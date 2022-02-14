Вы наверняка видели афиши с рисунками несуществующих флаконов духов в Петербурге. Знакомьтесь — их автор, таинственный художник Сергей Кретенчук

Кроме иллюстраций в аккаунте проекта есть и совершенно залипательные видео.

Сначала я думал что буду выкладывать только акварели, но когда отрисовал первую часть, отсканировал и запостил, понял что в диджитале нужно что-то еще. Стал делать 3D-модели флаконов, в итоге именно они больше всего и нравятся людям. А лично для меня акварели важнее — все формы и цвета придумываются при работе над ними. Однако я понимаю, что они классно выглядят в принте, а в инстаграме увлекательнее подвижные 3D.

У ваших флаконов полностью фантазийный дизайн или есть реальные референсы?

Наверное, главный источник вдохновения нежно любимая мной книга Codex Seraphinianus (книга, написанная и проиллюстрированная итальянским архитектором и промышленным дизайнером Луиджи Серафини. — Прим. ред.) — это как раз тот случай, когда книга не только источник информации, но и эстетический объект. Именно этого мне не хватило при чтении «Парфюмерного гида». Конечно, какие-то старинные флаконы духов, или интересные предметы дизайна тоже бывают референсами. Я даже дополняю публикацию изображением, близким к иллюстрации, но как правило подбираю эти картинки уже после создания собственного рисунка. А в момент творческой работы стараюсь все-таки брать что-то из самого текста, искать ассоциации со словами или брендом.

Есть ли в иллюстрациях локальная привязка к Петербургу?

Я понимаю, что вам, как изданию про Петербург, было бы интересно, если бы такая привязка существовала (Смеется), но единственная привязка в том, что я живу и рисую здесь. Хотя можно предположить, что ежедневное видение Петербурга, как-то отражается на моем стиле рисования. Наверняка могу сказать, что в качестве идеи для формы крышки флакона Chanel 1932, я использовал форму прекрасного петербургского ЦНИИ робототехники.