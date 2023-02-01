Масло для волос — да или нет? Разбираемся!

Среди самых спорных бьюти-продуктов масло для волос в самом топе: одни говорят, что оно сушит, другие, что утяжеляет, а третьи молча используют, надеясь на лучшее. Мы выяснили, что делать, чтобы масло не было масляным.
Fendi
Основные функции масла для волос — питание, увлажнение и восстановление. Продукт обволакивает каждый волос и создает на его поверхности защитную пленку, которая удерживает влагу и делает волосы блестящими, гладкими, послушными.
Существует два вида масел: натуральные и косметические. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Например, косметическое масло выпускается в удобной форме и сбалансированно по содержанию, но такой продукт лучше выбирать в высоком ценовом сегменте, так как качество ингредиентов, с которыми будет работать основной компонент, играет очень большую роль. С натуральными маслами все гораздо проще: их можно купить практически за любые деньги и получить достойный результат, но тут важно разобраться, какое масло для каких целей используется.
Кокосовое масло
Защищает, борется с ломкостью и отлично питает благодаря комбинации жирных кислот и витаминов группы В.
Аргановое масло
Настоящее спасение после окрашивания! Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, поэтому оберегает от свободных радикалов, а также делает волосы блестящими и ровными.
Масло авокадо
Обладает легкой текстурой и подходит для использования в качестве несмываемого ухода. Увлажняет и питает волосы.
Елена Канторович, региональный менеджер по обучению Davines, напоминает: «Натуральные масла предназначены для укрепления волос, так как в них содержаться белки, схожие с белком в составе волос. Излишнее накопление этих белков приводит к жесткости. Так что использование масел для волос хорошая привычка, но будьте внимательны с составом и количеством выбранного продукта». Так что выбирая и используя масло для волос советуем придерживаться следующих правил:
Как использовать?
- Не наносите масло на кожу головы. Особенно, если у вас выпадают волосы;
- Берите очень мало продукта, потому что излишки масла могут абсорбировать в себя вредные; вещества и частички пыли;
- Если у вас тонкие волосы, то от масла лучше отказаться или использовать его вместе с маской, смывая водой;
- Не совмещайте натуральное масло и горячие укладки, так как оно окисляется при сильном нагреве;
- Следите, чтобы в составе масла не было силиконов. Обнаружить их можно по буквам SLS, ALS, ALES;
- Наносите масло на сухие или хорошо подсушенные волосы, после использования фена;
- Если регулярно используете масло, то раз в месяц делайте глубокое очищение волос и кожи головы.
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