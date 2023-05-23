Головомойка: нашли 12 классных шампуней

Сохранить блонд в свежем оттенке сложно, но возможно с тонизирующим шампунем Moroccanoil. Он не содержит сульфатов, фосфатов и парабенов, а ArganID в составе отвечает за восстановление и укрепление изнутри. Наносите шампунь массирующими движениями и обязательно оставьте на 5 минут, так пигменты лучше впитаются и подарят более насыщенный оттенок.