У меня лапки! Собрали 11 лучших кремов для рук

У юной марки с петербургскими корнями Kebroc вышла помада для рук Hand Pomade Eternal (и немедленно ворвалась в хит-лист автора этого текста). Ее отличие от крема заключается в более плотной текстуре и интенсивности воздействия (а также аромата!). Средство с 20% содержанием кокосового масла в составе восстанавливает гидролипидный баланс клеток, а эмульгаторы на основе оливкового масла и восков способствуют увлажнению и защите.