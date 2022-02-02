Петербургская марка «Самосвет» выпустила новые сыворотки для лица

«Самосвет» создали новые сыворотки для ухода за лицом. В их основе — комплекс локальных компонентов, собранных в дикой природе. Это питательные масла шиповника, тыквы и лесного ореха, натуральные экстракты брусники и эхинацеи, эфирное масло ели. В линейке четыре сыворотки, которые подойдут для любого типа кожи.
Масло шиповника отвечает за увлажнение и смягчение кожи, восстанавливление защитного барьера, ускорение заживления воспалений, раздражений и шелушений. Экстракт брусники укрепляет и насыщает кожу влагой и витаминами, а также защищает ее от фотоповреждений. Экстракт эхинацеи тонизирует, повышает естественные защитные силы организма, укрепляет стенки сосудов, стимулирует выработку коллагена, эластина и белковых волокон, которые делают кожу упругой, бархатистой и увлажненной.
В новую серию «Самосвета» вошли базовая увлажняющая сыворотка для всех типов кожи, масляная сыворотка для увлажнения и создания защитного барьера, масляная сыворотка для ухода за жирной кожей, кожей с несовершенствами и поствоспалительного ухода, а также масляная сыворотка для ухода за кожей 33+, чувствительной и кожей вокруг глаз. Все четыре бьюти-продукта равномерно распределяются и быстро впитываются без жирной пленки благодаря текучей текстуре.Кроме того, сыворотки подходят для массажа лица, в том числе гуаша, могут стать хорошей увлажняющей базой под макияж и подходят для ухода за ногтями.
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