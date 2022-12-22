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Красота

Российский бренд натуральной и органической косметики получил престижную награду

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Компания Natura Siberica  была признана экспертным жюри «Лучшим косметическим брендом» 2022 года. Торжественная церемония награждения Fashion New Year Awards состоялась в отеле The Carlton Moscow.

Получить приз приехал генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ. 

«Мы благодарны всей команде и зрителям Fashion TV за эту награду! Для нас это очень ценно, ведь уже 20 лет Natura Siberica дарит людям красоту и производит уникальную косметику на основе сибирских растений-адаптогенов. Вся наша продукция производится на современном оборудовании, а сырье для косметики выращивается на собственных органических фермах, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке России. Спасибо вам всем за доверие и любовь к нашей продукции. Обещаем, что и в будущем мы будем радовать вас самой лучшей натуральной косметикой», – сказал он на церемонии награждения.

В этом году ежегодная премия Fashion New Year Awards прошла уже в 12-й раз. В числе почетных гостей торжественный вечер и церемонию традиционно посетили звезды шоу-бизнеса, дизайнеры, главные редакторы fashion-изданий, спортсмены, актеры, бизнесмены и политики.

Natura Siberica – первый в мире бренд органической косметики из Сибири. Все травы, на которых основаны косметические средства, выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине, на Камчатке и на Кунашире или собираются в дикой природе сертифицированным методом Wild Harvesting. Важное преимущество ГК Natura Siberica. Качество, натуральный состав и безопасность средств Natura Siberica доказаны международными сертификатами COSMOS Standard (стандарты NATURAL и ORGANIC), а также научными исследованиями специалистов ведущих медицинских клиник. Сегодня продукция компании продается в более чем 70 странах мира.
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