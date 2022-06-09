У L’Oréal вышла новинка — выравнивающий гель-пилинг Revitalift

3,5% гликолевой кислоты — золотой стандарт дерматологов для бережного и эффективного отшелушивания, которое сделает кожу более свежей и сияющей. В составе геля также экстракт листьев Алоэ Барбаденсис, который успокаивает и снижает чувствительность, салициловая кислота, которая дополняет действие гликолевой кислоты, и ментол, который гарантирует ощущение прохлады.