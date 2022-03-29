Миучча Прада и парфюмер Даниэла Андриер создали ароматы Les Infusions de Prada

Дизайнер и креативный директор модных домов Prada и Miu Miu Миучча Прада в сотрудничестве с парфюмером Даниэлой Андриер разработала коллекцию ароматов Les Infusions de Prada. В ее основе — древние парфюмерные традиции
Ароматы Les Infusions представлены в актуальном формате унисекс. Их флаконы созданы с учетом визуального кода Prada: винтажный стиль с фантазийным оттенком и крышки из культового материала Saffiano, цвет которого символизирует главный ингредиент каждого аромата коллекции.
Например, в случае парфюма Infusion de Rose — это розовый цвет, отсылающий, конечно, к розе. Внутри флакона царственный аромат, в котором очень отчетливо звучат ноты древней разновидности садовых роз. Дополнены они мощным трио, в которое входят нероли, мандарин и гальбанум.
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