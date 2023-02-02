У меня лапки! Собрали 11 лучших кремов для рук

Искали (не покладая рук) и нашли (не благодарите) лучшие средства, чтобы вы и дальше могли вдоволь скроллить на морозе.
La Mer
SOS-уход и мгновенное восстановление в ситуации вечной зимы обеспечит крем La Mer The Hand Treatment. Масло семян пенника улучшит тонус кожи, а листья эвкалипта и экстракт водорослей устранят следы усталости и исцелят даже самые пострадавшие руки.
Höbepergh
Настоящее спасение для сухих рук – HöbePergh Nourishing Hand Cream. Помимо увлажнения он снимает отеки и запускает детокс механизмы, благодаря особому комплексу трав в составе. Календула обеспечивает противовоспалительное действие, зверобой заживляет трещины, а масло рисовых отрубей, богатое витамином Е, эффективно борется со свободными радикалами.
Kebroc
У юной марки с петербургскими корнями Kebroc вышла помада для рук Hand Pomade Eternal (и немедленно ворвалась в хит-лист автора этого текста). Ее отличие от крема заключается в более плотной текстуре и интенсивности воздействия (а также аромата!). Средство с 20% содержанием кокосового масла в составе восстанавливает гидролипидный баланс клеток, а эмульгаторы на основе оливкового масла и восков способствуют увлажнению и защите.
Babor
Если важное мероприятие уже завтра, подготовится к нему поможет ночная «маска» для рук Babor Spa – Shaping Hand Cream. Всего за несколько часов экстракт татарника и стволовые клетки рябины-береки дадут регенерирующий пинок и обеспечат салонный эффект. А высокая концентрация полифенолов поспособствует защите от преждевременного старения (прощай, возрастная пигментация!).
Л'Окситан
Густой и питательный крем для рук Л'Окситан Карите – главный хит любой зимы. Высокое содержание масла карите (20%) спасет чувствительную кожу от сухости и агрессивных факторов окружающей среды. Крем можно смело использовать как маску: наносите на ночь обильным слоем, а утром наслаждайтесь мягкостью и бархатистостью.
Compagnie de Provence
Утреннее чаепитие для рук – лосьон Compagnie de Provence The Noir Black Tea Hand Cream. Утренний тонус и заряд энергии кожа получает благодаря черному чаю в составе. Масло ши превосходно увлажнит и обеспечит гидролипидный баланс. А с сухостью и дискомфортом (подаренными морозом, жесткой водой и санитайзероми) поможет справиться оливковое масло.
Ahava
Февральская необходимость – крем Ahava Deadsea Water Mineral Hand Cream. Уникальные компоненты Мертвого моря в составе ухаживают, защищают кожу от переохлаждения и поддерживают естественный уровень рН. Наносите крем после каждого мытья рук для пролонгированного ухода и постоянного комфорта.
Ligne St. Barth
Крем Ligne St. Barth Banana Hand Cream с экстрактом зеленого чая и алоэ вера поможет насытить кожу питательными веществами и поспособствует урегулированию водного баланса. А также подарит аппетитный тропический аромат, которыми так славится марка.
Caudalie
Caudalie Creme Gourmande на основе виноградных косточек уже через несколько секунд после нанесения обеспечит ухоженный вид. Винные дрожжи Vinolevure повышают иммунитет, а масло авокадо стимулирует синтез эластина и коллагена, укрепляет ногти и ускоряет их рост. Совет косметологов: наносите крем медленными, массирующими движениями для максимального эффекта.
Sensai
В борьбе с антивозрастными изменениями ваш союзник – Sensai Cellular Perfomance Intensive Hand Treatment. Экстракт шелка коишимару, чистый протеин жемчуга и иновационный СРХ экстракт увлажняют и повышают упругость, а SPF в составе защищает чувствительную кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей (лучше туч и перчаток!).
Bioderma
Гипоаллергенный крем Bioderma Atoderm — суровая необходимость (и отдельное удовольствие!) для чувствительной и атопичной кожи. Масло ши обеспечивает питание и восстановление, за увлажнение отвечает глицерин, а производные фосфориохолина восполняют недостаток влаги и укрепляют кожный барьер.
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