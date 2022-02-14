Lасоstе выпустили два новых аромата во флаконах, отсылающих к легендарным футболкам-поло бренда

Lасоstе представили свою новинку — туалетную воду Eau Fraîche для нее и для него. Свежие ароматы заключены в стеклянные прозрачные флаконы пастельных оттенков, вдохновленные культовыми футболками-поло. Каждый дополнен и легендарным логотипом Lасоstе — крокодилом. Мужская версия туалетной воды — во флаконе цвета морской зелени, женская — ледяного розового.