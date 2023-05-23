Восточная медицина, hi-tech и литературные вечера «для своих»: вот как устроены клубы красоты Петербурга (и Москвы!)

CHISLA

Первый в Петербурге салон красоты с полностью приватным обслуживанием

Экономист, выпускница Политеха Мария Фурсова начинала карьеру в семейном бизнесе и работала в сфере строительства. Сменить вектор карьеры сподвигло материнство: следом за рождением дочери по-явился еще один «ребенок» — салон красоты Chisla. Референсом в нейминге Мария, поклонница Серебряного века, выбрала парижский эмигрантский журнал литературы, искусcтва и философии «Числа»: «Я обожаю искусство, моду и дизайн того времени — в них есть шарм, элемент тайны и надрыва. Поэтому сомнений, в какой стилистике хочу делать свой бьюти-проект, не было».

Пространство Chisla, среди постоянных клиенток которого петербургские it-girls — телеведущие, режиссеры и блогеры, открылось на Крестовском острове. И первым в Петербурге внедрило концепцию полной приватности: за какой бы услугой вы ни пришли — окрашиванием, маникюром Christina Fitzgerald или хиромассажем лица, — обслуживать вас будут в отдельном кабинете и в любое удобное вам время, даже если на часах полночь или вы решите сделать укладку в 6 утра перед «Сапсаном». Если нужно — процедуру проведут в 4, 6 и даже 8 рук или организуют выезд на дом. Клиенты говорят, что обожают в Chisla уходы. От биомиметического клеточного комплекса Margy's Monte Carlo, который подтягивает овал без инъекций и операций (!), до глубокого кислородного питания кожи geneO+ и снимающей покраснения и не вызывающей аллергию холодной маски из водорослей Biologique Recherche. А гости Chisla Inno’Wellness на Барочной уже нежно полюбили расслабляющий балийский массаж, моделирующее фигуру бандажное обертывание с эффектом дренажа Arosha и уход Hydrolage c холодным гипсом на косметике Reviderm. Вангуем, хитом в новом Chisla Wellness & Spa, открытом в апреле на Крестовском острове, станет уход с увлажняющими сыворотками Anne Semonin на основе эфирных масел и олигоэлементов.

Придерживаться экологичного подхода (никакого пластика в расходниках!) и выбирать исключительно этичные бренды — для Chisla уже норма. А будущее бьюти-сферы Мария Фурсова видит в комплексном интегративном подходе и дестресс-программах, которые будут поддерживать красоту изнутри.