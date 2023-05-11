Фосфолипиды, аминокислоты и фруктовый сад: нашли 7 лучших бьюти-средств месяца

Сразу к делу: бессмертные бактерии-экстремофилы (они функционируют без тепла и солнца, в условиях окислительного стресса и даже радиации) однажды научат людей жить до 130 лет. Но это не точно. Зато точно, что их способности ученые французского Institut Esthederm уже сейчас конвертировали в запатентованную молекулу для защиты протеома, то есть всех белков нашей кожи. Экстракт, извлеченный из обитающей во льдах Антарктики и высокогорного гималайского озера снежной бактерии Arthrobacter agilis, помогает им сопротивляться старению и разрушению. Фибробласты, коллаген и эластин спасены! А значит, будут восстановлены ровный цвет кожи, ее упругость и сияние.