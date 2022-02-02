Петербургская марка «Самосвет» выпустила новые сыворотки для лица

В новую серию «Самосвета» вошли базовая увлажняющая сыворотка для всех типов кожи, масляная сыворотка для увлажнения и создания защитного барьера, масляная сыворотка для ухода за жирной кожей, кожей с несовершенствами и поствоспалительного ухода, а также масляная сыворотка для ухода за кожей 33+, чувствительной и кожей вокруг глаз. Все четыре бьюти-продукта равномерно распределяются и быстро впитываются без жирной пленки благодаря текучей текстуре.Кроме того, сыворотки подходят для массажа лица, в том числе гуаша, могут стать хорошей увлажняющей базой под макияж и подходят для ухода за ногтями.