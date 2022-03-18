От стресса испортилась кожа? Вот несколько советов, как это исправить, от эксперта Clarins

Решение

Здесь поможет микс из средств для регенерации кожи и экспресс-восстановления. При выборе крема на этапе регенерации, нужно опираться на возраст — об этом рассказывает Виктория Баришполец: «Линия Multi-Active – идеальное решение в 30 лет. Средства ликвидируют повреждения кожи свободными радикалами, возвращая ей здоровое сияние. В 40 лет подойдет регенерирующий дневной крем с эффектом сияния Extra-Firming Energy. Он восстановит энергетический баланс в коже». Затем очередь сывороток, которые подойдут коже любого возраста. Их лучше смешать. «Смешав по капле сывороток Double Serum и Bright Plus, мы получим настоящий «Кислородный шот» – секрет красоты от спа-терапевтов Clarins. Такой микс быстро восстановит клеточное дыхание и сделает кожу идеально ровной, сияющей. Наносите «коктейль» перед кремом утром и/или вечером», — советует Виктория.