Восточная медицина, hi-tech и литературные вечера «для своих»: вот как устроены клубы красоты Петербурга (и Москвы!)

CEO и идеологи салонов нового поколения рассказывают, почему в бьюти-пространствах образца 2023-го должны быть лессировка, удвартана и хиромассаж и как они построили комьюнити из преданных клиентов вокруг своих проектов.
CHISLA
Первый в Петербурге салон красоты с полностью приватным обслуживанием
Экономист, выпускница Политеха Мария Фурсова начинала карьеру в семейном бизнесе и работала в сфере строительства. Сменить вектор карьеры сподвигло материнство: следом за рождением дочери по-явился еще один «ребенок» — салон красоты Chisla. Референсом в нейминге Мария, поклонница Серебряного века, выбрала парижский эмигрантский журнал литературы, искусcтва и философии «Числа»: «Я обожаю искусство, моду и дизайн того времени — в них есть шарм, элемент тайны и надрыва. Поэтому сомнений, в какой стилистике хочу делать свой бьюти-проект, не было».
Пространство Chisla, среди постоянных клиенток которого петербургские it-girls — телеведущие, режиссеры и блогеры, открылось на Крестовском острове. И первым в Петербурге внедрило концепцию полной приватности: за какой бы услугой вы ни пришли — окрашиванием, маникюром Christina Fitzgerald или хиромассажем лица, — обслуживать вас будут в отдельном кабинете и в любое удобное вам время, даже если на часах полночь или вы решите сделать укладку в 6 утра перед «Сапсаном». Если нужно — процедуру проведут в 4, 6 и даже 8 рук или организуют выезд на дом. Клиенты говорят, что обожают в Chisla уходы. От биомиметического клеточного комплекса Margy's Monte Carlo, который подтягивает овал без инъекций и операций (!), до глубокого кислородного питания кожи geneO+ и снимающей покраснения и не вызывающей аллергию холодной маски из водорослей Biologique Recherche. А гости Chisla Inno’Wellness на Барочной уже нежно полюбили расслабляющий балийский массаж, моделирующее фигуру бандажное обертывание с эффектом дренажа Arosha и уход Hydrolage c холодным гипсом на косметике Reviderm. Вангуем, хитом в новом Chisla Wellness & Spa, открытом в апреле на Крестовском острове, станет уход с увлажняющими сыворотками Anne Semonin на основе эфирных масел и олигоэлементов.
Придерживаться экологичного подхода (никакого пластика в расходниках!) и выбирать исключительно этичные бренды — для Chisla уже норма. А будущее бьюти-сферы Мария Фурсова видит в комплексном интегративном подходе и дестресс-программах, которые будут поддерживать красоту изнутри.
Мария Фурсова
идеолог и основатель салона красоты и welness & spa Chisla
«ЗОЖ я меняю на СОЖ! Счастливый образ жизни — с любовью к себе, здоровым эгоизмом и долей гедонизма».
ESO Beauty Club
Hi-tech косметология на расстоянии одного «Сапсана»
За безупречными укладками, макияжем и маникюром петербуржцы в Москве идут в East Side Ostozhenka — двухэтажный лофт с огромными панорамными окнами между Остоженкой и Пречистенской набережной. Клуб совмещает классический для салонов красоты список услуг (визаж, парикмахерский и ногтевой сервис) с инновационной косметологией: аппаратными и инъекционными методиками, уходами и пилингами.
«Я практикую научный подход к сохранению естественности, которая начинается со здоровой кожи», — рассказывает генеральный директор ESO Beauty Club и врач-дерматокосметолог с 26-летним стажем Алена Шилкинене. Среди хитов клуба прямо сейчас — японский уход Plathlone с аминокислотами плаценты животных и гиалуроновой кислотой, который стимулирует обновление клеток и помогает устранить розацеа и акне, программы на основе корейских сывороток Evercell, действующих по принципу пептидного омоложения, маски для лица с формулой стволовых клеток Huma-Stemmels и арома- и фитотерапевтические уходы за кожей Integra Salus от тренера-методиста бренда Ольги Вруцкой. Рейтинг п роцедур аппаратной косметологии возглавляют подтяжка лица с помощью радиоволновой энергии Genius RF, ультразвуковой лифтинг всего тела Ultraformer, процедуры LaseMD с ретинолом, ресвератролом и транексамовой кислотой (они действуют как сочетание лазера и биоревитализации, при этом не травмируя кожу!) и световое BBl-фотоомоложение, которое укрепляет сосуды и стирает пигментные пятна.
