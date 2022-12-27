Я мигом! Подобрали 10 предновогодних бьюти-средств с моментальным эффектом

Как хорошо выглядеть в конце 2022-го? Держим, спасаем и сохраняем наши лица с помощью sos-средств с моментальным действием! Новый год сам себя не встретит!
Кислородная крем-маска Genosys
Эту пенящуюся крем-маску с факторами роста называют маской девушки Бонда. Она мгновенно восстанавливает и наполняет жизненной энергией уставшую кожу: преображает внешний вид, глубоко питает и увлажняет, сокращает видимость морщин, стимулируя выработку коллагена и эластина. Во время действия маски выделяется кислород, способствующий улучшению клеточного метаболизма, ускорению процессов заживления и подавлению воспалительных процессов. EGF Repair Oxymask Cream можно использовать и в качестве ночной маски без смывания и как SOS-средства для сухой и поврежденной кожи с выраженными возрастными изменениями.
Микроигольные патчи BLÓM для носогубных складок
Авторы патчей топят за регулярное использование, но у нас форс-мажор. Открываем тайну: и за 25 минут можно стереть хоть небольшие носогубные складки с лица, хоть межбровную хмурость со лба, хоть следы рабского труда (кто-то 3 часа резал оливье) с рук. Микроигольные аппликаторы BLÓM c экстрактом лакрицы работают гораздо эффективнее своих гладких коллег за счет более глубокого проникновения активных компонентов.
Микротоковый тонизирующий девайс BEAR
Микротоки – это лифтинг и антиэйдж эффект за несколько минут (но лучше начать регулярное использование прибора за неделю до важного мероприятия). Берем на заметку из главных бьюти-трендов TikTok уходящего года и воздействуем на лицевые мышцы током малой амплитуды и частоты — другими словами, делаем принудительную зарядку для лица (лицо само себя к Новому году не натренирует). Разряды настолько малы, что ощущаются как легкое покалывание или вовсе не чувствуются. FOREO BEAR — первый в мире девайс для микротокового тонизирования, одобренный FDA и с клинически доказанной эффективностью. Исследования подтверждают, что BEAR значительно сокращает видимость глубоких и тонких морщин, а также повышает упругость и эластичность кожи всего за одну неделю использования.
Молекулярная маска Darling*
Абсолютный хит редакции (лайфхак: держите их в холодильнике)! Эти корейские маски Darling* гарантируют глубокое увлажнение за несколько минут, а эффект длится весь день. С помощью технологии Multiple Complex Moisturizing Tech, которая включает в себя гиалуроновую кислоту, глицерилглюкозид, гиалуронат натрия и гидролизованные глюкозамингликаны, кожа получает увлажнение на молекулярном уровне, а экстракт ягод женьшеня сохраняет кожу гладкой и упругой, блокируя разрушающие коллаген энзимы.
Увлажняющий спрей для лица Grown Alchemist
Спрей максимально увлажняет кожу и защищает ее от потери влаги, благодаря содержащейся в нем натуральной гиалуроновой кислоте. Легчайшая текстура спрея молочного оттенка подарит коже отличную порцию полноценного ухода. Этот спрей увлажняет быстрее крема или маски, и его удобно брать с собой. Спрей можно наносить как на чистую кожу в качестве основного ухода, так и на тональный крем.Распылите увлажняющий спрей с гиалуроновой кислотой на лицо на расстоянии 10-15 см и подождите, пока он впитается. Кожа моментально станет увлажненной и разглаженной, а макияж заметно посвежеет.
Лифтинг-крем с мгновенным эффектом BABOR
Наносим крем на очищенную кожу лица и декольте и получаем мгновенный эффект: кожа выглядит более гладкой и подтянутой. Олигосахариды и матрица галактоманнана разглаживают глубокие и мелкие морщины, экстракт сверции и мальтодекстрин постепенно улучшают микрорельеф кожи и уменьшают глубину морщин, а стволовые клетки эдельвейса корректирует контуры лица.
Ночная восстанавливающая маска для лица Dr. Jart+
Если Новый год уже завтра, то у вас есть целая ночь, чтобы спасти лицо. Наша ночная маска интенсивного восстановления вам в помощь. Она устраняет покраснения и восстанавливает поврежденную кожу, пока вы спите. В ее основе центелла азиатская, широко известная своими заживляющими свойствами. Нанесите умеренное количество на лицо и шею. Оставьте на ночь, а утром смойте водой: лицо как новое.
Черный скраб для лица Erborian
Черная маска-скраб с добавлением древесного угля и хлопка, известными в Корее своими матирующими свойствами, спасет обладательниц жирной и смешанной кожи в трудной предновогодней ситуации. Это отшелушивающая и очищающая маска тройного действия. Гелевая текстура скраба помогает очистить кожу от загрязнений, избавить её от ороговевших клеток и жирного блеска, обновляя кожу и цвет лица. В маске есть все: пудра древесного угля и целых гербарий из 7 целебных трав: центелла азиатская, розмарин, дикая ромашка, горец японский, лакрица, байкальский шлемник и зеленый чай!
Пилинг-гель для лица A'PIEU
Old but gold: главный хит корейской марки A'PIEU – пилинг-скатка с экстрактом яблока и AHA-кислотами поможет быстро освежить цвет лица перед вечеринкой. Новый год пройдет, а тюбик останется: будет и дальше бороться с преждевременным старением кожи, ускорит обновление эпидермиса. При систематическом применении кожа приобретает сияющий ровный цвет на постоянной основе, осветляются пигментные пятна.
Лифтинг бустер для губ BABOR
Средство с гипнотическим аппликатором (можно зависнуть на несколько минут) и мгновенным эффектом. Разглаживает микрорельеф губ, сокращая морщины, делает контур более чётким и добавляет объема. Молодит губы за счет гилауроновой кислоты, витамина Е, пантенола, свертиамарина и экстракта саликорнии в составе. Не содержит парабенов, минеральных масел, синтетических отдушек и красителей. Незаменимо для всех, кто намерен целоваться.
Комментарии (0)