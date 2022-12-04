Тройка кубков! Выбрали для вас три бьюти-мастхэва декабря

В Clarins знают все о комфортном макияже, а их масло-тинт для губ — тому доказательство. Оно легко наносится, ухаживает за нежной кожей и оставляет оттенок, даже когда глянцевое покрытие сотрется. За питание тут отвечают сразу три масла: клюквы, жожоба и лесного ореха.