Тени-мусс, аромат средиземноморья и другие бьюти-мастхэвы ноября

Чем мы будем увлажняться, успокаиваться и пахнуть в этом ноябре? Рассказываем в ежемесячной подборке наших бьюти-фаворитов.
Ароматы Giardino Magico
Алхимия, путешествие по волшебному лесу и традиции итальянских парфюмеров нашли друг друга в коллекции из 11 ароматов российского бренда Giardino Magico. Тут есть три линии стойких парфюмов на разное время суток во флаконах из бука с яркими этикетками.
Ароматы Les Classiques L’Occitane
Успели забыть, чем пахнут средиземноморские закаты, раскаленные солнцем стены и волосы арлезианки? Все ответы — в линии ароматов Les Classiques L’Occitane. В ней собраны 8 классических ароматов марки: «Амбра», D’Iparie, «Зеленый чай», Arlesienne, «Жасмин-Бергамот», «Жасмин-Иммортель-Нероли», «Пион» и Terre de Lumiere.
Крем Zelinski & Rozen
Крем-масло — способ выразить благодарность своему телу, заявляет Эрез Розен и переходит от слов к делу. Марка Zelinski & Rozen предлагает средство в двух форматах: без запаха и с ароматом черного перца, нероли и амбры. В составе — спасительные масло ши и витамин Е. Благодарите ваше тело сразу после душа: наносите крем-масло массажными движениями снизу вверх.
Сыворотка Egia
Если с приходом холодов ваша кожа капризничает, предлагаем успокоить ее сывороткой Egia. Нежный продукт содержит миндальную и салициловую кислоты, которые моментально избавят вас от раздражений и нормализуют выработку кожного сала без пересушивания.
Тени Latte Beauty Muse
Сиять на протяжении всего дня без неприятных последствий в виде комочков и осыпаний можно с муссовыми тенями Latte Beauty Muse. Четыре нюдовых оттенка от холодного с розовым подтоном до золотисто-медного можно легко растушевывать и наслаивать друг на друга, а особая формула обещает идеальное покрытие в течение восьми часов.
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