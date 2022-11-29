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Собрали 7 масок для волос, чтобы не потускнеть под шапкой

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Если вы носите шапку и у вас есть батарея, не забудьте дополнительно позаботиться о своих волосах. От морозов, отопления и головных уборов они страдают не меньше, чем от солнца: тускнеют, путаются и неконтролируемо пачкаются. Собрали семь идеальных масок для волос, которыми пользуемся сами и вам советуем.

Kevin Murphy

ДЛТ, Kevin.Murphy, 6 470 руб.

Гидролизованные молочные протеины, белок киноа и овса делают эту маску настоящим спасением для обезвоженных и уставших волос. Она интенсивно питает и восстанавливает тонкие поврежденные волосы. Эффективность ингредиентов усиливают масла манго и какао, успокаивающая лаванда.

Так и ходи

Так и ходи, 980 руб.

Поскольку автор этого материала — кудрявый человек, то обойтись без специальных продуктов было невозможно. Вьющимся волосам не нужна маска, если кондиционер подобран правильно, а для дополнительного увлажнения используют продукты-ливины — несмываемые крема, которые ухаживают за волосами без утяжеления. 

Davines

Золотое яблоко, Davines, 5010 руб.

Линейка OI у итальянского бренда Davines — настоящая легенда. Продукты для абсолютной красоты губ, рук и тела уже давно поселились в наших косметичках, а теперь предлагаем попробовать безупречную маску. Первое — запах, и он бесподобен. Второе — масло аннато, которое благодаря содержанию бета-каротина восстанавливает структуру волоса. 

Olaplex

Золотое яблоко, Olaplex, 3 540 руб.

Если вы осветляете волосы, то продукты Olaplex знакомы вам не понаслышке. Маска №8 глубоко проникает в структуру локонов и восстанавливает их на молекулярном уровне. Содержит высокую концентрацию активного вещества - bis-aminopropyl diglycol dimaleate и обещает придать прическе здоровый вид всего за 10 минут.

Kerastase

Рив Гош, Kerastase, 4 104 руб. 

Если с приходом зимы ваши волосы стали пачкаться быстрее и заметнее, попробуйте маску для кожи головы. Такая есть у Kerastase: формула с глиной интенсивно очищает, помогает сбалансировать выработку себума и создать дополнительный объем. Подходит для еженедельного применения для волос, жирных у корней и чувствительных по длине.

MIXIT

Mixit, 347 руб.

Разогревающая маска-активатор роста волос с красным перцем, растительным протеином и пантенолом — абсолютный мастхэв после экспериментов с прической. Она пробуждает волосяные луковицы, ускоряет рост волос, укрепляет, предотвращает их выпадение, защищает от повреждений и ломкости.

Moroccanoil

Рив Гош, Moroccanoil, 4 940 руб.

Жирная маска для волос с плотной текстурой призвана спасти вас в самых тяжелых случаях. Она интенсивно ухаживает и помогает улучшить состояние волос и преобразить их всего в течение 5-7 минут, обеспечивая результат, который раньше был возможен только при использовании дополнительного тепла.

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