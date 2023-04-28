Выбрали для вас 9 лучших сывороток на весну

Сыворотка – двигатель прогресса (читай: омоложения), а также увлажнения и регенерации. Собрали наши любимые продукты: с лучшими антиэйдж-свойствами, с самыми интересными текстурами и самыми приятными ароматами.
Margy's Monte Carlo Stem Cells Illuminating Serum
Margy’s Monte Carlo – премиальный бьюти-бренд с 30-летней историей, уходовая косметика, изначально разработанная для представительниц высшего света княжества Монако. Высококонцентрированная сыворотка уменьшает мимические морщинки и восстанавливает структуру кожи. Стволовые клетки (швейцарского!) яблока и морской коллаген стимулируют обновление эпидермиса и кровообращение, а за увлажнение и тургор отвечает гиалуроновая кислота. Кроме этого сыворотка обладает фотозащитными свойствами (защищает от солнца и неудачных селфи!).
Mila Moursi Cryo Serum Ice Cube Infusion
Справиться с недосыпом сыворотка MILA MOURSI не сможет, но зато превосходно замаскирует его следы — пара дополнительных часов сна в одном кубике льда! Экстракты черной смородины, малины и клубники борются с отечностью и обезвоживанием, а антиоксиданты и витамины тонизируют, заметно подтягивая контур лица.
Сomfort Zone Sublime Skin Intensive Serum
Один из самых любимых продуктов редактора этого текста: в нем идеально все – от эффекта до текстуры и аромата. Лифтинг-сыворотка с инновационным антивозрастным Гексапептидом, экстрактом Ахиллеи Миллефолиум (прямо из сада Davines) и гиалуроновой кислотой борется с клеточным старением, постепенно и заметно корректируя морщины и мимические линии. Отдельная радость – парфюмерная композиция с верхними нотами зеленого жасмина, сбалансированного кислой ноткой цитрусовых плодов калабрийского бергамота. Базовая нота аромата является результатом обонятельного диалога между гваяком и сандаловым деревом с таитянской ванилью для создания мягкого, элегантного и утонченного аромата.
DON'T TOUCH MY SKIN RETINOL+
Мастхэв в борьбе с первыми признаками старения — сыворотка DON'T TOUCH MY SKIN. Подходит для любой кожи и помогает справиться с целым набором проблем: от первых признаков старения до склонности к воспалениям. Инкапсулированный ретинол в составе повышает выработку коллагена, ниацинамид помогает коже укреплять защитный барьер, а молочная кислота придает гладкость и сияние.
Bioderma Hydrabio
Восстанавливаем водный баланс вместе с сывороткой Bioderma. Редактор – обладатель эталонно-сухой кожи не встречал в жизни ничего более увлажняющего. Уже через 15 минут после нанесения количество влаги в коже увеличивается на 57% благодаря витаминам РР и В3 и комплексу Aquagenium в составе. Для того чтобы обеспечить лифтинг эффект и избавиться от отеков, смело убираем сыворотку перед применением в холодильник.
Mi&Ko Anti-Age Factor
Расцветаем (в стиле одного из главных ингредиентов – дамасской розы) вместе с сывороткой от Mi&Ko. Anti-age factor — лучший друг в борьбе со старением: в одной формуле собрано большое количество активов: ресвератрол, гидролат дамасской розы и экстракт семян льна дают отпор старению и разглаживают рельеф эпидермиса, а экстракт бамбука интенсивно увлажняет кожу.
Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex
Пока вы спите, сыворотка от Estée Lauder работает, не покладая ингредиентов. Она запускают процесс регенерации кожи и обновления верхнего слоя благодаря технологии Chronolux Power Signal в составе. А высокое содержание гиалуроновой кислоты помогает удерживать влагу в течение 72 часов и дарит защиту от воздействия окружающей среды.
VICHY Minéral 89
Ежедневные агрессивные воздействия окружающей среды (и жизни!) и стресса поможет смягчить сыворотка VICHY. Гиалуроновая кислота, как губка, удерживает влагу и сокращает ее трансэпидермальную потерю (читать: кожа становится более гладкой и сияющей), а 15 минералов и микроэлементов в составе способствуют восстановлению нормального pH кожи, регенерируют эпидермис и повышают барьерные свойства кожи.
OKOLO Smoothing Dew Drops
Сыворотка OKOLO восполнит водный баланс вашей кожи и придаст сияние всего за несколько секунд. Полинезийские цветочные масла освежат, фруктовая вода из органической клюквы увлажнит, а экстракт шафрана создаст защитную пленку на эпидермисе. Приятный бонус: фруктовый аромат и минималистичный дизайн.
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