Чемодан здоровья, протеиновый шампунь и палетка-мультитул: вот главные бьюти-продукты этого января

Бьюти-продукты, которыми мы будем освежаться и улучшаться в этом январе.
Daigo
Чемодан здоровья. Что? Да! Годовой запас метабиотика Daigо Lux, БАДов Tamotsu и шампуня Daigo Shampoo в чемодане из тонированного массива дуба, покрытого матовым корабельным лаком, с внутренней отделкой из алькантары в тон — подарок для самых особенных (например, для себя). А когда все японские микстуры красоты и здоровья будут приняты, деревянная коробка с кожаными ремнями и выгравированными иероглифами (синоним роскоши) призвана стать акцентом в интерьере.
NOAH
Маска для волос зимой: как минимум — вынужденная необходимость, как максимум — важный вклад в красоту и здоровье шевелюры. Идеальную нашли у итальянского бренда Noah — c наполняющим и восстанавливающим действием. В составе гиалуроновая кислота — незаменимый компонент для питания волос — и органическое масло авокадо, которое отлично справляется с ломкостью.
Latte Beauty
Нашли простой (и полезный!) способ отработать тренд на Y2K и барбикор в макияже — блеск-бальзам для губ Latte Beauty Jealous с легким розовым оттенком. Тут идеально все: присутствие эхинацеи, алоэ, хмеля и масел, которые ухаживают и защищают, и отсутствие парафина и спирта. Носить будем в нюдовых образах, чтобы подчеркнуть блеск в глазах, и с ярко-голубыми тенями, как оду самым смелым маминым выходам.
«Так и ходи»
Сообщение для всех кудрявых! Мы нашли идеальные ливин, ковош и рефреш в дебютной линейке косметики от петербургского салона и «Так и ходи», который открыли (и создали кудрявое комьюнити!) Александра Шевелева, мастер сухой стрижки Curl by Curl, и Алена Руденко, менеджер культурных инициатив. Тут все с самыми правильными кудрявыми формулами и десертными ароматами: жирный и нежирный кондиционеры (хлопковый мед и растаявший пломбир), шампунь (кардамон) и легкая пенка для объема (тирамису).
Eclore Studio
Шампунь с протеинами корейской марки Eclore Studio — абсолютный мастхэв для красивых и здоровых волос. Сульфаты, силиконы, минеральные масла, парабены (и прочие страшные слова) в составе отсутствуют, а белковый комплекс из 17 видов аминокислот — в наличии. Как бонус: можно купить один и пользоваться всей семьей — шампунь подходит для любых типов волос.
PUPA
Когда нам удается найти палетку, которая закрывает все наши потребности, мы ликуем! Именно такая есть у PUPA — для макияжа лица, глаз и губ в идеальных зимних оттенках, которые призваны оттенять следы праздничной усталости.
MIXIT
Патчи против отеков и темных кругов с гиалуроновой кислотой — приятная бьюти-неизбежность. Аллантоин и бетаин в составе притягивают влагу, насыщают клетки микроэлементами, убирают отеки и темные круги. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота повышает эластичность и упругость, способствует регенерации клеток кожи.
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