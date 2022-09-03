Россияне стали реже покупать парфюмерию и косметику

Рынок парфюмерии в России с конца февраля до середины июня 2022 года сократился практически на четверть — об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитический обзор «ФармМедПрома». В Петербурге также установлено заметное снижение продаж. «По итогам апреля–августа количество покупателей в магазинах категории «парфюмерия и косметика» было зафиксировано на 27% ниже, а товарооборот на 8% ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года. Важно отметить, что подобная динамика наблюдалась на фоне роста среднего чека на 26%, что в том числе было вызвано существенным ростом цен», — заявил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев.

О приостановке работы или уходе с российского рынка в этом году заявили многие иностранные производители косметики. Это и стало главной причиной падение российской парфюмерной отрасли. «Сократился общий объем предложения, но идёт активная работа с брендами из России, стран СНГ и рядом международных брендов, поэтому в ближайшее время предложение начнет восстанавливаться», — говорит эксперт.

Напомним, что после 24 февраля Россию покинула компания Sephora, а французская марка L'Occitane перешла российским владельцам. Британская косметическая сеть Lush также планирует уход.