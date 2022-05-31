Bioderma выпустили обновленную линейку солнцезащитных средств Photoderm

За усиление защиты от UVA-лучей и UVB-излучения отвечают инновации, а именно — технология SUN ACTIVE DEFENSE. Она укрепляет и поддерживает антиоксидантную защиту и иммунную систему кожи. В основе технологии — сочетание УФ-фильтров и запатентованной биологической защиты. В обновленную линейку Photoderm вошли матирующий и невидимый крем против пигментации и морщин SPF50+, матирующая эмульсия SPF30 для проблемной кожи и крем SPF50+, который контролирует покраснения, оказывает выравнивающее и успокаивающее действие.

Компания NAOS, в состав которой входит Bioderma, уделяет особое внимание испытаниям экотоксичности готовых рецептур, находящихся в прямом контакте с водными экосистемами в соленой и пресной воде. Поэтому каждый компонент линейки Photoderm тщательно выбран и исследован с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду.