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У YSL Beauty вышел новый парфюм — Black Opium Illicit Green с нотами зеленого мандарина и инжира

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Бренд YSL Beauty выпустил новую версию своего культового аромата Black Opium. В Black Opium Illicit Green легендарное цветочно-кофейное звучание дополняет свежее сочетание эссенции зеленого мандарина и аккорда инжира. Черный флакон аромата украсил неоново-зеленый элемент.

пресс-служба YSL Beauty

Новый аромат — это результат коллаборации парфюмера и миксолога. За парфюмерную часть отвечала Натали Ларсон — одна из четырех создателей Black Opium EDP, а миксологом выступила Марго Лекарпентье — владелица французского бара COMBAT Belleville, обладательница наград Cocktails Spirits Paris — 2019. Они соединили дозу ароматного черного кофе, жасмин из Индии, бурбонскую ваниль, зеленый мандарин, древесные ноты и сочный инжир.

Неоново-зеленый элемент флакона вдохновлен одним из культовых изделий Ив Сен-Лорана — зеленой шубой, которая стала символом эпохальной и скандальной коллекции Liberation 1971 года.

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