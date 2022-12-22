Российский бренд натуральной и органической косметики получил престижную награду

Получить приз приехал генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ.

«Мы благодарны всей команде и зрителям Fashion TV за эту награду! Для нас это очень ценно, ведь уже 20 лет Natura Siberica дарит людям красоту и производит уникальную косметику на основе сибирских растений-адаптогенов. Вся наша продукция производится на современном оборудовании, а сырье для косметики выращивается на собственных органических фермах, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке России. Спасибо вам всем за доверие и любовь к нашей продукции. Обещаем, что и в будущем мы будем радовать вас самой лучшей натуральной косметикой», – сказал он на церемонии награждения.