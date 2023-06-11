Эдгар Шабанов привез в Россию 300 новых брендов и запустил торговые марки декоративной и уходовой косметики, парфюма и линейку для детей

Насколько чаще (или реже?) вы стали путешествовать по работе?

Не чаще. Но дальше и дольше. Недавно пришлось оформлять второй загран, потому что первый, от 2018-го, заполнился визами и штампами под завязку. А поскольку все перелеты сейчас, скажем так, замысловатые, то миль за последнее время я набрал даже обильнее, чем когда-либо.

Расскажите о нынешних бизнес-маршрутах!

Знаете, раньше я никогда не ездил в Турцию — если иметь в виду бьюти-дела. Но теперь это важный хаб для «РИВ ГОШ». Поиск парфюмерных отдушек, сырья, хорошего стекла для собственных марок мы ведем там неутомимо. А иногда находим классные бренды. Например, будем заниматься дистрибуцией Atelier Rebul, выпускающего с 1895 года колони. Его флагманский бутик открыт в Стамбуле прямо по соседству с нашей нишевой маркой Tiziana Terenzi.

Через ту же Турцию летаю и по прежним направлениям. Связи с Европой сохраняются: в Италии, например, нет крупных парфюмерно-косметических конгломератов вроде L’Oreal Luxе и Coty. Небольшие артизанальные и семейные компании не испытывают особого общественного или политического давления и могут продолжать вести бизнес, как им удобно.

Еще я впервые за семь-восемь лет заглянул в Дубай. Расцвет его популярности среди россиян как-то прошел мимо меня, хотя я знаю арабский (и даже в юности успел поработать переводчиком в ЦК КПСС — как вам поворот?). Правда, по итогу поездки могу сказать, что эмираты — это, скорее, рынки ретейла «РИВ ГОШ», а не поле для раскопок неизведанных марок. Уда со специями, думаю, у нас на полках уже хватает.

А чего не хватает?

Всё, чего не хватает, мы уже привезли. Угадайте, сколько новых брендов появилось в «РИВ ГОШ» за 2022–2023 годы? Триста! До этого за всю историю компании их было пятьсот.

Кто-то выходил на вас с предложением сотрудничества?

Кто-то, может, и выходил, но… Жемчужины нужно искать. И потом еще пытаться переманить у других дистрибьюторов. Так что нет, все триста новых марок — результат ресерча наших сотрудников.

Жемчужины – это что-то про Юго-Восточную Азию, да?

Точно! Я рад, что осенью к нам приедет бренд Colorbar — в Индии он занимает второе место после гиганта Maybelline по известности и продажам. Целая мейкап-империя. Также у нас появилась марка Earth Rhythm, основанная на аюрведе. Интересно, что изначально она сделала себе имя на интернет-продажах, и только потом вышла в каменные магазины. Ну и, конечно, Корея. Пока она ассоциируется у людей с масс-маркетом, улиточными масочками и смешными упаковками. Мне бы хотелось такой стереотип сломать с помощью, к примеру, Yunjac. Это местный «Диор», настоящий суперлюкс. В уходовом сегменте тяжело приобщать людей к новым именам. Аромат ведь — эмоциональная штука, от знакомства до любви (и покупки) может пройти буквально минута. А с кремом требуется мэтч по десятку параметров кожи и долгое приглядывание друг к другу.