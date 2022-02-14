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Lасоstе выпустили два новых аромата во флаконах, отсылающих к легендарным футболкам-поло бренда

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пресс-служба Lасоstе
пресс-служба Lасоstе

Lасоstе представили свою новинку — туалетную воду Eau Fraîche для нее и для него. Свежие ароматы заключены в стеклянные прозрачные флаконы пастельных оттенков, вдохновленные культовыми футболками-поло. Каждый дополнен и легендарным логотипом Lасоstе — крокодилом. Мужская версия туалетной воды — во флаконе цвета морской зелени, женская — ледяного розового.

пресс-служба Lасоstе
пресс-служба Lасоstе
пресс-служба Lасоstе

Женский LACOSTE L.12.12 ROSE Eau Fraîche соединяет фруктовые ноты грейпфрута и красного апельсина. Эта свежесть подкреплена сладкой черной смородиной, которая сочетается с розовым перцем и корицей. В завершении аромат дополняется оттенком кедрового дерева.

пресс-служба Lасоstе
пресс-служба Lасоstе
пресс-служба Lасоstе

LACOSTE L.12.12 BLANC Eau Fraîche для него начинается с бодрящей лимонной цедры, за ней идут имбирь и кардамон. Свежесть аромата подчеркивает весенняя лаванда, а в его финале чувствуется дуб.

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