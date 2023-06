Эдгар Шабанов привез в Россию 300 новых брендов и запустил торговые марки декоративной и уходовой косметики, парфюма и линейку для детей

С Кореей у «РИВ ГОШ» тесные связи — вы же производите там собственную косметику?

Да, Pruv:me. И сегодня пытаемся войти с ней и с некоторыми другими брендами «РИВ ГОШ» в международные сети. Наша цель — вывести собственные торговые марки на международные рынки. Дерзко, но реально!

А есть ли план выпускать косметические продукты полного цикла, не зависящие от таможни ни ингредиентами, ни упаковкой?

Это, честно говоря, труднореализуемая амбиция. По крайней мере, сегодня. Собственный завод «РИВ ГОШ» работает с импортным сырьем: на его основе мы делаем косметику Eva Mosaic. Контрактное производство — тоже отличная вещь. Наши марки Different Ego, I Need Volume, La Formula и детские «Стильняши» по справедливости носят на себе значок «Made in Italy». Я не знаю, существуют ли вообще премиальные марки, целиком сделанные в России, которые смогли бы заменить крупные коммерческие бренды. Во всяком случае, заменить в тех объемах, которых требует постановка в сеть «РИВ ГОШ». Мы же оперируем действительно огромными партиями.

Огромные партии — это, видимо, к Китаю. Что насчет интересных находок в Поднебесной?

Китайская уходовая косметика для меня пока терра инкогнита, но в компании существует целый отдел, который дистанционно занимается поисками чего-то подходящего. К тому же в Китае у «РИВ ГОШ» есть местный представитель, хорошо говорящий по-русски. Это важно, потому что культура ведения бизнеса там заметно отличается. Китайцы — чрезвычайно трепетные и гостеприимные люди, но работают только по полной предоплате и не признают никаких отсрочек! Однако, несмотря ни на что, мы сумели заключить контракт с китайским конгломератом JALA. Пока без подробностей.

Как новым брендам заявить о себе на рынке без прежних бешеных рекламных бюджетов?

Крупные марки мы сразу ставим в широкую дистрибуцию и готовы сами инвестировать в них вплоть до телерекламы (да, ТВ — все еще самое эффективное медиа!). Маленькие продвигаем через свои социальные сети, привлекаем к процессу блогеров. Для нишевой парфюмерии устраиваем презентации: недавно состоялся запуск аромата Plumeria, который был создан французским брендом Les Eaux Primordiales специально для России. Первый такой опыт, кстати, у нас был с ароматом Kristina от Tiziana Terenzi. И, надо заметить, очень успешный: переиздаем его третий год подряд. Каждый раз у парфюмерных экстрактов уникальный купаж, который зависит от урожая. Ну или, может, рука маэстро дрогнет и на каплю больше чего-то добавит — все равно получается уникально!

У вас есть ощущение, что нишевая парфюмерия перестает быть нишевой?

Ароматы точно стали физически доступнее: селективы мы развезли абсолютно по всем 250 магазинам сети в стране. Так что, например, с итальянским брендом New Notes (я сам очень люблю их Queen Of The Sea с устричными нотами) теперь можно познакомиться даже в очень маленьком городе.

Неплохое развлечение! Чувствуется приток свежей публики?

Чувствуется, что наши магазины переживают кризис не так остро, как, допустим, кинотеатры. Несмотря на всеобщее падение трафика, мы видим увеличение числа карт лояльности. И уровень продаж через растущие как на дрожжах маркетплейсы — OZON и Wildberries. Потому что громадное число людей выбирают купить знакомый товар одним кликом, а не идти за ним куда-то ногами. С другой стороны, визит в магазин и окуривание себя облаками мускуса и ладана — это реальная процедура-антистресс. В текущих обстоятельствах я бы не пренебрегал!

Текст: Алла Шарандина

Фото: Алиса Дитрих

Визаж и волосы: Полина Панченко

Свет: Михаил Чудаков Skypoint