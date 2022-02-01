Датский бренд натуральных губных помад и бальзамов Beauty Made Easy теперь продается в России

Благодаря zero waste упаковке можно использовать все средство бренда до конца практически без отходов: когда губная помада или бальзам в карандаше закончатся, необходимо просто потянуть за нить и снять бумажную полоску, обновив продукт. Оставшийся фрагмент биоразлагаемой бумаги можно сдать на переработку или просто выбросить — на земле или в воде он разлагается естественным образом без вреда для экологии.