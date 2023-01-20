Спасайтесь! Вот 10 бьюти-продуктов, которые выручат в любой ситуации

Вторая половина января — самое время понемногу приходить в себя. Помогут в этом правильное питание, физические нагрузки и детокс средства для кожи и волос.
Valmont Deto2x Pack
Пузырьковая маска Valmont не поможет пережить дедлайны, стресс и усталость, но точно справится с их проявлениями на лице. Мелкие пузырьки проникают в поры, избавляют от токсинов (это просто необходимо после затяжных каникул!) и обещают озарить вас естественным сиянием. Как бонус — стволовые клетки в составе, которые запускают процесс регенерации и борются с признаками старения.
Babor Detox Lipo Cleanser
Обеспечить защиту от токсичности (как минимум, окружаюшей среды), поможет очищающий бальзам с термо-эффектом Babor. Липотермическая формула способствует открытию пор, а экстракт брокколи и биофлавоноиды — быстрому очищению. Закрывайтесь в ванной и готовьтесь к блаженству: тающая текстура при контакте с водой превращается в нежное молочко и ухаживает за кожей от и до.
Clarins Skin Detox Fluid
Личная рекомендация редактора — детокс ВВ-флюид Clarins, который изменит вашу жизнь. Во-первых, филигранно скроет мелкие несовершенства и усталость. Во-вторых, защитит кожу от вредного ультрафиолета (да, даже в зимнем Петербурге!) благодаря SPF. А экстракт косточки барбадосской вишни насытит кожу кислородом и подарит здоровое сияние.
Grown Alchemist Detox Shampoo
Если вы чувствуете, что не только кожа, но и волосы, кричат о помощи, то попробуйте шампунь с антиоксидантами Grown Alchemist. Он освободит кожу головы от загрязнений и тяжелых металлов, а еще поможет ускорить рост и разберется с дисбалансом — больше никаких слишком жирных или сухих волос!
Dr.Jart Dermask Micro Jet Brightening Solution
Январь — самое время для масок Dr.Jart и сопутствующего вау-эффекта. Например эта, с детокс эффектом, способствует увлажнению и питанию лица, а благодаря мощному антиоксиданту глутатиону, улучшает текстуру кожи. Для достижения более видимого результата попробуйте пройтись по маске холодным роллером.
Talika Eye Detox Specific
Инопланетная упаковка и такой же неземной эффект: все это про освежающий гель для глаз Talika. Подарить глазам сияние поможет экстракт коричневой водоросли, а для избавления от отеков храните средство в холодильнике и наносите с помощью металлического наконечника. Абсолютный мастхэв для любителей вечеринок и ночной работы!
Anne Semonin Nude Body Scrub
«Золота много не бывает», — подумали в лабораториях Anne Semonin и выпустили золотистый скраб для тела с эффектом детокс. Белый песок (с острова Бора-Бора!) богат минералами и способствует нежному очищению, шлаки и токсины выводят антиоксиданты, а за укрепление и уход отвечают масла.
Caudalie Vinergetic C+ Instant Detox Mask
Подарить эффект «как из салона» обещает каждый второй, а справляется Caudalie со своей антиоксидантной веганской маской. В составе розовая глина, выжимка из органического винограда и кофейный экстракт, которые выводят токсины, устраняют покраснение и матируют. Незамедлительный эффект перезагрузки обеспечен!
Davines Detoxifying Scrub Shampoo
Когда дело касается восстановления волос, то продуктам итальянской марки Davines мы доверяем безоговорочно. Например, этот шампунь-скраб содержит микрокапсулы масла жожоба, деликатно массирующие кожу головы и способствующие насыщению ее кислородом, а мельчайшие частицы кремния глубоко отшелушивают и стимулируют циркуляцию в глубоких слоях кожи. Мечта!
Love Tea Art
Не забывайте о теле! Нежный крем, обогащенный активными компонентами с помощью аминокислот, питательного экстракта миндаля и веществ, стимулирующий циркуляцию лимфы, смягчает и тонизирует кожу, восстанавливает ее естественную способность противостоять агрессивной внешней среде.
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