Выбрали для вас 11 эффективных лифтинг-средств

Расцветаем майской розой с омолаживающей лифтинг-сывороткой Verdilab. Она обогащена ценными экстрактами двух сортов королевы цветов (прованской и дамасской), которые ускоряют регенерацию, подтягивают овал лица и освежают. В этом им содействуют еще 19 уникальных веществ в составе, среди которых глабридин, икра, полифенолы и аминокислоты.