Бренд ghd выпустил термостойкие расчески с антистатическим эффектом и новые брашинги с натуральной щетиной

ghd представили новые инструменты для укладки волос — это круглые брашинги с натуральной щетиной и термостойкие расчески с антистатическим эффектом. Брашинги бренд сделал в четырех размерах — для волос разной длины, а расчески есть в двух вариантах.
Расческа-гребень ghd detangling comb подходит для распутывания влажных волос, расчесывания волнистых и вьющихся, а также для равномерного распределения средств укладки от корней до кончиков. С помощью расчески с длинной ручкой ghd tail hair comb можно точно разделить волосы и создать прически, например, начес.
Брашинги же отвечают за создание объема, уменьшение пушения и придание волосам глянцевого блеска. Круглая щетка Ghd Natural Bristle Size 1 размером в 1, 28 миллиметров идеальна для укладки коротких волос, Ghd Nat Bristle Size 2 в 35 миллиметров — для коротких и волос средней длины, Ghd Nat Bristle Size 3 в 44 миллиметра — для длинных, а Ghd Nat Bristle Size 4 в 55 миллиметров — для длинных и очень длинных волос.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.