Бренд ghd выпустил термостойкие расчески с антистатическим эффектом и новые брашинги с натуральной щетиной

Брашинги же отвечают за создание объема, уменьшение пушения и придание волосам глянцевого блеска. Круглая щетка Ghd Natural Bristle Size 1 размером в 1, 28 миллиметров идеальна для укладки коротких волос, Ghd Nat Bristle Size 2 в 35 миллиметров — для коротких и волос средней длины, Ghd Nat Bristle Size 3 в 44 миллиметра — для длинных, а Ghd Nat Bristle Size 4 в 55 миллиметров — для длинных и очень длинных волос.