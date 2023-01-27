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Пересохли? Увлажнитесь! Вот 11 бьюти-средств, которые помогут вашему телу

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Кажется, будто все вокруг против нас и нашей кожи: батареи, вода и обволакивающие выхлопные газы. Предлагаем выйти из позиции жертвы и позаботиться о себе самостоятельно с помощью соли-геля, мерцающего масла, сыворотки с роллером и других увлажняющих продуктов. 

Juvena Fascianista Skinnova Body Serum Set

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Juvena, Рив Гош, 13 320 руб.

Сыворотка Juvena с роллером в комплекте — альтернатива профессиональному СПА. Витамин E и масло макадамии интенсивно увлажняют кожу, экстракт водоросли Furcellaria Lumbricalis укрепляет фасциальные ткани и моделирует силуэт. Просто нанесите сыворотку массажными движениями, а потом пройдитесь роллером для закрепления результата. 

Moroccanoil Shimmering Body Oil

Архивы пресс-служб

Moroccanoil, 4 590 руб.

Если вы настроены сиять несмотря ни на что, то этот продукт точно для вас. Богатое токоферолами аргановое масло в составе увлажнит кожу, антиоксиданты, содержащиеся в семенах кунжута, избавят от всего плохого, а перламутровые минералы отвечают за мерцание. 

CeraVe Hydrating Cleanser

Архивы пресс-служб

CeraVe, Золотое яблоко, 1 143 руб.

Мы не понаслышке знаем, как тяжело найти доступный бренд, который будет отвечать нашим высоким запросам. Но есть приятная новость, CeraVe (бренд, разработанный дерматологами) оправдывает надежды. Крем-гель для душа содержит полезные вещества, которые бережно и эффективно очищают кожу, не нарушая ее барьер. А запатентованная технология доставки MVE способствует последовательному высвобождению активных ингредиентов для длительного увлажнения.

Молочко Л'Оскситан

Архивы пресс-служб

Л'Оскситан, 4 950 руб.

Миндальное молочко от Л’Окситан просто необходимо этой зимой всем пересушенным ножкам и локоткам. Кремовая текстура мгновенно впитывается, миндальное масло увлажняет, а семена грецкого ореха и экстракта миндаля помогают сохранить эластичность и стимулируют обновление клеток.

Ahava Dead Sea Liquid Salt

Архивы пресс-служб

Ahava, Золотое яблоко, 1 509 руб.

Уникальная жидкая соль в гелевой текстуре содержит 32% минералов Мертвого моря, восстанавливает естественный баланс кожи, способствует обновлению клеток и интенсивно увлажняет. Средство можно наносить перед походом в душ или  использовать вместо кристаллической соли для ванны — курорты Израиля у вас дома. 

Skeyndor Sun Expertise Protective

Архивы пресс-служб

Skeyndor, Рив Гош, 6 160 руб.

Не ждите солнце – наносите SPF защиту всегда! Эмульсия Skeyndor с фактором защиты 30 быстро впитывается и делает кожу здоровой и молодой, а также борется с неровностями. Распыляем перед на улицу и не боимся озоновых дыр. 

Dr. Konopka's Shower Gel Calming

Архивы пресс-служб

Dr. Konopka's, Рив Гош, 320 руб.

В составе успокаивающего геля содержится сбор лечебных трав № 54, тех самых, что заварила мама в детстве при простуде. Они помогут избавить кожу от усталости и стресса, а также защитят от микробов.

Kiehl's Ultimate Strength Hand Salve

Архивы пресс-служб

Kiehl's, Золотое Яблоко, 2 150 руб.

Крем Kiehl’s поможет справиться с поврежденной кожей самой уязвимой части тела. Средство создает эффект «перчаток», которые помогают предотвратить потерю влаги, а также спасают от сухости и трещинок. 

Kebroc Body Lotion Petrichor

Архивы пресс-служб

Kebroc, 3 590 руб.

Кремовый ламеллярный лосьон молодой марки Kebroc содержит сквалан из натуральных растительных масел высокой степени очистки, благодаря которому продукт интенсивно наполняет клетки влагой и удерживает ее от испарения, чтобы кожа надолго сохранила бархатистую нежность. Бонус – шлейф самого влажного из ароматов: петрикора.

 

Youth Body Serum 

Архивы пресс-служб

Youth Body Serum, GEN 87, 3 150 руб.

Сыворотка-спрей отлично подойдет тем, кто не любит долгие ритуалы ухода. Ультратонкая текстура мгновенно впитывается, не оставляет жирных следов и обеспечивает глубокое увлажнение. В составе экстракты арбуза, синих микроводорослей, корня солодки, а также гиалуроновая кислота, витамин В5 и запатентованная технология Extremozymes.

Institut Esthederm Hydrating Lotion

Архивы пресс-служб

Body Firning, Naos, 9 187 руб.

Формула на основе запатентованной клеточной воды с содержанием морских солей повышает гидратацию эпидермиса уже через два часа после нанесения, благодаря чему улучшаются упругость и эластичность (прощай стянутость!), а комплекс ксилита и глюкозы оптимизирует циркуляцию воды и активизируют систему аквапаринов.

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