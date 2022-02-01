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Датский бренд натуральных губных помад и бальзамов Beauty Made Easy теперь продается в России

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В России появился хорошо известный в Европе датский zero waste бренд Beauty Made Easy, который специализируется на натуральных помадах и бальзамах для губ. Среди достоинств бьюти-марки особая бумажная упаковка, созданная без использования пластика.

Благодаря zero waste упаковке можно использовать все средство бренда до конца практически без отходов: когда губная помада или бальзам в карандаше закончатся, необходимо просто потянуть за нить и снять бумажную полоску, обновив продукт. Оставшийся фрагмент биоразлагаемой бумаги можно сдать на переработку или просто выбросить — на земле или в воде он разлагается естественным образом без вреда для экологии.

Губные помады и бальзамы Beauty Made Easy тоже натуральны и безопасны для человека и окружающей среды, они не содержат минеральных масел, свинца, микропластика и других вредных веществ. Средства из линейки Le Papier не тестируются на животных и не содержат компонентов животного происхождения, в их основе — натуральные масла, природные воски и другие растительные ингредиенты.

В ассортименте бренда сейчас есть увлажняющие и матовые помады-карандаши четырех оттенков: от естественных нюдовых до классического красного и рубинового, бальзамы-карандаши из серии Le Papier, а также мини-бальзамы-стики с ароматами лаванды и ягод.

Онлайн эко-маркет 4Fresh, бьюти-стор FOAM, магазин натуральной косметики Kremstore

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