12 брендов отечественной декоративной косметики от топ-визажистов и профессиональных косметологов

Бренд стремится сделать качественную косметику доступной для всех. Must-have — хайлайтер для лица Magic Glow. Он поможет подчеркнуть достоинства кожи и создаст эффект свежего отдохнувшего лица. Помимо прочего, у Eva Mosaic можно найти средства для ухода за ногтями, в том числе корректор маникюра (не содержит ацетон), который помогает удалять лишний лак.

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