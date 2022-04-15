Неандертальцы пользовались хайлайтером, а Александр Македонский — ароматерапией. Что мы узнали из книги «Pretty Boys. История и секреты мужской красоты»

В издательстве «МИФ» вышла книга «Pretty Boys. История и секреты мужской красоты: от Александра Македонского и викингов до Дэвида Боуи и идолов K-pop». Это иллюстрированный экскурс в историю мужской красоты и одновременно ― руководство по уходу за собой. Автор издания — Дэвид Йи — основатель и редактор проекта о мужской красоте Very Good Light. Он подробно рассказывает не только о ароматерапии Александра Македонского и идеальной укладке Кларка Гейбла, но и показывает читателю-мужчине, как принять себя и создать свой образ. «Собака.ru» публикует отрывок, посвященный бьюти-прорыву неандертальцев. Спойлер: инструкции по использованию хайлайтера будут полезны и женщинам.
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ
(50 000 Л. ДО Н.Э.)
Вначале были блестки
За много веков до того, как Кайли Дженнер назвали миллиардершей и магнатом красоты (а затем лишили этого титула), пещерные люди измельчали пирит, добавляли к нему различные компоненты и наносили смесь на лицо. Да, да, неандертальцы изобрели тональный крем, цветную косметику и блестки пятьдесят тысяч лет назад, еще до того как появились современные люди. Так что нужно отдать должное нашим давним и далеким братьям. Они были не скудоумными низкорослыми созданиями, которые ворчали и кидались камнями, но довольно одухотворенными существами. Ведь они пытались преобразить свою внешность не только чтобы покрасоваться перед другими, но и чтобы выразить себя.
В 2010 году археологи из Бристольского университета изучали проколотые, раскрашенные вручную раковины и горстки пигмента из двух пещер в Испании. Казалось, эти находки ― просто случайные кучки разноцветной грязи и камней. На раковине гребешка сохранились остатки краски оранжевых, желтых и красных оттенков. Поначалу команда исследователей решила, что этими пигментами красили стены. Но при ближайшем рассмотрении археологи поняли, что обнаружили нечто более необычное ― доисторическую косметику, древнейший ее вариант! Желтые краски могли использоваться в качестве основы, а красные и оранжевые ― в качестве румян.
Следующей важной находкой археологов стала смесь измельченного лепидокрокита (камень лавандового цвета), гематита (камень клубничного цвета), пирита (камень с золотыми оттенками) и древесного угля. Вместе минералы давали потрясающий блеск. По словам профессора Жоана Зильяна, при их смешении получалось искусно сделанное косметическое средство, похожее на современные хайлайтеры. Оно использовалось поверх тонального крема. «Его приготовление имеет смысл только в косметических целях, ― сказал профессор Зильян газете Guardian. ― Когда на вас падает свет, вы его отражаете». Сегодня мы имеем широкий выбор хайлайтеров ― от средств в виде пудры (таких как Killawatt Freestyle Highlighter от FENTY Beauty) до стиков (таких как Haloscope от Glossier). Но интересно представить, что десятки тысяч лет назад наши дальние родственники также стремились создать это сияние ― на лбу, скулах, ключицах, а в их случае, возможно, чтобы также подчеркнуть впечатляющие надбровные дуги.
Профессор Зильян выдвинул гипотезу о четкой корреляции между использованием макияжа и эмоциональным и социальным интеллектом. Стремление хорошо выглядеть и подчеркивать свои достоинства ― независимо от того, выбираете ли вы естественную свежесть или полный макияж, ― коррелирует с повышенной способностью анализировать социальные структуры, желанием либо подчеркнуть свой статус, либо слиться с толпой. Коллекция древних хайлайтеров, тональных средств и румян демонстрирует значение макияжа в самых ранних человеческих сообществах. Красота вполне может быть естественным продолжением нашей личности, так что мой вам совет: сияйте!
Используйте хайлайтер, словно за окном 50-тысячный год до н. э.
