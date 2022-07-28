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Косметическая марка PROLIFEANDSKIN выпустила сыворотки-концентраты для кожи

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Марка PROLIFEANDSKIN, которая занимается косметикой и нутрицевтикой, выпустила линейку концентратов для кожи. Она состоит из трех продуктов, которые решают самые распространенные проблемы — акне, потеря упругости и эластичности, тусклый цвет и сухость.

пресс-служба ROLIFEANDSKIN
пресс-служба ROLIFEANDSKIN

Первый продукт — концентрат No Acne No Cry разработан для людей с проблемной кожей, склонной к воспалению. Средство регулирует работу сальных желез, успокаивает кожу и справляется с воспалением за два дня благодаря комплексу активных компонентов. Так метилсульфонилметан регулирует деятельность сальных желез, стимулирует процесс восстановления, препятствует образованию рубцов постакне, экстракт кипрея подавляет рост бактерий p.acnes, успокаивает кожу, гликолевая кислота бережно обновляет кожу, ниацинамид (витамин В3) улучшает микроциркуляцию в коже, поддерживает баланс микробиома, снимает покраснение, сужает поры, минипорил оказывает себорегулирующее действие и разглаживает поверхность кожи, экстракт магнолии благодаря антибактериальным свойствам снимает покраснение, воспаление.

пресс-служба ROLIFEANDSKIN

Также в линейку PROLIFEANDSKIN вошли концентрат Lift Me Up, который гарантирует лифтинг-эффект, и концентрат Shine Like a Diamond, мгновенно увлажняющий кожу. В состав Lift Me Up входит аргирелин (ацетилгексапептид-8), пептид, снижающий гипертонус мышц. Он помогает уменьшить мимическую активность на срок, достаточный для того, чтобы кожа успела восстановиться и разгладиться. Концентрат создает на коже тонкую питательную пленку, которая поддерживает поступление питательных веществ и сохраняет гидробаланс кожи. За увлажнение отвечает Shine Like a Diamond, а также делает кожу гладкой и шелковистой, заполняет мелкие морщинки и придает здоровый блеск.

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