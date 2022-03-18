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От стресса испортилась кожа? Вот несколько советов, как это исправить, от эксперта Clarins

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Стресс влияет и на моральное, и на физическое состояние человека. Под воздействием переживаний портится не только общей уровень жизни, но и ее отдельные слагаемые. Например, кожа лица. Помочь могут специальные антистресс-программы. Как определить проблему и какую программу выбрать объясняет ведущий эксперт Clarins Виктория Баришполец.

пресс-служба Clarins

Проблема 1

Психологическая восприимчивость и одновременно чувствительность кожи

 

Виктория Баришполец

кандидат биологических наук, ведущий эксперт Clarins

«Это связано с повреждением кожных рецепторов и как результат их слишком активной реакцией на любые, ранее обычные раздражители. Основная задача – восстановление кожных рецепторов и их защита».

пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins

Решение

В этом случае необходимо соединить мягкое очищение и бережный уход. Начать стоит с трехступенчатой программы очищения, которая состоит из мицеллярной воды для чувствительной кожи Clarins Eau Micellaire Démaquillante, очищающего пенящегося крема для очень сухой и чувствительной кожи Clarins Doux Nettoyant Moussant и успокающего тоника для очень сухой и чувствительной кожи Clarins Lotion Tonique Apaisante.

пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins

Уход стоит разделить на утренний и вечерний. Так утром не обойтись без увлажнения и санскрина в виде эмульсии Clarins Calm-Essentiel и защитного флюида-экрана Clarins UV Plus [5P] Anti-Pollution с SPF 50. А вечером в бой с чувствительностью кожи лица вступает восстанавливающее масло Clarins Calm-Essentiel.

Проблема 2

Цвет лица стал тусклым и безжизненным

 

Виктория Баришполец

кандидат биологических наук, ведущий эксперт Clarins

«В 30 лет это следствие повреждения кожи и ее структур свободными радикалами, которые в избытке образуются в состоянии стресса. После сорока лет к этому присоединяются повреждения на более глубоких слоях и снижение энергии в клетках. Значит, коже нужна перезагрузка!»

пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins

Решение

Здесь поможет микс из средств для регенерации кожи и экспресс-восстановления. При выборе крема на этапе регенерации, нужно опираться на возраст — об этом рассказывает Виктория Баришполец: «Линия Multi-Active – идеальное решение в 30 лет. Средства ликвидируют повреждения кожи свободными радикалами, возвращая ей здоровое сияние. В 40 лет подойдет регенерирующий дневной крем с эффектом сияния Extra-Firming Energy. Он восстановит энергетический баланс в коже». Затем очередь сывороток, которые подойдут коже любого возраста. Их лучше смешать. «Смешав по капле сывороток Double Serum и Bright Plus, мы получим настоящий «Кислородный шот» – секрет красоты от спа-терапевтов Clarins. Такой микс быстро восстановит клеточное дыхание и сделает кожу идеально ровной, сияющей. Наносите «коктейль» перед кремом утром и/или вечером», — советует Виктория.

пресс-служба Clarins

Процесс экспресс-восстановления стартует с омолаживающей маски, устраняющая следы усталости Extra-Firming. Для молодой кожи заменяем ее на увлажняющую маску, устраняющую следы усталости My Clarins Re-Boost. «После омолаживающей маски Extra-Firming кожа выглядит так, словно вы вернулись из отпуска. За 15 минут она стирает с лица признаки стресса. Для максимальной эффективности выполните фирменный массаж лица от Clarins, представленный на вкладыше упаковки. Вкупе с маской он обладает расслабляющим действием и уменьшает так называемые морщины напряжения. Маска для лица из молодежной линии My Clarins помимо следов стресса быстро устраняет недостаток питательных веществ и микроэлементов в коже, одновременно очищая ее от токсинов».

пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins
пресс-служба Clarins

Если результат нужен экстремально быстро, Виктория Баришполец советует выбирать пилинг Peeling Beauté Éclair и бальзам для лица Baume Beauté Éclair: «Кожа выглядит тусклой и неровной из-за недостатка сна, стресса, скопления загрязнений и омертвевших клеток на поверхности кожи. Пилинг позволит ей свободно дышать. В завершение нанесите бальзам тонким слоем как обычное средство ухода или густым как маску, оставив на 10 минут».

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