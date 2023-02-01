Масло для волос — да или нет? Разбираемся!

Основные функции масла для волос — питание, увлажнение и восстановление. Продукт обволакивает каждый волос и создает на его поверхности защитную пленку, которая удерживает влагу и делает волосы блестящими, гладкими, послушными.

Существует два вида масел: натуральные и косметические. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Например, косметическое масло выпускается в удобной форме и сбалансированно по содержанию, но такой продукт лучше выбирать в высоком ценовом сегменте, так как качество ингредиентов, с которыми будет работать основной компонент, играет очень большую роль. С натуральными маслами все гораздо проще: их можно купить практически за любые деньги и получить достойный результат, но тут важно разобраться, какое масло для каких целей используется.

Кокосовое масло

Защищает, борется с ломкостью и отлично питает благодаря комбинации жирных кислот и витаминов группы В.

Аргановое масло

Настоящее спасение после окрашивания! Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, поэтому оберегает от свободных радикалов, а также делает волосы блестящими и ровными.

Масло авокадо

Обладает легкой текстурой и подходит для использования в качестве несмываемого ухода. Увлажняет и питает волосы.