Датский бренд натуральных губных помад и бальзамов Beauty Made Easy теперь продается в России

В России появился хорошо известный в Европе датский zero waste бренд Beauty Made Easy, который специализируется на натуральных помадах и бальзамах для губ. Среди достоинств бьюти-марки особая бумажная упаковка, созданная без использования пластика.
Благодаря zero waste упаковке можно использовать все средство бренда до конца практически без отходов: когда губная помада или бальзам в карандаше закончатся, необходимо просто потянуть за нить и снять бумажную полоску, обновив продукт. Оставшийся фрагмент биоразлагаемой бумаги можно сдать на переработку или просто выбросить — на земле или в воде он разлагается естественным образом без вреда для экологии.
Губные помады и бальзамы Beauty Made Easy тоже натуральны и безопасны для человека и окружающей среды, они не содержат минеральных масел, свинца, микропластика и других вредных веществ. Средства из линейки Le Papier не тестируются на животных и не содержат компонентов животного происхождения, в их основе — натуральные масла, природные воски и другие растительные ингредиенты.
В ассортименте бренда сейчас есть увлажняющие и матовые помады-карандаши четырех оттенков: от естественных нюдовых до классического красного и рубинового, бальзамы-карандаши из серии Le Papier, а также мини-бальзамы-стики с ароматами лаванды и ягод.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.