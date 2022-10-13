Что посмотреть на выставке парфюмерии и косметики InSharm (InterCHARM) 2022 в Москве

В специальных секциях посетители выставки смогут попробовать и выгодно приобрести материалы для работы и средства для домашнего использования. Секции выставки будут представлены такими направлениями, как: натуральная косметика Green Valley, нишевая парфюмерия La Niche, российские производители R-Beauty, нутрициология и БАД, косметология и ногтевой сервис (14-й зал).

Профессионалы смогут завязать нужные знакомства и получить массу полезной информации: как запустить свой бренд, эффективно открыть салон красоты или научиться новым процедурам и методикам. Десятки признанных гуру бьюти-индустрии подготовили выступления и с радостью поделятся ноу-хау и лайфхаками. Деловая программа, включающая в себя лекции, конференции и форумы, ответит на самые актуальные вопросы профессионалов индустрии. Ознакомиться с расписанием и условиями их посещения можно на сайте мероприятия.