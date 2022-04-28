12 брендов отечественной декоративной косметики от топ-визажистов и профессиональных косметологов

В разделе #sobaka_loves_locals мы рассказываем о локальных брендах, на которые стоит обратить внимание. Для этого материала мы выбрали 12 лучших, на наш взгляд, марок декоративной косметики на все случаи жизни. Об уходовой косметике из России читайте по этой ссылке.
Санкт-Петербург
«Самосвет»
Независимый бренд органической косметики с производством и лабораторией разработок в Петербурге. Помимо уходовой косметики, у бренда есть и декоративные позиции, хотя сама марка их не разделяет. И то, и другое — этичная косметика с чистым составом. Помады, тени, румяна, пудры, основы, бронзеры и другие необходимые для красоты вещи. Один из главных бестселлеров — мультистик. Его особенность в универсальности: можно использовать в качестве помады, румян и теней. А еще мы любим «Самосвет» за названия оттенков, которые рифмуются с городом. Например у мультистика есть оттенки «Рассвет белых ночей», «Вечер на Рубинштейна», «Кресла Александринки».
Где купить: на сайте «Самосвет»; Петербург: Большой проспект П.С., 13 / Пионерская, 4; Москва: Покровский б-р, д. 8, стр. 2.
Eva Mosaic
Бренд стремится сделать качественную косметику доступной для всех. Must-have — хайлайтер для лица Magic Glow. Он поможет подчеркнуть достоинства кожи и создаст эффект свежего отдохнувшего лица. Помимо прочего, у Eva Mosaic можно найти средства для ухода за ногтями, в том числе корректор маникюра (не содержит ацетон), который помогает удалять лишний лак.
Где купить: на сайте Eva Mosaic, а также в магазинах-партнерах
Kristall Minerals Cosmetics
Гипоаллергенная косметика с минеральным составом в прошлом году была отмечена премией Glamour Best of Beauty в номинации «Макияж» и премией Green Awards в номинации «Лучший бренд декоративной косметики». У бренда есть выгодные наборы для решения актуальных проблем. Например, «Идеальная кожа» — матовая основа, консилер и антибактериальная пудра. А для первого знакомства есть комплекты пробников. Kristall Minerals Cosmetics принимает упаковки от своих продуктов на переработку, и предлагает программу лояльности для тех, кто участвует в этой инициативе.
Где купить: на сайте Kristall Minerals Cosmetics и в магазинах-партнерах
Москва
Sergey Naumov
Это авторский российский инди-бренд известного московского визажиста Сергея Наумова, среди клиентов которого Светлана Ходченкова, Рената Литвинова, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Ксения Собчак. Сергей решил, что никто не сделает лучше, чем он сам и в 2011 году запустил в производство первую линию бальзамов для губ, а затем и линию накладных стрелок для глаз. Косметику сразу заметили московские модницы и глянцевые журналы. Сейчас линейка средств значительно расширилась, в ней есть все, что нужно для повседневного макияжа и для выхода в свет.
Где купить: на сайте Sergey Naumov
KRYGINA cosmetics
Невозможно не упомянуть бренд гуру макияжа Елены Крыгиной. Косметика работает по принципу конструктора: продукты KRYGINA cosmetics дополняют друг друга, открывая больше возможностей для создания образов. Все средства разделены на категории, можно выбрать, например, «Идеальные смоки» и приобрести те продукты, которые понадобятся, чтобы создать яркий макияж с акцентом на глаза.
Где купить: на сайте KRYGINA cosmetics
Romanovamakeup
Создательница бренда Ольга Романова работает в бьюти-индустрии уже много лет и является личным визажистом певиц Елка и Кети Топурии. Продукты Romanovamakeup — это признание профессиональных визажистов и продуманный формат, который прекрасно подходит для использования в повседневной мейкап-рутине. Все оттенки универсальные, поэтому они отлично сочетаются друг с другом, а слово sexy, встречающееся в каждом названии, не преувеличение. Здесь можно подобрать накладные ресницы и аксессуары для хранения и нанесения косметики.
Где купить: на сайте Romanovamakeup и в магазинах-партнерах
Art&fact
Бренд уходовой, а с недавних пор и декоративной косметики. Например, в линейке есть матирующий силиконовый праймер-спрей для лица, который используется как база под макияж. Кожа выравнивается, мелкие морщинки заполняются, в результате тональная основа и макияж отлично ложатся на кожу и не скатываются. Также в линейке мыло для бровей, которое гарантирует надежную фиксацию даже самых непослушных волосков, ночная восстанавливающая маска для губ с комплексом растительных масел и сыворотка, которая активирует рост ресниц и бровей.
Где купить: на сайте Art&fact, а также в магазинах-партнерах
Art-Visage
Декоративная косметика Art-Visage существует с 1998 года. И все эти годы формулы совершенствовались, цветовая гамма расширялась, а упаковка становилась элегантнее. Здесь налажено самое большое производство декоративной косметики полного цикла в России на современном итальянском оборудовании. У бренда есть все, что необходимо для повседневного или экстравагантного макияжа на выход, а с помощью makeup-школы на сайте Art-Visage можно научиться паре профессиональных приемов.
Где купить: на сайте Art-Visage
belka
Минеральная косметика, которая включает в себя натуральные продукты с понятным составом. Косметика не содержит отдушек и консервантов. belka предлагает широкую линейку пудр: прозрачные и с тоном, с эффектом HD и защитой SPF, матирующие и увлажняющие. А также хайлайтеры, бронзеры, тени для век и румяна. У бренда можно заказать сет с тремя миниатюрами на свой выбор, чтобы познакомиться с минеральной косметикой и решить, подходит ли она вам.
Где купить: на сайте belka, а также в магазинах-партнерах
Shades of you
Бренд призывает заниматься искусством самовыражения в домашних условиях. Каждая линейка разрабатывается под руководством профессиональных визажистов, а в производство отправляются максимально универсальные средства, которые не требуют при использовании профессиональных навыков и знаний. Флагман бренда — средства для бровей: гели, тушь, тинт, мыло и даже помада. А широкая линейка современных средств для идеального тона кожи включает ухаживающие элементы.
Где купить: на сайте Shades of you
OK Beauty
Полноценная линейка декоративной косметики поможет подчеркнуть естественную красоту. На сайте бренда есть короткие ролики, в которых демонстрируется, как тот или иной оттенок смотрится на коже и какой эффект оказывает на образ в целом. В них же можно найти небольшие лайфхаки по нанесению макияжа. В состав формул OK Beauty входят только качественные и проверенные ингредиенты, доказавшие свою эффективность, они не содержат ингредиенты животного происхождения и не тестируются на животных.
Где купить: на сайте OK Beauty
Новосибирск
Shik cosmetics
Все началось с линейки кистей для макияжа, которую разработала топ-визажист и бьюти-эксперт Наталья Шик в 2015 году. Продукция сразу приобрела популярность у профессионалов и любителей. Цель бренда — сделать уход за собой простым и доступным каждой женщине. Продукты бренда можно найти на крупнейших онлайн-площадках России: Wildberries и Ozon, а также в магазинах сети «Золотое Яблоко». В 2021 году карандаш для губ Lip Pencil получил премию GLAMOUR в номинации Best of beauty. Наталья разработала авторскую систему моделирования бровей с использованием средств своего бренда, которую переняли тысячи brow-мастеров.
Где купить: на сайте Shik cosmetics
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