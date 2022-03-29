Миучча Прада и парфюмер Даниэла Андриер создали ароматы Les Infusions de Prada

Например, в случае парфюма Infusion de Rose — это розовый цвет, отсылающий, конечно, к розе. Внутри флакона царственный аромат, в котором очень отчетливо звучат ноты древней разновидности садовых роз. Дополнены они мощным трио, в которое входят нероли, мандарин и гальбанум.