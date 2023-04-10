От вида на Финский залив до пятизвездочного отеля: выбрали лучшие спа-комплексы

За тотальным расслаблением отправляемся в X-Clinic. Программы (от детокс-недели до однодневного бьюти-чекапа) в X-Clinic создают подбирают для вас (а еще для Светланы Бондарчук, Агаты Муцениеце, Константина Хабенского и всех главных звезд шоубиза). Начинаем с массажей — их тут на любую усталость, а заканчиваем в бассейне на крыше. Для себя выбрали двухдневный комплекс из раздела для восстановления психоэмоционального состояния — ближайшие три дня будем исправлять все, что случилось с нами за последний год (это правда работает!).