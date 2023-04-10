От вида на Финский залив до пятизвездочного отеля: выбрали лучшие спа-комплексы

Альпийская соль, масла и тотальный релакс: нашли самые классные спа в Петербурге и вокруг него для заботы о себе и своем состоянии.
Luceo Spa в Four Seasons — одна из главных инста-точек города и спасение от всего мирского. В этом апреле обязательна к посещению шестидневная детокс-программа, которая поможет забыть о прошедшей зиме раз и навсегда. Весенний комплекс включает в себя обертывание с кристаллами альпийской соли, рефлексологию, массаж лица, крио-процедуру с моделирующим эффектом, обертывание водорослями с минерализирующим эффектом. Бонус: несколько сеансов антицеллюлитного массажа для подготовки к лету.
За тотальным расслаблением отправляемся в X-Clinic. Программы (от детокс-недели до однодневного бьюти-чекапа) в X-Clinic создают подбирают для вас (а еще для Светланы Бондарчук, Агаты Муцениеце, Константина Хабенского и всех главных звезд шоубиза). Начинаем с массажей — их тут на любую усталость, а заканчиваем в бассейне на крыше. Для себя выбрали двухдневный комплекс из раздела для восстановления психоэмоционального состояния — ближайшие три дня будем исправлять все, что случилось с нами за последний год (это правда работает!).
Про стресс и работу забываем вместе с загородным акваклубом VODA. Спа-день лучше начать с мангового пиллинга, и шоколадного обертывания, а завершить парением вениками (или по-княжески) и комплексным уходом. В свободное от отдыха время тоже есть где разгуляться: Сестрорецкий разлив, экотропа и Дубковский пляж — маствизит в Ленобласти.
Встречаем победителя премии World Luxury SPA Awards и Perfect spa — Carelica Eco Spa. 20-метровый бассейн, фитнес-зал, уникальный термальный комплекс, джакузи — этот список можно продолжать бесконечно. Для любителей востока тут есть роскошный по всем меркам хаммам, а для остальных — русский сьют с парной и двумя массажными столами.
Еще один комплекс на SPA-карте области — «Золотой Ручей». Тибетский ритуал с поющими чашами, пенный арабский уход, прессотерапия, а также девять видов массажей: звучит как мечта и отличный план на грядущие выходные. Во время процедур используются SPA-бренды класса люкс: испанской линии Tegodor Cosmetics и французских линии La Sultan de Saba и Thalasso Bretagne. Для достижения наилучшего эффекта (и максимального покоя) заглядывайте в сауну и инфракрасный кабинет.
Саванна, горы или лес — выбираем место и отправляемся в незабываемое двухчасовое путешествие с ZIWA SPA. Африканский сафари-лодж, вдохновленный бесконечной природой, поможет обрести почти недостижимый баланс тела и духа, горные вершины вдохнут эмоциональное обновление и глубокое расслабление мышц, а дары леса — антиоксидантный эффект и восстановление иммунной системы. Как минимум 180 минут релакса обеспечены!
Приводим себя в ментальный и физический порядок в KRAVT SPA. Выбираем один из пяти пакетов расслабления и наслаждаемся результатом. Шоколадное трио — настоящее подарок для сладкоежек: все три часа вы проведете в шоколадных масках и маслах на мраморном столе, пенное облако поспособствует глубокому очищению тела и пор, а программа детокс поможет расслабиться тяжелой недели.
Древние балийские традиции прямо в центре Петербурга можно исследовать вместе с Mandara Spa. Команда специалистов прямиком с острова владеет секретами азиатской медицины и практикует древние массажные методики. Помимо традиционных услуг тут делают омолаживающие процедуры на оборудовании Face Lab.
Первая линия
Инновационный prevent age курорт «Первая Линия» — идеальное место, чтобы погрузиться в велнес-среду и атмосферу заботы о себе. За восстанавливающим отдыхом отправляйтесь на well-being day: спа-ритуалы, жемчужная ванна, массаж и термальный комплекс на берегу Финского залива. А для тех, кому необходим полный де-стресс, на курорте разработана программа «Ментальный Велнес» с дыхательными практиками и тренировками в воде ватсу.
Комментарии (0)