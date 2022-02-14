Вы наверняка видели афиши с рисунками несуществующих флаконов духов в Петербурге. Знакомьтесь — их автор, таинственный художник Сергей Кретенчук

Даже если вам еще не попадались афиши с изображением несуществующих флаконов духов, расклеенные по Петербургу, знайте: так театральный художник Сергей Кретенчук рассказывает городу о своем проекте. В инстаграме @takiekrasivieflakony собраны его иллюстрации фантазийных парфюмерных флаконов. В них сюрреализм объединяется с ассоциациями и впечатлениями от ароматов.
Инстаграм с иллюстрациями флаконов. Зачем и почему именно духи?
Я, наверное, лучшая цель для маркетинга — люблю отдавать все деньги, которые у меня есть, за результат отличной работы. И духи, на мой взгляд, один из лучших примеров, объединения работы совершенно разных людей. С одной стороны, это чистая наука — химия, а с другой, синтез из множества ощущений, которые к этой химии можно добавить: от плейлистов вокруг запаха, как делают некоторые бренды, до тактильных ощущений, флаконов и дизайна пространства. От соединения всего этого и зависит конечное восприятие аромата. Я стал акцентировать на этом внимание давно, когда увидел красивое пространство с красивыми банками духов (это была первая Cosmotheca в Петербурге на втором этаже универмага Au Pont Rouge) и мне захотелось их разглядывать, трогать, нюхать и знать про них все, что можно. При этом помпезные флаконы в другом магазине, напротив, отталкивали, даже несмотря на великолепие самого аромата. Так и возник интерес ко всему визуальному вокруг духов.
Минувшим летом, в поисках чтения на тему парфюмерии, я набрел на книгу «Парфюмерный гид» Луки Турина и Тани Санчез и канал Nose Republic, переводчицы этой книги Ксении Головановой. Находки меня порадовали, но было и то, что расстроило, — верстка книги в ее единственном русскоязычном электронном варианте. Издание про духи хочется видеть красивым, напечатанным на дорогой итальянской бумаге. Так появилась идея создания иллюстраций к тексту «Парфюмерного гида» с альтернативными, сюрреалистичными флаконами, которые когда-нибудь в будущем могли бы стать красивой книгой. По задумке иллюстрации должны должны дополнять описанное в тексте впечатление от аромата. Физическое издание книги сейчас пока еще мечта, поэтому я решил делиться картинками в инстаграме.
Кроме иллюстраций в аккаунте проекта есть и совершенно залипательные видео.
Сначала я думал что буду выкладывать только акварели, но когда отрисовал первую часть, отсканировал и запостил, понял что в диджитале нужно что-то еще. Стал делать 3D-модели флаконов, в итоге именно они больше всего и нравятся людям. А лично для меня акварели важнее — все формы и цвета придумываются при работе над ними. Однако я понимаю, что они классно выглядят в принте, а в инстаграме увлекательнее подвижные 3D.
У ваших флаконов полностью фантазийный дизайн или есть реальные референсы?
Наверное, главный источник вдохновения нежно любимая мной книга Codex Seraphinianus (книга, написанная и проиллюстрированная итальянским архитектором и промышленным дизайнером Луиджи Серафини. — Прим. ред.) — это как раз тот случай, когда книга не только источник информации, но и эстетический объект. Именно этого мне не хватило при чтении «Парфюмерного гида». Конечно, какие-то старинные флаконы духов, или интересные предметы дизайна тоже бывают референсами. Я даже дополняю публикацию изображением, близким к иллюстрации, но как правило подбираю эти картинки уже после создания собственного рисунка. А в момент творческой работы стараюсь все-таки брать что-то из самого текста, искать ассоциации со словами или брендом.
Есть ли в иллюстрациях локальная привязка к Петербургу?
Я понимаю, что вам, как изданию про Петербург, было бы интересно, если бы такая привязка существовала (Смеется), но единственная привязка в том, что я живу и рисую здесь. Хотя можно предположить, что ежедневное видение Петербурга, как-то отражается на моем стиле рисования. Наверняка могу сказать, что в качестве идеи для формы крышки флакона Chanel 1932, я использовал форму прекрасного петербургского ЦНИИ робототехники.
Ваш бэкграунд: вы связаны с модной или бьюти-индустрией?
Не совсем. Я театральный художник, занимаюсь декорациями и костюмами. Но моду очень сильно люблю, и в театральном костюме стараюсь эту любовь отражать.
А в каких спектаклях можно увидеть ваши работы?
Как и большинство театральных художников я не привязан к одному театру. В Петербурге последнее время не очень много удавалось поработать, из недавнего — на малой сцене театра Ленсовета идет спектакль «Мама», с моими костюмами и народной артисткой России Анной Алексахиной в главной роли. В марте на Золотую маску в Москву привезут любимую «Книгу непокоя», которую мы с режиссером Ильей Мощицким сделали в Архангельском молодежном театре.
За кем из художников, иллюстраторов следите?
Я бы не стал выделять именно иллюстраторов, мне кажется, инстаграм очень уравнивает всех создателей контента — фотографов, тату мастеров, скульпторов, иллюстраторов. Из локальных очень нравятся Глеб Песок и Витя Забуга, даже сделал несколько тату у них. Корейские татуировщики делают прекрасные картинки — @0chicken.tattoo, @heyhey__diary. Классные работы у Brian Rochefort. И супер любовь последнего времени — инстаграм ювелирного бренда Panconesi, его контент — что-то невероятно прекрасное.
Для какого реального бренда вы бы хотели создать дизайн флакона?
Не думаю, что флаконы, которые я рисую, здорово бы выглядели в качестве реальной упаковки духов, но можно было бы отлично разнообразить строгость любимых Naomi Goodsir, вложив в них карточку с иллюстрацией. Если говорить про создание флаконов, здорово бы было подумать над дизайном для Humiecki & Graef. Бренд перестал существовать лет шесть назад, но на Авито еще можно найти его духи. Сами ароматы абсолютно прекрасные, а вот флаконы для 2022 года выглядят уже не очень. Но это был бы, конечно, совсем не тот дизайн, который я создаю для иллюстраций. Еще с Loewe хотел бы посотрудничать просто из большой любви к Джонатану Андерсону, но у них сейчас и так хорошие флаконы в прекрасных коробках с цветами Карла Блоссфельдта.
Об инстаграме @takiekrasivieflakony мы узнали из уличной листовки. Это интригующее промо.
Очень круто, что вы узнали именно так! Я думал это почти не работает. Да, мне нравится как афиши с флаконами выглядят в городской среде, но, к сожалению, я не очень много успел их наклеить — наступили морозы, и я решил отложить это до весны. Особенно приятно было заклеивать флаконами постеры театров, которые не люблю (Смеется).
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.