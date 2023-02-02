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У меня лапки! Собрали 11 лучших кремов для рук

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Искали (не покладая рук) и нашли (не благодарите) лучшие средства, чтобы вы и дальше могли вдоволь скроллить на морозе. 

La Mer

Архивы пресс-служб

La Mer, Рив Гош , 10 900 руб.

SOS-уход и мгновенное восстановление в ситуации вечной зимы обеспечит крем La Mer The Hand Treatment. Масло семян пенника улучшит тонус кожи, а листья эвкалипта и  экстракт водорослей устранят следы усталости и исцелят даже самые пострадавшие руки. 

Höbepergh

Архивы пресс-служб

HöbePergh, Molecule, 2 856 руб.

Настоящее спасение для сухих рук – HöbePergh Nourishing Hand Cream. Помимо увлажнения он снимает отеки и запускает детокс механизмы, благодаря особому комплексу трав в составе. Календула обеспечивает противовоспалительное действие, зверобой заживляет трещины, а масло рисовых отрубей, богатое витамином Е, эффективно борется со свободными радикалами.

Kebroc

Архивы пресс-служб

Kebroc, 990 руб.

У юной марки с петербургскими корнями Kebroc вышла помада для рук Hand Pomade Eternal (и немедленно ворвалась в хит-лист автора этого текста). Ее отличие от крема заключается в более плотной текстуре и интенсивности воздействия (а также аромата!). Средство с 20% содержанием кокосового масла в составе восстанавливает гидролипидный баланс клеток, а эмульгаторы на основе оливкового масла и восков способствуют увлажнению и защите.

Babor

Архивы пресс-служб

Babor, 1890 руб.

Если важное мероприятие уже завтра, подготовится к нему поможет ночная «маска» для рук Babor Spa – Shaping Hand Cream. Всего за несколько часов экстракт татарника и стволовые клетки рябины-береки дадут регенерирующий пинок и обеспечат салонный эффект. А высокая концентрация полифенолов поспособствует защите от преждевременного старения (прощай, возрастная пигментация!).

Л'Окситан

Архивы пресс-служб

Л'Окситан, 2 700 руб. 

Густой и питательный крем для рук Л'Окситан Карите – главный хит любой зимы. Высокое содержание масла карите (20%) спасет чувствительную кожу от сухости и агрессивных факторов окружающей среды. Крем можно смело использовать как маску: наносите на ночь обильным слоем, а утром наслаждайтесь мягкостью и бархатистостью.

Compagnie de Provence

Архивы пресс-служб

Compagnie de Provence, Molecule, 2 312 руб.

Утреннее чаепитие для рук – лосьон Compagnie de Provence The Noir Black Tea Hand Cream. Утренний тонус и заряд энергии кожа получает благодаря черному чаю в составе. Масло ши превосходно увлажнит и обеспечит гидролипидный баланс. А с сухостью и дискомфортом (подаренными морозом, жесткой водой и санитайзероми) поможет справиться оливковое масло.

Ahava

Архивы пресс-служб

Ahava, Рив Гош, 1 656 руб.

Февральская необходимость – крем Ahava Deadsea Water Mineral Hand Cream. Уникальные компоненты Мертвого моря в составе ухаживают, защищают кожу от переохлаждения и поддерживают естественный уровень рН. Наносите крем после каждого мытья рук для пролонгированного ухода и постоянного комфорта.

 

Ligne St. Barth

Архивы пресс-служб

Ligne St. Barth, 4 950 руб.

Крем Ligne St. Barth Banana Hand Cream  с экстрактом зеленого чая и алоэ вера поможет насытить кожу питательными веществами и поспособствует урегулированию водного баланса. А также подарит аппетитный тропический аромат, которыми так славится марка.

Caudalie

Архивы пресс-служб

Caudalie, Рив Гош, 1 495 руб.

Caudalie Creme Gourmande на основе виноградных косточек уже через несколько секунд после нанесения обеспечит ухоженный вид. Винные дрожжи Vinolevure повышают иммунитет, а масло авокадо стимулирует синтез эластина и коллагена, укрепляет ногти и ускоряет их рост. Совет косметологов: наносите крем медленными, массирующими движениями для максимального эффекта.

Sensai

Архивы пресс-служб

Sensai, Рив Гош, 8 000 руб.

В борьбе с антивозрастными изменениями ваш союзник – Sensai Cellular Perfomance Intensive Hand Treatment. Экстракт шелка коишимару, чистый протеин жемчуга и иновационный СРХ экстракт увлажняют и повышают упругость, а SPF в составе защищает чувствительную кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей (лучше туч и перчаток!). 

 Bioderma

Bioderma, Рив Гош, 661 руб.

Гипоаллергенный крем Bioderma Atoderm — суровая необходимость (и отдельное удовольствие!) для чувствительной и атопичной кожи. Масло ши обеспечивает питание и восстановление, за увлажнение отвечает глицерин, а производные фосфориохолина восполняют недостаток влаги и укрепляют кожный барьер. 

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