Исследование: россияне стали чаще покупать отечественную косметику

Как сообщают аналитики, соотношение иностранных брендов к отечественным составило 70% к 30% за три квартала 2022 года. При этом годом ранее аналогичное соотношение по этим брендам было 77% к 23% соответственно.

«Можно предположить, что россияне на фоне сокращения ассортимента в магазинах некоторых иностранных марок косметики стали больше обращать внимание на продукцию отечественных производителей. К тому же, в последнее время заметно увеличилось число российских брендов качественной косметики, а интерес к различным эко-средствам по уходу за телом и волосами из натуральных местных ингредиентов растет», – отмечают исследователи.

При этом средний чек на покупку иностранной косметики остается выше, чем для отечественной, пишет ТАСС. По данным банка, общий средний чек на покупку российской косметики за три квартала 2022 года составил 330 рублей, на покупку иностранных брендов – 463 рублей.