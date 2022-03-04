Maison Francis Kurkdjian выпустили два новых аромата, в основе которых роза

Бренд Maison Francis Kurkdjian представил две новые парфюмерные композиции — À la rose для женщин и l’Homme À la rose для мужчин. Аромат À la rose впервые вышел в 2014 году и стал одним из культовых для бренда. Он состоит из четырехсот роз — 250 грасских и 150 дамасских цветков составляют парфюмерный букет.
Женская версия À la rose — это не только парфюм, но и линия средств для тела. В ней есть как фирменные ароматы роз, так и аккорды других ингредиентов: душистого горошка, фиалок, цветов магнолии, мускуса. Линия состоит из дорожного набора рефиллеров, крем для душа, масло для тела, дымка для волос, крем для рук.
Парфюмер Франсис Кюркджян также предлагает свою интерпретацию розы мужчинам. L’Homme À la rose — это древесно-цветочная парфюмерная вода. В ней сочетаются аккорд грейпфрута, эссенция дамасской розы и шалфея, а также древесно-янтарные ноты.
Комментарии (0)