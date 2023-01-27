Пересохли? Увлажнитесь! Вот 11 бьюти-средств, которые помогут вашему телу

Кажется, будто все вокруг против нас и нашей кожи: батареи, вода и обволакивающие выхлопные газы. Предлагаем выйти из позиции жертвы и позаботиться о себе самостоятельно с помощью соли-геля, мерцающего масла, сыворотки с роллером и других увлажняющих продуктов.