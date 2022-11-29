Собрали 7 масок для волос, чтобы не потускнеть под шапкой

Если вы носите шапку и у вас есть батарея, не забудьте дополнительно позаботиться о своих волосах. От морозов, отопления и головных уборов они страдают не меньше, чем от солнца: тускнеют, путаются и неконтролируемо пачкаются. Собрали семь идеальных масок для волос, которыми пользуемся сами и вам советуем.