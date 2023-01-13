Чемодан здоровья, протеиновый шампунь и палетка-мультитул: вот главные бьюти-продукты этого января

Нашли простой (и полезный!) способ отработать тренд на Y2K и барбикор в макияже — блеск-бальзам для губ Latte Beauty Jealous с легким розовым оттенком. Тут идеально все: присутствие эхинацеи, алоэ, хмеля и масел, которые ухаживают и защищают, и отсутствие парафина и спирта. Носить будем в нюдовых образах, чтобы подчеркнуть блеск в глазах, и с ярко-голубыми тенями, как оду самым смелым маминым выходам.