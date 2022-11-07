Губная гармония: 11 лучших ярких помад

Помаде из трио Rouge à Lèvres уже почти год, а радость от одного ее вида ничуть не притупилась: найти флакон в дурацких цветочках на дне сумки – по-прежнему нечаянная радость. Сама помада тоже удалась: во-первых, она полупрозрачная и сверкающая, во-вторых, ее легко и приятно наносить, а главное – от нее исходит аромат фиалок.