Губная гармония: 11 лучших ярких помад

Губы всех оттенков пламени вспыхнули на изрядном количестве весенне-летних показов. Визажисты предлагают использовать насыщенные помады как единственный акцент, а для пущего эффекта выбелить брови.
Latte Beauty
Перед нами представительница нового поколения жидких помад с эффектом «второй кожи». Пудровые пигменты в составе обеспечивают комфортное невесомое матовое покрытие и насыщенный цвет с первого слоя. Кремовая формула легко наносится, не ощущается на коже и не сушит ее, а витамин Е в составе отвечает за уход. Эта помада молодого итало-испанского нишевого бренда декоративной косметики – новый фаворит редакции.
Gucci
Помаде из трио Rouge à Lèvres уже почти год, а радость от одного ее вида ничуть не притупилась: найти флакон в дурацких цветочках на дне сумки – по-прежнему нечаянная радость. Сама помада тоже удалась: во-первых, она полупрозрачная и сверкающая, во-вторых, ее легко и приятно наносить, а главное – от нее исходит аромат фиалок.
Diego Dalla Palma Milano
Помада итальянской марки, которую любят визажисты (читай: яркая и интенсивная). Она содержит морской коллаген, который отлично заполняет линии губ, мгновенно делая их более гладкими. Ко всему прочему она не содержит парабенов, продуктов нефтепереработки, этиленгликоля, фталатов, триклозана и других сомнительных компонентов, провоцирующих раздражение кожи.
Christian Louboutin
Классический ярко-красный оттенок флюида – бьюти-клон запатентованного цвета подошвы туфель одноименного бренда. Из-за высокой концентрации пигментов покрытие получается равномерным и плотным даже в один слой. Нарядный флакон имеет специальное кольцо и готов красиво висеть у вас на шее.
Laura Mercier
Помады марки – одна из главных бьюти-слабостей автора этого текста. У продуктов Laura Mercier отличные текстуры, небанальные оттенки и выдающиеся ухаживающие свойства. Текстура помады насыщенного огненно-красного оттенка Fire – мягкий велюр. Формулу с высокой концентрацией пигментов обогатили матирующей пудрой и шелковистыми разглаживающими ингредиентами. В итоге плотное покрытие не сушит кожу.
Nouba
Nouba – итальянский бренд, основанный в 1978 году художницей и визажистом Рози Арманини, обожавшей яркие африканские краски и назвавшей собственный бренд именем африканского племени. Помада Rouge Bijou – с глянцевым покрытием, интенсивная и насыщенная. Ложится легко и ровно и заключена в миловидный футляр с откидным микрозеркальцем.
MAC
Насыщенную жидкую увлажняющую помаду с легкой текстурой и атласным финишем Love Me любить легко и приятно. Комфортная питательная формула содержит наш запатентованный TLC Lip Complex, который ухаживает за кожей губ и наполняет ее влагой, а также масла кокоса, аргана и ши. Кроме того, фирменная технология ColourCling наделяет формулу свойствами новейших полимеров, благодаря которым помада сохраняет стойкость и не скатывается в течение 12 часов.
Yves Saint Laurent
Губная помада The Slim Velvet Radical — спин-офф коллекции The Slim, с которых началась повсеместная мода на матовые покрытия. Основа сюжета: неистовая любовь Ива Сен-Лорана к бархату. Финал – помада с бархатистым покрытием, в которой концентрация ингредиентов, которые увлажняют губы и обеспечивают легкое скольжение, увеличена втрое.
Valentino
Помада Rosso Valentino создана с использованием запатентованного бустера цвета, который отвечает за сияние и насыщенность. Она существует в двух вариантах текстур. Первая – с атласным эффектом: жидкая помада, заключенная в стик. Ее матовый аналог с нежной, бархатной кремовой текстурой с эффектом растушевки, насыщен матирующими компонентами и разглаживающими маслами, которые обеспечивают комфортное ощущение на губах. Помада полностью перезаполняемая, то есть с повышенной эко-ответственностью.
Clarins
Главное достоинство средства на водной основе — стойкое матовое покрытие, которое практически не чувствуется на коже, не отпечатывается и не оставляет следов во время поцелуев. На губах надолго сохраняется оттенок вишневого леденца. Если нанести пигмент в один слой, цвет будет полупрозрачным, но интенсивность легко усиливается каждым новым слоем.
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