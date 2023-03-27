Выбрали для вас 11 эффективных лифтинг-средств

Нет пределов совершенству (и усовершенствованию!) вашего овала. Эффекта круговой подтяжки не обещаем, но с первыми возрастными изменениями точно справимся.
Babor HSR Lifting Eye Cream
Репетируем блефаропластику вместе с кремом для век Babor. Усиленный активный комплекс HSR LIFTING в составе гарантирует новый уровень косметического лифтинга в домашних условиях (уже после первого применения). Морская вода и альгин активизируют синтез АТФ, коллаген и эластин обеспечат упругость кожи вокруг глаз, а масло ши увлажнит от души.
Erborian Pate Au Ginseng
Убрать следы усталости после затянувшейся вечеринки поможет лифтинг-маска Erborian (мастхэв утра понедельника). Корень женьшеня разгладит морщины, укрепит кожу и придаст тонус, а экстракт какао-бобов напитает эпидермис полезными минералами и витаминами.
VENN Concentrated Revitalizing Lifting Mask
Когда количество косметических баночек в ванной перевалило за бортик, а результата все нет, на помощь придет концентрированная восстанавливающая лифтинговая маска VENN. All-in-one: 15 самых мощных антиоксидантов и пептидов мгновенно подтягивают, увлажняют и придают сияние коже на 24 часа.
Swiss Line Cell Shock
Швейцарский бренд Swiss Line угощает омолаживающим коктейлем (для лица). Смешиваем, но не взбалтываем: клеточный комплекс CELLACTEL 2, ускоряющий метаболизм, гидролизованные пептиды люпина и гиалуроновая кислота, отвечающая за увлажнение, и белые юнисферы, оказывающие мощное антиоксидантное действие.
Comfort Zone Bright & Smooth and Renight
Пока вы спите, концентрат Comfort Zone разглаживает и осветляет эпидермис, а ретиналь и ниацинамид стимулируют обновление клеток и синтез коллагена. Видимый эффект обещан уже на следующее утро, а через 14 дней заметно сокращается количество морщин.
Don't Touch My Skin Vitamin C
Найден мастхэв в борьбе со старением и усталостью от российского бренда Don't Touch My Skin. Vitamin C усиливает выработку коллагена и воздействует на фермент тирозиназу (больше никакой пигментации), а энзимы граната обеспечивают мягкое отшелушивание и сияние.
Caudalie Resveratrol Lightweight Firming Cashmere Cream
Веганский коллагеновый бустер, ресвератрол и гиалуроновая кислота в составе Caudalie подарят вашей коже увлажнение, окутают кашемировой заботой и нежно подтянут. Флюид не только разгладит морщины, но и наполнит ваше утро нотами базилика, цитронеллы, ромашки, тмина и флердоранжа.
Verdilab Lift and Glow Rose Serum
Расцветаем майской розой с омолаживающей лифтинг-сывороткой Verdilab. Она обогащена ценными экстрактами двух сортов королевы цветов (прованской и дамасской), которые ускоряют регенерацию, подтягивают овал лица и освежают. В этом им содействуют еще 19 уникальных веществ в составе, среди которых глабридин, икра, полифенолы и аминокислоты.
Foreo Serum Serum Serum Micro-Capsule Youth Preserve
Богатая антиоксидантами формула Foreo борется со свободными радикалами, а микрокапсулы и гиалуроновая кислота помогают сбалансировать выработку себума, защитить кожу и уменьшить признаки старения. Работает за десятерых в сочетании с гаджетами Foreo Bear.
Крем для лица Л'Окситан
«Божественный крем» с лифтинг эффектом обнаружен в Л'Окситан. Экстракт иммортеля в составе оказывает антивозрастной эффект, а шелковистая текстура мгновенно тает и питает эпидермис. Через 28 дней кожа станет упругой и подтянутой, а овал лица — более чётким.
Nescens Lifting And Volumizing Care Balm Lips and Contour
Губки бантиком – задача бальзама с эффектом лифтинга Nescens. Экстракт сверции простимулирует пролиферацию кератиноцитов для регенерации эпидермиса, экстракт льняного семени защитит коллаген от деградации и сохранит объем, а сахарид изомерат обеспечит глубокое увлажнение на долгое время.
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