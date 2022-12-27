Я мигом! Подобрали 10 предновогодних бьюти-средств с моментальным эффектом

Микротоки – это лифтинг и антиэйдж эффект за несколько минут (но лучше начать регулярное использование прибора за неделю до важного мероприятия). Берем на заметку из главных бьюти-трендов TikTok уходящего года и воздействуем на лицевые мышцы током малой амплитуды и частоты — другими словами, делаем принудительную зарядку для лица (лицо само себя к Новому году не натренирует). Разряды настолько малы, что ощущаются как легкое покалывание или вовсе не чувствуются. FOREO BEAR — первый в мире девайс для микротокового тонизирования, одобренный FDA и с клинически доказанной эффективностью. Исследования подтверждают, что BEAR значительно сокращает видимость глубоких и тонких морщин, а также повышает упругость и эластичность кожи всего за одну неделю использования.