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У L’Oréal вышла новинка — выравнивающий гель-пилинг Revitalift

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L’Oréal выпустили новинку — ежедневный выравнивающий гель-пилинг Revitalift для молодой кожи. Это первый омолаживающий гель с концентрацией 3,5% чистой гликолевой кислоты. Он ускоряет отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи, устраняет ее несовершенства и восстанавливает естественное сияние. 

пресс-служба L’Oréal

3,5% гликолевой кислоты — золотой стандарт дерматологов для бережного и эффективного отшелушивания, которое сделает кожу более свежей и сияющей. В составе геля также экстракт листьев Алоэ Барбаденсис, который успокаивает и снижает чувствительность, салициловая кислота, которая дополняет действие гликолевой кислоты, и ментол, который гарантирует ощущение прохлады.

Гель-пилинг Revitalift борется с тусклостью, неоднородным тоном, несовершенством текстуры кожи и пигментными пятнами. Среди видимых результатов использования новинки L’Oréal — улучшение состояния кожи день за днем. Она становится более сияющей и гладкой, разглаживаются мелкие мимические морщинки.

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