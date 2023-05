Фосфолипиды, аминокислоты и фруктовый сад: нашли 7 лучших бьюти-средств месяца

Молодой бренд Anomalia Paris прямиком из Парижа представил семь парфюмов-эссенций исключительно в ДЛТ. Все ароматы вне гендеров и отлично комбинируются между собой, вам остается только выбрать (офисный шик или непризнанный романтик) и миксовать! А специально для дома (и любителей уюта) бренд выпустил коллекцию диффузоров Art of Water и минеральных свечей Art of of Fire.