Алена Шилкинене
владелица ESO Beauty Club
«Красота и здоровье — это результат очень долгой, часто рутинной и почти всегда практически незаметной в моменте совместной работы врача и пациента. И здесь без доверия совершенно невозможно обойтись».
Art Me Beauty
мастера-чемпионы, актуальные бренды и искусство
В салонах выпускницы философского факультета СПбГУ Екатерины Некипеловой плотная запись — здесь каждый месяц принимают более 1800 гостей. Среди гостей Art Me Beauty на Крестовском и респектабельные красотки из домов по соседству, и петербургская богема: писательницы, искусствоведы, актрисы, примы Театра балета Бориса Эйфмана. В просторный опен-спейс приходят за сложным окрашиванием и лессировкой на австралийской косметике Original & Mineral, восстановлением и увлажнением волос Tokio Inkarami, деликатной биозавивкой без аммиака Insight, spa-маникюром, макияжем и укладкой в четыре руки — в Art Me Beauty бережно собрали убедительное портфолио парикмахерских, ногтевых и косметических процедур.
Свой первый бьюти-проект Екатерина запустила в 19 лет, пригласив к сотрудничеству чемпионку мира (и тренера сборной России!) по парикмахерскому искусству Надежду Самсонову: салон, а точнее арт-пространство с лекторием и выставочным залом появился в центре Петербурга восемь лет назад. Рождение второго Art Me Beauty на Крестовском острове сопроводили коллаборацией — в честь запуска сделали благотворительную фотовыставку в поддержку фонда «Шаг навстречу», помогающего детям с тяжелыми болезнями.
«Мы создаем комьюнити людей, прекрасных сердцем и обликом — предлагаем клиентам участвовать в наших добрых делах, и почти все с радостью откликаются», делится Екатерина.
Команда Art Me Beauty уже 3 года занимается консалтингом, а сейчас готовит к запуску платформу для профессионалов One Beauty World.
Екатерина Некипелова
создательница Art Me Beauty
«За последние пять лет бьюти-индустрия России сделала колоссальный шаг в развитии. Я сама люблю учиться и считаю, что без движения нет жизни. Поэтому мы в числе других активистов решили делиться опытом».
Authentica Club SPb
Пространство в формате арт + бьюти, аюрведа по методике индийских воинов и косметика из Японии
В Authentica на Итальянской, 17, гости — в их числе и топ-менеджеры фэшн-ретейла, и певицы, дающие концерты в Ледовом и «Крокусе», — действительно приходят как в закрытый клуб. От расположения в скрытом дворе до записи по рекомендации — салон задумывался как частное пространство для своих. Чтобы подчеркнуть концепцию арт + бьюти, интерьер оформили картинами современных художников Ильи Гапонова, Эдуарда Яшина, Анастасии Заборовской и парфюмерными композициями российского бренда Divine Aroma (эти ароматы за один вдох переносят из серого Петербурга на солнечный Амальфи). Кроме того, в Authentica приходят не только за идеальным уходом и укладкой, но и за лекциями и мастер-классами от экспертов в сфере моды и красоты.
Основательница Authentica Club SPb Полина Слепченко за семь лет собрала для салона коллекцию редких (и результативных!) процедур для красоты лица, тела и волос: от окрашивания special blond от тренера Authentica Academy Натальи Барышевой, восстановления молекулярной сывороткой Kevin Murphy, уходов Aveda, которые преображают волосы за одну минуту, и органического педикюра до японского очищения Hinoki и промасливания абъянга. Аюрведическим процедурам здесь уделили отдельное внимание: есть и калари-массаж по древней методике расслабления мышц индийских воинов, и удвартана — растирание тела сухими травяными порошками, и даже консультация врача аюрведы (он учился в Индии и Малайзии!): она сочетает классическую терапию, восточную медицину и духовное обучение.
Полина Слепченко
основатель Authentica Club SPb
«Старение начинается изнутри, с постоянной тревоги и напряженности. А с помощью правильного ухода его можно остановить, и дальше начнется только взросление».
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