мы развезли абсолютно по всем 250 магазинам сети в стране. Так что, например, с итальянским брендом New Notes (я сам очень люблю их Queen Of The Sea с устричными нотами) теперь можно познакомиться даже в очень маленьком городе.
Неплохое развлечение! Чувствуется приток свежей публики?
Чувствуется, что наши магазины переживают кризис не так остро, как, допустим, кинотеатры. Несмотря на всеобщее падение трафика, мы видим увеличение числа карт лояльности. И уровень продаж через растущие как на дрожжах маркетплейсы — OZON и Wildberries. Потому что громадное число людей выбирают купить знакомый товар одним кликом, а не идти за ним куда-то ногами. С другой стороны, визит в магазин и окуривание себя облаками мускуса и ладана — это реальная процедура-антистресс. В текущих обстоятельствах я бы не пренебрегал!
Текст: Алла Шарандина
Фото: Алиса Дитрих
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Михаил Чудаков Skypoint
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