Что посмотреть на выставке парфюмерии и косметики InSharm (InterCHARM) 2022 в Москве

Легендарная выставка InSharm (InterCHARM) уже почти 30 лет задает тренды бизнеса в сфере красоты. В этом году тут будут представлены тысячи бьюти-продуктов, бьюти-гаджеты и аксессуары, косметика по уходу за лицом, волосами и телом, мейкап, парфюмерия и ароматы для дома, бытовая химия. Заявлено более 400 участников из России, Беларуси, Турции, Кореи, Китая и Тайваня. Выставка пройдет с 26 по 29 октября традиционно в Крокус Экспо. В этом году вход для посетителей бесплатный, но по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке.
Программа выставки
В специальных секциях посетители выставки смогут попробовать и выгодно приобрести материалы для работы и средства для домашнего использования. Секции выставки будут представлены такими направлениями, как: натуральная косметика Green Valley, нишевая парфюмерия La Niche, российские производители R-Beauty, нутрициология и БАД, косметология и ногтевой сервис (14-й зал).
Профессионалы смогут завязать нужные знакомства и получить массу полезной информации: как запустить свой бренд, эффективно открыть салон красоты или научиться новым процедурам и методикам. Десятки признанных гуру бьюти-индустрии подготовили выступления и с радостью поделятся ноу-хау и лайфхаками. Деловая программа, включающая в себя лекции, конференции и форумы, ответит на самые актуальные вопросы профессионалов индустрии. Ознакомиться с расписанием и условиями их посещения можно на сайте мероприятия.
Российские бренды
В этом году особое внимание привлекают отечественные производители. Ищите у них экосырье, косметические продукты из янтаря, древесных грибов, водорослей и концентратов минеральных солей — и это только малая доля из всего разнообразия.
Российские бренды Phenomenon и Dea Lab в своих продуктах раскрывают свойства грибных экстрактов — чаги, шиитаке, вешенок, комбучи. Составы дополняются другими компонентами, повышающими эффективность — пробиотическими бактериями, лизатами, растительными экстрактами, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и косметическими маслами.
Сразу три компании — «Альгавита» (Санкт-Петербург), «Архангельские водоросли» и Yodometics (Новосибирск) — делают акцент в своих составах на водоросли. Вместе с другими активными ингредиентами — кислотами, эфирными маслами, пептидами и йодом — получаются максимально эффективные формулы. Линейки средств будут интересны и для профессионального, и для домашнего использования.
Минеральные комплексы способны бороться с высыпаниями, раздражением, сухостью и повышенной чувствительностью кожи. Они содержатся в составах косметики RAPA, «Линстэк» и G.Love. Концентрация минеральных солей специально подбирается для разного воздействия на кожу. В ассортименте соли и пены для ванны, гели и пилинги для душа, кремы, маски и тоники для лица.
Янтарь и его производные используют Koenigsberg Cosmetics и Мануфактура «Белотелов». Мелкомолекулярные структуры янтарной кислоты и пудры активно воздействуют на эпидермис, отшелушивают ороговевший слой кожи, повышают ее защитные свойства и улучшают тургор тканей.
Инновационные формулы без воды использует бренд Booster Bar. Вместо нее в составах средств бренда содержатся гидрат липы, черной смородины, камелии, цветочная вода лаванды, алоэ вера, муцин улитки и экстракт центеллы азиатской.
Одним из самых неожиданных открытий станет экосырье из черной львинки на стенде «Энтопротэк». По словам производителя, природные полимеры и масла, получаемые из насекомых, улучшают регенерацию клеток кожи, замедляют процессы старения и защищают от УФ-излучения.
Ольфакторное искусство
Парфманьяков ждет более 50 стендов парфюмерных компаний. Рекомендуем заглянуть к 1339 Perfumes. Изначально бренд создавал композиции, вдохновляясь важными историческими событиями и личностями Калининграда, откуда он родом, а также разрабатывал индивидуальные ароматы, в том числе для бизнеса. Это увлечение переросло в федеральный проект «Запахи России». На стенде бренда будут представлены уникальные ароматы разных регионов страны.
Выставка InSharm (InterCHARM) пройдет с 26 по 29 октября в Крокус Экспо. В этом году вход для посетителей бесплатный, но по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке, это займет менее пяти минут.
Деловая программа, включающая в себя лекции, конференции и форумы, ответит на самые актуальные вопросы профессионалов индустрии. Ознакомиться с расписанием и условиями их посещения можно на сайте мероприятия.
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