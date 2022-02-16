Визажиха (она сама так себя называет!) Оля Змеюка — о красоте без стандартов, макияже на все случаи жизни и тренде на нулевые

Что такое новая красота, по-твоему?

Красота без стандартов. Мы живем в потрясающее время: ГОСТ перестает работать, красиво то, что ново, ранее не воспринималось и не переосмыслено. Классическое восприятие менее востребовано: людям интересно размывать эстетические категории прекрасного и безобразного.

Как новая красота проявляет себя в контексте новой этики?

Честно, не люблю термин «новая этика», потому что он используется некорректно (имею законное право так душнить, потому что у меня диплом прикладного этика Института философии СПбГУ, он очень годен для такого выпендрежа и душнильства). Но! Все становится более человечным, что ли. Новая красота позволяет показать, что социум должен принимать «обычных» людей, которые прекрасны в своей индивидуальности, это круто! Главное, чтобы не начались гонения на тех, кто хочет выглядеть «идеально». Это их выбор, который следует так же уважать, как естественность и «обычность».

Diversity. Актуально ли это для России?

Разнообразие всегда актуально для России: мы живем в многонациональной стране. Я работала с чудесными людьми разных рас и национальностей и рада, что все, кого раньше «прятали», становятся видимыми. Что среднестатистическое сменяется диверсификацией. Это воодушевляет. Главное, чтобы diversity не становилось радикальным, когда разнообразие создают искусственно и даже насильственно. Хочется, чтобы было натурально, гармонично и логично.