Неандертальцы пользовались хайлайтером, а Александр Македонский — ароматерапией. Что мы узнали из книги «Pretty Boys. История и секреты мужской красоты»

Вначале были блестки

За много веков до того, как Кайли Дженнер назвали миллиардершей и магнатом красоты (а затем лишили этого титула), пещерные люди измельчали пирит, добавляли к нему различные компоненты и наносили смесь на лицо. Да, да, неандертальцы изобрели тональный крем, цветную косметику и блестки пятьдесят тысяч лет назад, еще до того как появились современные люди. Так что нужно отдать должное нашим давним и далеким братьям. Они были не скудоумными низкорослыми созданиями, которые ворчали и кидались камнями, но довольно одухотворенными существами. Ведь они пытались преобразить свою внешность не только чтобы покрасоваться перед другими, но и чтобы выразить себя.

В 2010 году археологи из Бристольского университета изучали проколотые, раскрашенные вручную раковины и горстки пигмента из двух пещер в Испании. Казалось, эти находки ― просто случайные кучки разноцветной грязи и камней. На раковине гребешка сохранились остатки краски оранжевых, желтых и красных оттенков. Поначалу команда исследователей решила, что этими пигментами красили стены. Но при ближайшем рассмотрении археологи поняли, что обнаружили нечто более необычное ― доисторическую косметику, древнейший ее вариант! Желтые краски могли использоваться в качестве основы, а красные и оранжевые ― в качестве румян.

Следующей важной находкой археологов стала смесь измельченного лепидокрокита (камень лавандового цвета), гематита (камень клубничного цвета), пирита (камень с золотыми оттенками) и древесного угля. Вместе минералы давали потрясающий блеск. По словам профессора Жоана Зильяна, при их смешении получалось искусно сделанное косметическое средство, похожее на современные хайлайтеры. Оно использовалось поверх тонального крема. «Его приготовление имеет смысл только в косметических целях, ― сказал профессор Зильян газете Guardian. ― Когда на вас падает свет, вы его отражаете». Сегодня мы имеем широкий выбор хайлайтеров ― от средств в виде пудры (таких как Killawatt Freestyle Highlighter от FENTY Beauty) до стиков (таких как Haloscope от Glossier). Но интересно представить, что десятки тысяч лет назад наши дальние родственники также стремились создать это сияние ― на лбу, скулах, ключицах, а в их случае, возможно, чтобы также подчеркнуть впечатляющие надбровные дуги.

Профессор Зильян выдвинул гипотезу о четкой корреляции между использованием макияжа и эмоциональным и социальным интеллектом. Стремление хорошо выглядеть и подчеркивать свои достоинства ― независимо от того, выбираете ли вы естественную свежесть или полный макияж, ― коррелирует с повышенной способностью анализировать социальные структуры, желанием либо подчеркнуть свой статус, либо слиться с толпой. Коллекция древних хайлайтеров, тональных средств и румян демонстрирует значение макияжа в самых ранних человеческих сообществах. Красота вполне может быть естественным продолжением нашей личности, так что мой вам совет: сияйте!