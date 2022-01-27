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Бренд ghd выпустил термостойкие расчески с антистатическим эффектом и новые брашинги с натуральной щетиной

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ghd представили новые инструменты для укладки волос — это круглые брашинги с натуральной щетиной и термостойкие расчески с антистатическим эффектом. Брашинги бренд сделал в четырех размерах — для волос разной длины, а расчески есть в двух вариантах.

ghd detangling comb

ghd tail hair comb

Расческа-гребень ghd detangling comb подходит для распутывания влажных волос, расчесывания волнистых и вьющихся, а также для равномерного распределения средств укладки от корней до кончиков. С помощью расчески с длинной ручкой ghd tail hair comb можно точно разделить волосы и создать прически, например, начес. 

Ghd Natural Bristle Size 1

Ghd Nat Bristle Size 2

Ghd Nat Bristle Size 3

Ghd Nat Bristle Size 4

Брашинги же отвечают за создание объема, уменьшение пушения и придание волосам глянцевого блеска. Круглая щетка Ghd Natural Bristle Size 1 размером в 1, 28 миллиметров идеальна для укладки коротких волос, Ghd Nat Bristle Size 2 в 35 миллиметров — для коротких и волос средней длины, Ghd Nat Bristle Size 3 в 44 миллиметра — для длинных, а Ghd Nat Bristle Size 4 в 55 миллиметров — для длинных и очень длинных волос.

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