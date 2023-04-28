Выбрали для вас 9 лучших сывороток на весну

Один из самых любимых продуктов редактора этого текста: в нем идеально все – от эффекта до текстуры и аромата. Лифтинг-сыворотка с инновационным антивозрастным Гексапептидом, экстрактом Ахиллеи Миллефолиум (прямо из сада Davines) и гиалуроновой кислотой борется с клеточным старением, постепенно и заметно корректируя морщины и мимические линии. Отдельная радость – парфюмерная композиция с верхними нотами зеленого жасмина, сбалансированного кислой ноткой цитрусовых плодов калабрийского бергамота. Базовая нота аромата является результатом обонятельного диалога между гваяком и сандаловым деревом с таитянской ванилью для создания мягкого, элегантного и утонченного аромата.