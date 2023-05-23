Головомойка: нашли 12 классных шампуней

Правильно подобранный шампунь – источник ежедневной радости: отыскали для вас варианты с нетривиальными составами, особыми свойствами и даже эффектом ароматерапии.
L'Alga SEAWET Shampoo
Космический дизайн L'Alga поможет вашим волосам обрести межгалактическое сияние и блеск уже после первого применения. Гидролизованные растительные белки делают волосы плотными и эластичными, натуральные экстракты морских водорослей защищают кожу головы и волосы от негативных факторов окружающей среды и нескончаемого стресса.
Comfort Zone Tranquillity
За глубокое (но мягкое!) очищение и снижение количества себума (читать: больше никакого жирного блеска) берется масло Виргинского можжевельника (без помощи сульфатов), а ароматерапевтическая композиция из кедра, пачули и сладкого апельсина помогает сбалансировать (разбалансированное дедлайнами) состояние.
Medavita Nutrisustance
Сухим и безжизненным волосам поможет взбодриться и воспрянуть шампунь Medavita. Оживляющие свойства и глубокое питание достигаются за счет комплекса аминокислот Amino Concentree, масел ши и карите в составе.
GKhair Global Keratin Balancing Shampoo
Ловим баланс в этом мае вместе с GKhair Global Keratin. Шампунь нормализует работу сальных желез, а пантенол и сок алоэ ухаживают за страдающими кончиками и восстанавливают повреждённые волосы.
AlterEgo Italy Color Care Shampoo
Если вы меняете цвет волос, как бойфрендов, то шампунь AlterEgo поможет вам углубить и сохранить отношения с цветом надолго. Технология Urban Shield создает барьер и защищает от внешних раздражителей, а ягоды годжи замедляют процессы окисления и продлевают жизнь окрашиванию.
Kerastase Curl Manifesto
Мастхэв для кудрявых и вьющихся волос. Увлажняющий мёд Манука и керамид в составе формулы обеспечивают идеальное сочетание увлажнения, силы и разделения прядей (не благодарите).
Moroccanoil Blonde Perfecting Purple Shampoo
Сохранить блонд в свежем оттенке сложно, но возможно с тонизирующим шампунем Moroccanoil. Он не содержит сульфатов, фосфатов и парабенов, а ArganID в составе отвечает за восстановление и укрепление изнутри. Наносите шампунь массирующими движениями и обязательно оставьте на 5 минут, так пигменты лучше впитаются и подарят более насыщенный оттенок.
Keune Care Derma Activate Shampoo
Если ваши волосы подвержены выпадению, то шампунь Keune – незаменимый продукт. В нем есть все: усилители роста, витамин H (улучшает кератиновую структуру волос) и кофеин (без него никуда).
SYNERGETIC «Экстрамягкий для ежедневного ухода 2 в 1»
В составе комплекс масел миндаля и оливы— для восстановления, экстракты виноградной косточки, бергамота и мелиссы — для нормализации баланса кожи головы, а формула с бетаином активизирует рост волос.
Kaori Tobacco Vanilla
Благоухаем в этом мае вместе с шампунем Kaori. Премиальное сырье прямиком из Италии, Бельгии, Германии и Южной Кореи подойдет для всех типов волос и ежедневного применения. Миндальное молоко, бетаин и сок алоэ вера увлажнят, экстракты апельсина и манго укрепят корни. Приятный бонус: палитра ароматов из 13 оттенков — стойкий табак или сладкая вишня – выбирать вам.
Keratin Injection ICE Take It Home
В этом мае уходим с головой в программу восстановления волос. Кератиновый шампунь Keratin Injection деликатно очищает кожу, снимает напряжение (пока только статическое) и предотвращает повышенную пушистость. Женьшень улучшает (в меру сил) микроциркуляцию крови, пробиотики придают сил и энергии луковицам.
Mi&Ko Zero Waste Detox
Настоящий левел-ап в уходе за кожей головы — шампунь Mi&Ko. Сухая текстура обеспечивает пилинг эффект и очищает от отмерших клеток (долой перхоть!). Комплекс энзимов и шикимовая кислота стимулирует обновление тканей, натуральный пребиотик инулин и фермент лактобациллус оздоровляют микрофлору кожи, а экстракты мукуросси, папайи и ананаса усиливают действие.
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