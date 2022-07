Косметическая марка PROLIFEANDSKIN выпустила сыворотки-концентраты для кожи

Также в линейку PROLIFEANDSKIN вошли концентрат Lift Me Up, который гарантирует лифтинг-эффект, и концентрат Shine Like a Diamond, мгновенно увлажняющий кожу. В состав Lift Me Up входит аргирелин (ацетилгексапептид-8), пептид, снижающий гипертонус мышц. Он помогает уменьшить мимическую активность на срок, достаточный для того, чтобы кожа успела восстановиться и разгладиться. Концентрат создает на коже тонкую питательную пленку, которая поддерживает поступление питательных веществ и сохраняет гидробаланс кожи. За увлажнение отвечает Shine Like a Diamond, а также делает кожу гладкой и шелковистой, заполняет мелкие морщинки и придает здоровый блеск.