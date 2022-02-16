Визажиха (она сама так себя называет!) Оля Змеюка — о красоте без стандартов, макияже на все случаи жизни и тренде на нулевые

Визажиха (Оля сама так себя называет!) и выпускница Института философии СПбГУ — мастерица высокохудожественных мейков (этим краскам позавидовали бы Гаспар Ноэ и Джефф Кунс!). Доподлинно знаем, среди почитателей таланта Змеюки — Александр Гудков.
Топ Maje, джинсы Sandro (Au Pont Rouge), бомбер Vetements (ДЛТ)
Что такое новая красота, по-твоему?
Красота без стандартов. Мы живем в потрясающее время: ГОСТ перестает работать, красиво то, что ново, ранее не воспринималось и не переосмыслено. Классическое восприятие менее востребовано: людям интересно размывать эстетические категории прекрасного и безобразного.
Как новая красота проявляет себя в контексте новой этики?
Честно, не люблю термин «новая этика», потому что он используется некорректно (имею законное право так душнить, потому что у меня диплом прикладного этика Института философии СПбГУ, он очень годен для такого выпендрежа и душнильства). Но! Все становится более человечным, что ли. Новая красота позволяет показать, что социум должен принимать «обычных» людей, которые прекрасны в своей индивидуальности, это круто! Главное, чтобы не начались гонения на тех, кто хочет выглядеть «идеально». Это их выбор, который следует так же уважать, как естественность и «обычность».
Diversity. Актуально ли это для России?
Разнообразие всегда актуально для России: мы живем в многонациональной стране. Я работала с чудесными людьми разных рас и национальностей и рада, что все, кого раньше «прятали», становятся видимыми. Что среднестатистическое сменяется диверсификацией. Это воодушевляет. Главное, чтобы diversity не становилось радикальным, когда разнообразие создают искусственно и даже насильственно. Хочется, чтобы было натурально, гармонично и логично.
Есть новые смыслы в бьюти-индустрии?
Мне нравится, что сейчас стали отказываться от идеальной ретуши: идеальная картинка всем замылила глаз, да и вся индустрия перестает быть машиной по уничтожению твоей самооценки — наоборот, чествует инклюзивность. Если говорить о косметических продуктах, то все становится простым в использовании, многофункциональным и экологичным.
Любимая тенденция в макияже?
Сейчас это графика — графичные элементы в миксе со сложными цветовыми сочетаниями. Раньше я выстраивала форму при помощи тушевки, сейчас добавляю сложные стрелки и узоры.
Где ищешь референсы?
К съемкам я всегда составляю мудборд, если не нахожу картинок, которые мне нужны, сама отрисовываю фейсчарты. Это необходимо для качественной коммуникации: чтобы быть командой, необходимо понимать друг друга с помощью визуала. Когда крашу себя для своего аккаунта, редко ищу референсы, мне нравится реализовывать вдохновение от окружающей среды. Однажды мне запала в душу расцветка куртки одной бабули в метро, и я сделала макияж в таких же оттенках.
Макияж на все случаи жизни?
Консилер на зону синячка, у крыльев носа, на центральные части лица и персиковые румяна на скуловую кость и подбровное пространство — будет тотальный свежак, который уместен всегда и везде, как и полноценный девятитичасовой сон!
Стартер-пак актуального макияжа — это...
Это ровный тон (с любым финишем, который комфортен), свежий румянец и какой-нибудь приколдес на глазах! Я голосую за это! Это могут быть стразы, блестки, яркие тени, цветные стрелки, графика. А может приколдеса и не быть: главное — ваш комфорт и ощущение собственной красоты!
Какие существующие тренды в макияже вы не понимаете и не принимаете?
Я все принимаю и понимаю, просто есть то, что в своей работе я не хочу использовать. Мне не нравится делать плотные макияжи с бейкингом в стиле Кайли (запечатывание тональной основы слоем пудры): так не видно натуральную текстуру кожи и не при каждом свете это будет выглядеть вкусно. Я люблю блестки, но не люблю глиттер-гели: это больше про мейк на фестиваль, да и при создании мейка на фестиваль я бы его не использовала.
Что по новым трендам? Какие бьюти-продукты пора закупать?
Тренд на графику сохранится точно, как и тренд на макияж, относящийся к 1990-м и 2000-м. Прозрачные макияжи и румяна будут актуальны всегда. Матовые текстуры для губ уйдут на второй план: бренды все активнее выпускают сияющие помады и блески.
Топ-5 ваших любимых бьюти-продуктов.
1. Конкриты Крыгиной;
2. Румяна Valentino eye2cheek 03;
3. Тональная основа Clarins Skin Illusion;
4. Тушь Maybelline New York Lash Sensational;
5. Помады Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick.
За кем из энтузиастов бьюти-индустрии следить, чтобы быть в теме?
Я слежу за Isamaya Ffrench, Valentina Li и Antoinette.
С каким брендом случилось ваше самое любопытное сотрудничество?
Мне было очень приятно сотрудничество с Valentino Beauty: это была одна из самых красивых рассылок от брендов, которые ко мне приходили. Бьюти-продукты прислали в огромной книге Valentino (и теперь она красиво стоит у меня на полке!). Я сделала макияж и туториал в Reels, а еще выставила свет для видео по «более сложной» (ну для меня точно) схеме, и сама картинка вышла симпатичной. Классно, когда сотрудничество мотивирует на развитие.
Поделись любимой съемочной историей.
Мне везет на работу с классными командами, люблю каждую съемку, в которой посчастливилось участвовать, но выделить по собственному результату могу творческую съемку с @aglaya_ivanovna, @dimatabu, @michkiselev, @bulochka_s_pereulochka_, @anyapomykanova, потому что было много перемейков. Пучковые ресницы я обильно склеивала тушью, неоновый пигмент наслаивала на губную помаду, а карандашом для бровей рисовала активный контур губ: люблю использовать косметические продукты не по назначению. Смотрите результат у меня в инстаграме!
Можно ли с помощью бьюти-средств помочь себе психологически?
Лучше обратиться за профессиональной помощью, а не красить волосы при нервном срыве. А если был тревожный день, то, да, конечно, ванну с солью и маску для лица никто не отменял. Сама я пыталась побороть подростковые комплексы, используя косметику, и во многом это помогло. Например у меня специфическая форма губ, но я научилась красить их так, будто я частый гость косметологов, а не активный пользователь акции «миллиметр в подарок». Главная проблема таких «поправок», что я долгое время не могла воспринимать себя без косметики.
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Анастасия Пилова, Дарья Пашина
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