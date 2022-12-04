Тройка кубков! Выбрали для вас три бьюти-мастхэва декабря

Вот три главных продукта, которыми будем мазаться, душиться и краситься весь декабрь.
SP by SkinProbiotic Skin Lover
Отпуск и влюбленность не планируются, а светиться изнутри очень хочется? Встречайте! Сыворотка Skin Lover молодого бьюти-бренда SP by SkinProbiotic, рожденная в Но- восибирском Академгородке. Вдохновившись безупречными формулами азиатской косметики, выпускницы факультета вос- токоведения Елена Герасимова и Юлия Кошкарова в течение трех лет изучали микробиом кожи и исследовали нутрициоло- гию. В итоге получились пять линеек уходовых продуктов, кото- рые заботятся о коже благодаря синтезу новейших разработок и натуральных ингредиентов.
Mauboussin in Red
Парфюмер Патрик Мобуссен, возглавлявший бренд Mauboussin в 90-х годах, решил, что парфюмер — своего рода ювелир, и придумал «драгоценные» духи. В красном флаконе-тетраэдре, символизирующем кристаллизацию необработанного алмаза, сплелись ноты яблок, бергамота, болгарской розы и пралине.
Clarins Lip Comfort Oil Intense
В Clarins знают все о комфортном макияже, а их масло-тинт для губ — тому доказательство. Оно легко наносится, ухаживает за нежной кожей и оставляет оттенок, даже когда глянцевое покрытие сотрется. За питание тут отвечают сразу три масла: клюквы, жожоба и лесного ореха.
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