Российский бренд натуральной и органической косметики получил престижную награду

Компания Natura Siberica была признана экспертным жюри «Лучшим косметическим брендом» 2022 года. Торжественная церемония награждения Fashion New Year Awards состоялась в отеле The Carlton Moscow.
Получить приз приехал генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ.
«Мы благодарны всей команде и зрителям Fashion TV за эту награду! Для нас это очень ценно, ведь уже 20 лет Natura Siberica дарит людям красоту и производит уникальную косметику на основе сибирских растений-адаптогенов. Вся наша продукция производится на современном оборудовании, а сырье для косметики выращивается на собственных органических фермах, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке России. Спасибо вам всем за доверие и любовь к нашей продукции. Обещаем, что и в будущем мы будем радовать вас самой лучшей натуральной косметикой», – сказал он на церемонии награждения.
В этом году ежегодная премия Fashion New Year Awards прошла уже в 12-й раз. В числе почетных гостей торжественный вечер и церемонию традиционно посетили звезды шоу-бизнеса, дизайнеры, главные редакторы fashion-изданий, спортсмены, актеры, бизнесмены и политики.
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