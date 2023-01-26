Пластический хирург вычислил самого красивого мужчину в мире — и он идеален на 93,65%

По мнению пластического хирурга Джулиана де Сильвы, самым красивым мужчиной в мире является британский актер Реге-Жан Пейдж. Эксперт пришел к такому заключению, проанализировав лицо звезды сериала «Бриджертоны» по формуле золотого сечения — результаты исследования показали 93,65% «идеальности».

В рейтинге за Пейджем следуют Крис Хемсворт, который по результатам вычислений набрал 93,53%, Майкл Би Джордан (93,46%) и Гарри Стайлс (92,30%).

«Реге-Жан выиграл из-за своего классически красивого лица и великолепных карих глаз. У него был самый высокий балл за расстояние между глазами, их расположение также получило высокую оценку. Его губы идеальной формы также получили высокие оценки, и единственная оценка, которую он получил немного ниже, была за ширину и длину носа», — объяснил пластический хирург.

Реге-Жан Пейдж родился в Лондоне в семье англиканского священника и медсестры-зимбабвийки из племени шона. Он начал обучение актерскому мастерству, рассматривая это как хобби, которое переросло в призвание — позже он вошел в труппу Национального молодежного театра, а в 2013 год окончил Лондонский драматический центр. Наибольшую известность Пейджу как актеру принесла роль Саймона Бассета, герцога Гастингса, в сериале «Бриджертоны», за которую он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Сейчас актеру 35 лет.