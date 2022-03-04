18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Maison Francis Kurkdjian выпустили два новых аромата, в основе которых роза

Поделиться:

пресс-служба Maison Francis Kurkdjian

Бренд Maison Francis Kurkdjian представил две новые парфюмерные композиции — À la rose для женщин и l’Homme À la rose для мужчин. Аромат À la rose впервые вышел в 2014 году и стал одним из культовых для бренда. Он состоит из четырехсот роз — 250 грасских и 150 дамасских цветков составляют парфюмерный букет.

пресс-служба Maison Francis Kurkdjian

Женская версия À la rose — это не только парфюм, но и линия средств для тела. В ней есть как фирменные ароматы роз, так и аккорды других ингредиентов: душистого горошка, фиалок, цветов магнолии, мускуса. Линия состоит из дорожного набора рефиллеров, крем для душа, масло для тела, дымка для волос, крем для рук.

пресс-служба Maison Francis Kurkdjian

Парфюмер Франсис Кюркджян также предлагает свою интерпретацию розы мужчинам. L’Homme À la rose — это древесно-цветочная парфюмерная вода. В ней сочетаются аккорд грейпфрута, эссенция дамасской розы и шалфея, а также древесно-янтарные ноты.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: