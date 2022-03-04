Maison Francis Kurkdjian выпустили два новых аромата, в основе которых роза

Женская версия À la rose — это не только парфюм, но и линия средств для тела. В ней есть как фирменные ароматы роз, так и аккорды других ингредиентов: душистого горошка, фиалок, цветов магнолии, мускуса. Линия состоит из дорожного набора рефиллеров, крем для душа, масло для тела, дымка для волос, крем для рук.