Многие тысячелетия спустя гомо сапиенс используют хайлайтеры в форме кремов, пудры, жидких средств и так далее для придания коже торжественного сияния. «Мне кажется, хайлайтеры создают ощущение великолепия, молодости и свежести», ― говорит Энтони Нгуен, визажист таких знаменитостей, как Адель, Джесси Джей, Кристина Агилера и Кэти Перри. Но, по его мнению, хайлайтер нужен не только для сияния и свежести. «Можно выбрать и матовый оттенок, который не блестит, зато подчеркивает черты лица... Вы будете выглядеть великолепно, просто играя матовым средством со светлыми и темными участками кожи».
В этом уроке по использованию хайлайтера Нгуен разбирает весь процесс и делится советами, которые помогут вам предстать в выигрышном свете.
1. Определяем тип кожи
Кожа у всех разная: у одних жирная, у других ― сухая, встречается и комбинированная (подробнее о типах кожи и о том, как умывать лицо, читайте на с. 38). Нгуен советует использовать пудровый хайлайтер для жирной кожи, кремовый ― для зрелой, жидкий ― для сухой, а для комбинированной ― смесь всех трех средств. «Существует много различных формул; главное понять, что лучше всего подходит именно вам».
2. Выбираем оттенок
Для хайлайтера выбирайте более светлые тона. Нанесите тональную основу, накрасьте лицо, а хайлайтер используйте как завершающий штрих. «Я считаю, что обычно хайлайтер должен быть на три тона светлее или больше, ― говорит Нгуен, ― но главное, чтобы он сочетался с контуром лица и тональным кремом, поэтому он не должен быть слишком ярким». Нгуен советует использовать цвет шампанского для светлых и средних тонов кожи. Персиковый или насыщенный бронзовый оттенок придаст естественное сияние коже более темных тонов. Конечно, не всем нравится тонкое сияние (это же хайлайтер, в конце концов!). Хорошая новость: большинство хайлайтеров сильно пигментированы, так что выбирайте тот оттенок, который вам больше нравится, и вы будете сиять, как боги.
3. Выбираем инструменты
Кому-то будет достаточно собственных пальцев. «Когда речь идет просто о кремовых хайлайтерах, мне лично нравится работать руками: пальцы отлично помогают растушевать крем на коже, ― говорит Нгуен. ― Используя матовые и кремовые хайлайтеры, я беру спонж, например Beautyblender или обычный квадратный. Для пудровых хайлайтеров я предпочитаю плотную пушистую кисть. Чем она плотнее, тем выше интенсивность хайлайтера. А менее плотная кисть поможет добиться более естественного сияния».
4. Определяем рисунок
Ваше лицо ― это сетка, по которой нужно расставить акценты. Самый простой способ понять, какие участки кожи выделяются естественным образом, ― поместить лампу сверху и посветить вниз. Так вы увидите светлые и темные зоны. У некоторых людей скулы более выражены, чем у других. «Найдите выдающиеся участки лица», ― советует Нгуен. Популярные места для использования хайлайтера ― «скулы, переносица, зона над надбровной костью, уголки глаз, где находятся слезные каналы, верхняя часть лба и центр подбородка». В качестве бонуса: уши! «Я люблю наносить хайлайтер на уши, а также на шею, чтобы все выглядело ровно». Проведите по верхушкам ушей и по боковым сторонам шеи ― везде, куда падает свет.
5. Да, хайлайтер может выглядеть естественно
Некоторым использование хайлайтера может показаться слишком экстравагантным для дневного макияжа. Но чтобы создать менее заметные блики, чем в вышеописанных техниках, просто возьмите тональный крем или консилер на несколько тонов светлее вашего цвета кожи и нанесите на выдающиеся участки лица. Затем нанесите сверху рассыпчатую пудру техникой «бейкинг» (это техника закрепления любого продукта), и вуаля ― вы получили яркий, но все еще естественный образ, который будет притягивать взгляды.
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