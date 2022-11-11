Тени-мусс, аромат средиземноморья и другие бьюти-мастхэвы ноября

Сиять на протяжении всего дня без неприятных последствий в виде комочков и осыпаний можно с муссовыми тенями Latte Beauty Muse. Четыре нюдовых оттенка от холодного с розовым подтоном до золотисто-медного можно легко растушевывать и наслаивать друг на друга, а особая формула обещает идеальное покрытие в течение восьми часов.