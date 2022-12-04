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Красота

Тройка кубков! Выбрали для вас три бьюти-мастхэва декабря

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Вот три главных продукта, которыми будем мазаться, душиться и краситься весь декабрь. 

SP by SkinProbiotic Skin Lover

Архивы пресс-служб

Отпуск и влюбленность не планируются, а светиться изнутри очень хочется? Встречайте! Сыворотка Skin Lover молодого бьюти-бренда SP by SkinProbiotic, рожденная в Но- восибирском Академгородке. Вдохновившись безупречными формулами азиатской косметики, выпускницы факультета вос- токоведения Елена Герасимова и Юлия Кошкарова в течение трех лет изучали микробиом кожи и исследовали нутрициоло- гию. В итоге получились пять линеек уходовых продуктов, кото- рые заботятся о коже благодаря синтезу новейших разработок и натуральных ингредиентов.

Mauboussin in Red

Архивы пресс-служб

Парфюмер Патрик Мобуссен, возглавлявший бренд Mauboussin в 90-х годах, решил, что парфюмер — своего рода ювелир, и придумал «драгоценные» духи. В красном флаконе-тетраэдре, символизирующем кристаллизацию необработанного алмаза, сплелись ноты яблок, бергамота, болгарской розы и пралине.

Clarins Lip Comfort Oil Intense

Архивы пресс-служб

В Clarins знают все о комфортном макияже, а их масло-тинт для губ — тому доказательство. Оно легко наносится, ухаживает за нежной кожей и оставляет оттенок, даже когда глянцевое покрытие сотрется. За питание тут отвечают сразу три масла: клюквы, жожоба и лесного ореха.

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Материал из номера:
Декабрь

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