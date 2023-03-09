Микротоки, каменные карандаши и светодиоды: вот главные приборы для домашнего ухода за кожей лица и тела

Все просто: определяем зону повреждения и действуем! Спасти кожу лица от перепадов температур, гнусного ветра и загрязнений поможет аппарат-оркестр Reclar Galvanic Water Peeler. В нем есть все: ультразвуковой пилинг (30 000 волн в секунду!), светотерапия с красными и синими светодиодами (боремся с акне, замедляем процессы старения и спасаемся от УФ-лучей) и гальванотерапия (воздействие слабого тока) для усиления кровообращения и нового дыхания даже самых запыхавшихся тканей. Главное правило любого ухода — дозировка, поэтому используйте аппараты регулярно, но не слишком часто, а также не забывайте про специальную косметику (например, сыворотку), которая будет подходить для микротоков и света. Если основная проблема – напряжение лицевых мышц, поможет массажер NEO4 faceball, его метод – вибрация и электростимуляция.

Прибор Foreo BEAR — девайс для микротокового тонизирования: он заметно уменьшает признаки старения, воздействуя аж на 69 мышц лица и шеи. Спасти от усталости обещает скульптурирующий Т-массажер NUSELF снимет напряжение в мышцах и улучшает лимфодеренажный эффект (читать — уберет последствия похода в рюмочную).