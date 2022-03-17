Крупнейший производитель ботокса и филлеров AbbVie приостанавливает поставки в Россию

«Нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших коллег и помощь пациентам в получении необходимых им лекарств. Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, AbbVie временно приостанавливает набор участников на текущие клинические испытания в России и Украине. Новые также не будут начаты. Пациенты, уже включившиеся в проводимые исследования, продолжат получать препараты.

Петербургские клиники эстетической медицины рассказали «Собака.ru», что провели закупки и сформировали запас необходимых для проведения процедур препаратов. Их недостатка пока не наблюдается.

Как пишет «Коммерсантъ», продажи ботокса принесли AbbVie в 2021 году в мировых масштабах 1,42 миллиарда долларов, филлеров Juvederm (компания была приобретена AbbVie в 2020 году) — 658 миллионов. В России в 2021 году проведено 2,6 миллиона процедур ботулинотерапии — на 46% больше, чем годом ранее. Из них 27,3% составили инъекции ботоксом.

Россия производит собственные ботулотоксины — релатокс от «Микрогена» и миотокс от Центра имени Чумакова. Также на российском рынке присутствует китайский лантокс, который сейчас используется только в лечебных целях. «С филлерами будет сложнее: кроме европейских и американских филлеров в России были востребованы препараты из Южной Кореи. Сейчас сотрудничество с южнокорейскими компаниями осложнилось: трудно проводить трансакции, страна попала в список недружественных», — считает аналитик индустрии красоты Елена Москвичева.