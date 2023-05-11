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Фосфолипиды, аминокислоты и фруктовый сад: нашли 7 лучших бьюти-средств месяца

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Собрали майские мастхэвы: сезонный фруктовый коктейль, внесезонные витамины D и С, а также всевозможные экстракты. 

Veracova

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Veracova, Рив Гош, 3 563 руб.

Парижская марка экологичной косметики Veracova (без ГМО, сульфатов и эфирных масел в составе!) выпустила anti-age-линейку на основе натуральных омолаживающих ингредиентов: экстрактов граната, бореальных водорослей и эдельвейса. Такое сочетание восстанавливает плотность кожи, улучшает регенерацию, сокращает морщины и укрепляет овал лица. Наш фаворит — лифтинг-сыворотка 3D Sculpt с аминокислотами, которая не содержит отдушек, подходит для самой чувствительной кожи и может использоваться даже во время беременности.

Les Contes

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Les Contes, 8 999 руб.

Парфюмеры открыли дачный сезон! И собрали во флаконе французского аромата Les Contes “Néride” настоящий фруктовый сад: абрикос, ежевика и лимон в окружении цветущих персиковых деревьев и листьев зеленого чая. Лесная фея Нерида была бы довольна!

Vivienne Sabo

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Vivienne Sabo, Золотое Яблоко, 525 руб.

Актрису Валери Зоидову (мы запомнили ее как роковую группи Анфису в сериале «Король и Шут»!) на свидание собирают котики! В новом ролике Vivienne Sabo идеальный макияж тушью Cabaret Première могут сделать даже те, у кого лапки: пластиковая кисточка с зауженным кончиком придает ресницам сценический объем, а карнаубский воск и смола сенегальской акации — эластичность.

Natura Siberica

Архивы пресс-служб

Главный хит обновленной коллекции профессионального ухода для волос от бренда органической косметики Natura Siberica — мультифункциональная сыворотка-спрей 20 в 1. Чудо-средство работает как несмываемый кондиционер: увлажняет, восстанавливает, защищает от термического воздействия, облегчает укладку, продлевает яркость цвета и уменьшает статику. И все это — благодаря маслу алтайской облепихи первого холодного отжима (оно содержит в 75 раз больше витамина С, чем цитрусовые!) и инновационной системе PRO-liposome, которая помогает доставлять активные вещества вглубь волоса.

SmartLife

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SmartLife, 1 600 руб.

Недостаток витамина D — вечная тема! Особенно в Петербурге, где, по статистике 177 пасмурных дней в году. Липосомальную (биодоступную на 98 %!) форму активной добавки разработали в российской компании SmartLife: флакон с жидким средством рассчитан на 300 порций, каждая из которых содержит 500 МЕ холекальциферола и фосфолипиды, отвечающие за транспортировку полезных кислот и жиров и строительство клеточных мембран.

 Institut Esthederm

Архивы пресс-служб

 Institut Esthederm, Рив Гош, 9 405 руб.

Сразу к делу: бессмертные бактерии-экстремофилы (они функционируют без тепла и солнца, в условиях окислительного стресса и даже радиации) однажды научат людей жить до 130 лет. Но это не точно. Зато точно, что их способности ученые французского Institut Esthederm уже сейчас конвертировали в запатентованную молекулу для защиты протеома, то есть всех белков нашей кожи. Экстракт, извлеченный из обитающей во льдах Антарктики и высокогорного гималайского озера снежной бактерии Arthrobacter agilis, помогает им сопротивляться старению и разрушению. Фибробласты, коллаген и эластин спасены! А значит, будут восстановлены ровный цвет кожи, ее упругость и сияние.

Selahatin

Selahatin, Molecule, 3 519 руб.

Selahatin, Molecule, 2 295 руб.

Selahatin, Molecule, 3 672 руб.

Маэстро нетворкинга стать легко: достаточно говорить (что угодно!) на выдохе, ароматизированном вербеной, бергамотом и кардамоном. Травы и восточные специи в этой линейке — не только классная идея, но и пасхалка создателя Selahatin Кристофера Вурала турецкому дедушке, именем которого он назвал бренд. Формулы ополаскивателей, спреев и паст разработаны в Швейцарии, а разлиты по стеклянным флаконам и алюминиевым тубам в стокгольмской студии. Следовательно, в CV косметики Selahatin значатся клиническая эффективность и готовность к вторичной переработке. А еще стайерское умение сохранять аромат втрое дольше других средств для полости рта.

Anomalia Paris

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Anomalia Paris, ДЛТ

Молодой бренд Anomalia Paris прямиком из Парижа представил семь парфюмов-эссенций исключительно в ДЛТ. Все ароматы вне гендеров и отлично комбинируются между собой, вам остается только выбрать (офисный шик или непризнанный романтик) и миксовать! А специально для дома (и любителей уюта) бренд выпустил коллекцию диффузоров Art of Water и минеральных свечей Art of of Fire.

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Материал из номера:
май

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