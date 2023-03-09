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Микротоки, каменные карандаши и светодиоды: вот главные приборы для домашнего ухода за кожей лица и тела

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Дедлайны и стресс атаковали вашу жизнь и для профессионального бьюти-ухода не осталось окон? У нас есть решение (и даже не одно)! Нашли гаджеты, которые помогут позаботиться о себе между визитами к косметологу.

Архивы пресс-служб

RECLAR, 13 990 руб.

Архивы пресс-служб

NEO4, 18 900 руб.

Архивы пресс-служб

L&L Skin, 11 990 руб.

Архивы пресс-служб

BORK, 36 000 руб.

Архивы пресс-служб

FOREO, 33 490 руб.

Все просто: определяем зону повреждения и действуем! Спасти кожу лица от перепадов температур, гнусного ветра и загрязнений поможет аппарат-оркестр Reclar Galvanic Water Peeler.  В нем есть все: ультразвуковой пилинг (30 000 волн в секунду!), светотерапия с красными и синими светодиодами (боремся с акне, замедляем процессы старения и спасаемся от УФ-лучей)  и гальванотерапия (воздействие слабого тока) для усиления кровообращения и нового дыхания даже самых запыхавшихся тканей. Главное правило любого ухода — дозировка, поэтому используйте аппараты регулярно, но не слишком часто, а также не забывайте про специальную косметику (например, сыворотку), которая будет подходить для микротоков и света. Если основная проблема – напряжение лицевых мышц, поможет массажер NEO4 faceball, его метод – вибрация и электростимуляция.

Прибор Foreo BEAR —  девайс для микротокового тонизирования: он заметно уменьшает признаки старения, воздействуя аж на 69 мышц лица и шеи. Спасти от усталости обещает скульптурирующий Т-массажер NUSELF снимет напряжение в мышцах и улучшает лимфодеренажный эффект (читать — уберет последствия похода в рюмочную).

Архивы пресс-служб

QUARZ, 2 400 руб.

Архивы пресс-служб

NUSELF, 4 700 руб.

Архивы пресс-служб

Laloo, 3 540 руб.

Архивы пресс-служб

NUSELF, 3 600 руб. 

Если вы в команде натуралистов и любите приобнять пожилой дуб, ваш выбор — карандаши и камни. Такие есть у QUARZ — из натуральных пород, которые можно подобрать по потребностям, и очень симпатичные. Их удобно брать с собой, а массажные грани использовать для снятия напряжения и воздействия на акупунктурные точки. Спасение для нежной зоны вокруг глаз тоже есть: от отеков и стресса поможет самомассаж с камнями из кварца NUSELF и криосферами Laloo (для пущего эффекта рекомендуем положить в холодильник перед использованием).

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