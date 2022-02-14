У YSL Beauty вышел новый парфюм — Black Opium Illicit Green с нотами зеленого мандарина и инжира

Новый аромат — это результат коллаборации парфюмера и миксолога. За парфюмерную часть отвечала Натали Ларсон — одна из четырех создателей Black Opium EDP, а миксологом выступила Марго Лекарпентье — владелица французского бара COMBAT Belleville, обладательница наград Cocktails Spirits Paris — 2019. Они соединили дозу ароматного черного кофе, жасмин из Индии, бурбонскую ваниль, зеленый мандарин, древесные ноты и сочный инжир.