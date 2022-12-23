Все свое! Разбираемся, что такое кудрявый метод и как выбирать продукты для вьющихся волос

Крутите волосы на плойку, завистливо глядя на естественные волны и локоны? Спокойно, возможно, ваша прическа может так же! В этом поможет кудрявый метод — способ ухода и укладки (хотя, скорее, образ жизни), который сделает из ваших волос инста-шевелюру. Заинтригованы? Наш кудрявый редактор поговорила с экспертами специализирующегося на вьющихся волосах салона «Так и ходи» и участником международной команды Moroccanoil Айратом Гадельшиным и узнала все.
Кому подходит кудрявый метод? (Спойлер: кудрявым!)
Да, все просто! Если ваши волосы вились когда-то в детстве, а потом вдруг перестали, у вас есть шанс все вернуть с помощью правильной укладки (так было у автора этого материала). Еще один вариант — повышенная пушистость, вполне возможно, что за ней скрываются тугие локоны. Это подтверждают и мастера «Так и ходи»: «Если волосы пушатся, а во влажном климате меняют свою структуру и вьются сильнее, это значит, что у них есть «кудрявый потенциал» и вы можете попробовать кудрявый метод как один из способов ухода и укладки. Если у вас заметные в любой ситуации волны и кудри, то кудрявый метод скорее всего сильно упростит вашу жизнь и сделает более предсказуемыми ваши укладки. Начать лучше всего с техник ухода за волосами, а не с покупки косметики: вряд ли новичок сможет сделать это правильно. Заменить кондиционер с силиконами на какой-нибудь популярный и проверенный в кгм-сообществе (кгм - сокращение от curly girl method), освоить технику увлажнения с помощью кондиционера. И купить диффузор – специальную насадку на фен в виде чаши».
- Помойте волосы и нанесите укладочное средство — гель или крем — прямо на мокрые волосы, формируя завитки жамкающими движениями (если ваши волосы сухие, используйте несмываемый кондиционер в качестве подложки под стайлинг);
- Хорошенько промассируйте все волосы, чтобы удалить лишнюю влагу и распределить продукт;
- Долго ходить с мокрыми волосами не рекомендуется, поэтому приступайте к сушке. Как сушить? Часть волос нужно сложить в чашу диффузора, не прижимая слишком плотно к голове, и включить среднюю температуру;
- Для максимального объема нужно сушить волосы вниз головой в таком порядке: сначала макушку, потом затылок, потом по очереди правую и левую части;
- После сушки нужно разбить каст – аккуратно размять руками корочку, которая образовалась на волосах. И для большего объема растрясти пальцами корни. Эти две манипуляции можно производить только на уже высохших волосах, чтобы не повредить завиток.
Можно ли чередовать способы укладки?
Если честно, мы не видим повода изменять кудрявым волосам, но если иногда перемен очень хочется, то смело экспериментируйте, но с максимальной заботой: используйте термозащиту и старайтесь избегать горячих укладок. Температура утюжка или плойки может доходить до 180-200 градусов: в этом случае уже происходит непоправимая травматизация волос, они становятся более хрупкими, повреждается кутикула, волосы обламываются, завиток пропадает. Так что если в долгосрочной перспективе вы хотите получать максимально блестящие увлажненные завитки, от этой идеи лучше отказаться.
Еще один враг кудрей — расчесывание. Любые щетки и брашинги разрушают структуру кудрявых волос, делают их более тонкими и пористыми. «Мы в салоне можем вычислить человека, который расчёсывается, по кончикам волос: они обычно очень истонченные, плохо ложатся в кудрявую укладку и их приходится отрезать. Если вы хотите отрастить длину на кудрявых волосах – не используйте расческу. Распутывать волосы по правилам кудрявого метода можно во время нанесения кондиционера. И желательно без расчески: многие используют ее для нанесения кондиционера по примеру зарубежных блогеров, но надо понимать, что афро волосы все-таки сильно отличаются от российских кудрей», — говорят мастера «Так и ходи».
То же самое касается и окрашивания: если очень хочется, то можно, но крайне осторожно. Айрат Гадельшин из Morrocanoil рекомендует избирательно относиться к красителям и не забывать о дополнительном увлажнении: «Краска должна быть такой, чтобы во время процедуры волосы увлажнялись. Например, в нее можно подмешать увлажняющую маску или масло для волос».
Как правильно спать с кудрявыми волосами?
Для того, чтобы сохранить кудрявую укладку, нужно минимизировать трение, это касается шапок и подушек. Поэтому самый простой способ сохранить укладку ночью – спать на шелковой наволочке. Это может показаться ненужным излишеством, но если после пары месяцев на шелке поспать одну ночь в отеле на белой хрустящей хлопковой наволочке – вы почувствуете разницу. Если волосы длинные, то их можно собирать в не тугой высокий хвост (его называют «ананасик») шелковой резинкой, чтобы длина не мялась. Еще один совет дает Айрат Гадельшин: «Самый легкий способ спать с кудрявыми волосами — это использовать сеточку для волос, которая продается в любом парикмахерском магазине. Она стоит копейки, но поможет сохранить форму кудрей и даже ту прическу, которую вы создали накануне. Сеточка предотвращает спутывание, и на следующий день укладку очень легко восстановить».
Кудрявая азбука
Рефреш – освежение укладки после сна, которое помогает вернуть укладку, которая была сразу после мытья головы. Все делают его по-разному: можно просто пройтись по волосам мокрыми руками с небольшим количеством ливина, а можно намочить заново почти всю длину и высушить ее феном с диффузором. Второй способ часто выбирают те, кто моет голову довольно редко — 1-2 раза в неделю.
Ковош – это мытье волос очень мягким шампунем, похожим на кондиционер. Этот способ мало кому подходит, но о нем много знают из-за американских блогеров. Ковош подходит обладателям сухой кожи головы и тем, кому нужно часто мыть голову – например, если вы часто ходите в бассейн, то можно там мыть голову ковошем, а 1-2 раза в неделю – другим шампунем.
Ливин – это несмываемый кондиционер, с английского leave-in conditioner – кондиционер, который оставляют на волосах.
Сквиш ту кондиш – техника нанесения кондиционера путем «жмякания» волос.
Фингеркойлинг – техника для получения максимально кукольных локонов, при которой своему завитку помогают подкрутиться с помощью пальцев.
Как выбирать продукты для кудрявых волос?
Выбор средств для кудряшек — отдельный квест. Мало купить баночку с надписью curl, важно разобраться в составе и потребностях своих волос. «Сухие пористые кончики нужно обязательно дополнительно увлажнять. То есть помимо очищения в арсенал нужно включить несмываемые продукты», — делится Айрат Гадельшин. Мастера салона «Так и ходи» напоминают о главном правиле: «Если вы выбираете средства самостоятельно, главное не вестись на пометку «для кудрявых волос» – это может быть маркетинговая уловка и ничего более. Проще всего распознать в составе силиконы: они все заканчиваются на -cone».
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