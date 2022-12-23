Все свое! Разбираемся, что такое кудрявый метод и как выбирать продукты для вьющихся волос

Если честно, мы не видим повода изменять кудрявым волосам, но если иногда перемен очень хочется, то смело экспериментируйте, но с максимальной заботой: используйте термозащиту и старайтесь избегать горячих укладок. Температура утюжка или плойки может доходить до 180-200 градусов: в этом случае уже происходит непоправимая травматизация волос, они становятся более хрупкими, повреждается кутикула, волосы обламываются, завиток пропадает. Так что если в долгосрочной перспективе вы хотите получать максимально блестящие увлажненные завитки, от этой идеи лучше отказаться.

Еще один враг кудрей — расчесывание. Любые щетки и брашинги разрушают структуру кудрявых волос, делают их более тонкими и пористыми. «Мы в салоне можем вычислить человека, который расчёсывается, по кончикам волос: они обычно очень истонченные, плохо ложатся в кудрявую укладку и их приходится отрезать. Если вы хотите отрастить длину на кудрявых волосах – не используйте расческу. Распутывать волосы по правилам кудрявого метода можно во время нанесения кондиционера. И желательно без расчески: многие используют ее для нанесения кондиционера по примеру зарубежных блогеров, но надо понимать, что афро волосы все-таки сильно отличаются от российских кудрей», — говорят мастера «Так и ходи».

То же самое касается и окрашивания: если очень хочется, то можно, но крайне осторожно. Айрат Гадельшин из Morrocanoil рекомендует избирательно относиться к красителям и не забывать о дополнительном увлажнении: «Краска должна быть такой, чтобы во время процедуры волосы увлажнялись. Например, в нее можно подмешать увлажняющую маску или масло для волос».