Пересохли? Увлажнитесь! Вот 11 бьюти-средств, которые помогут вашему телу

Кажется, будто все вокруг против нас и нашей кожи: батареи, вода и обволакивающие выхлопные газы. Предлагаем выйти из позиции жертвы и позаботиться о себе самостоятельно с помощью соли-геля, мерцающего масла, сыворотки с роллером и других увлажняющих продуктов.
Juvena Fascianista Skinnova Body Serum Set
Сыворотка Juvena с роллером в комплекте — альтернатива профессиональному СПА. Витамин E и масло макадамии интенсивно увлажняют кожу, экстракт водоросли Furcellaria Lumbricalis укрепляет фасциальные ткани и моделирует силуэт. Просто нанесите сыворотку массажными движениями, а потом пройдитесь роллером для закрепления результата.
Moroccanoil Shimmering Body Oil
Если вы настроены сиять несмотря ни на что, то этот продукт точно для вас. Богатое токоферолами аргановое масло в составе увлажнит кожу, антиоксиданты, содержащиеся в семенах кунжута, избавят от всего плохого, а перламутровые минералы отвечают за мерцание.
CeraVe Hydrating Cleanser
Мы не понаслышке знаем, как тяжело найти доступный бренд, который будет отвечать нашим высоким запросам. Но есть приятная новость, CeraVe (бренд, разработанный дерматологами) оправдывает надежды. Крем-гель для душа содержит полезные вещества, которые бережно и эффективно очищают кожу, не нарушая ее барьер. А запатентованная технология доставки MVE способствует последовательному высвобождению активных ингредиентов для длительного увлажнения.
Молочко Л'Оскситан
Миндальное молочко от Л’Окситан просто необходимо этой зимой всем пересушенным ножкам и локоткам. Кремовая текстура мгновенно впитывается, миндальное масло увлажняет, а семена грецкого ореха и экстракта миндаля помогают сохранить эластичность и стимулируют обновление клеток.
Ahava Dead Sea Liquid Salt
Уникальная жидкая соль в гелевой текстуре содержит 32% минералов Мертвого моря, восстанавливает естественный баланс кожи, способствует обновлению клеток и интенсивно увлажняет. Средство можно наносить перед походом в душ или использовать вместо кристаллической соли для ванны — курорты Израиля у вас дома.
Skeyndor Sun Expertise Protective
Не ждите солнце – наносите SPF защиту всегда! Эмульсия Skeyndor с фактором защиты 30 быстро впитывается и делает кожу здоровой и молодой, а также борется с неровностями. Распыляем перед на улицу и не боимся озоновых дыр.
Dr. Konopka's Shower Gel Calming
В составе успокаивающего геля содержится сбор лечебных трав № 54, тех самых, что заварила мама в детстве при простуде. Они помогут избавить кожу от усталости и стресса, а также защитят от микробов.
Kiehl's Ultimate Strength Hand Salve
Крем Kiehl’s поможет справиться с поврежденной кожей самой уязвимой части тела. Средство создает эффект «перчаток», которые помогают предотвратить потерю влаги, а также спасают от сухости и трещинок.
Kebroc Body Lotion Petrichor
Кремовый ламеллярный лосьон молодой марки Kebroc содержит сквалан из натуральных растительных масел высокой степени очистки, благодаря которому продукт интенсивно наполняет клетки влагой и удерживает ее от испарения, чтобы кожа надолго сохранила бархатистую нежность. Бонус – шлейф самого влажного из ароматов: петрикора.
Youth Body Serum
Сыворотка-спрей отлично подойдет тем, кто не любит долгие ритуалы ухода. Ультратонкая текстура мгновенно впитывается, не оставляет жирных следов и обеспечивает глубокое увлажнение. В составе экстракты арбуза, синих микроводорослей, корня солодки, а также гиалуроновая кислота, витамин В5 и запатентованная технология Extremozymes.
Institut Esthederm Hydrating Lotion
Формула на основе запатентованной клеточной воды с содержанием морских солей повышает гидратацию эпидермиса уже через два часа после нанесения, благодаря чему улучшаются упругость и эластичность (прощай стянутость!), а комплекс ксилита и глюкозы оптимизирует циркуляцию воды и активизируют систему аквапаринов.
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