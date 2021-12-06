Российский бренд M.AKLIVE выпустил эмульсию, которая подойдет для аномальных холодов

Косметический инди-бренд M.AKLIVE, сочетающий в своих продуктах достижения фармакологии и косметологии, выпустил эмульсию «Формула питания и восстановления». Она предназначена для интенсивного ухода за кожей тела и обладает особой, ламеллярной структурой. В составе продукта — масла и активы в виде плоских тонких параллельных пластин, которые имитируют структуру липидного барьера кожи человека. Благодаря этому компоненты эмульсии быстрее и глубже проникают в кожу, восстанавливая ее.
Крем увлажняет и защищает от обезвоживания, быстро снимает сухость, стягивание и шелушение. Даже при патологических состояниях, таких как атопия, фолликулярный гиперкератоз, дерматиты, псориаз, экземы кожа приходит в состояние, максимально приближенное к нормальному и начинает функционировать почти как здоровая: воспалительные элементы уменьшаются в размере или вообще проходят, восстанавливается структура, разглаживаются бляшки при псориазе, утолщения и гусиная кожа при гиперкератозе.
Кроме того, эмульсия отлично переносится при склонности к аллергическим реакциям и облегчает состояние при повышенной чувствительности кожи, снижает ее реактивность. Крем подходит даже детям, причем с рождения. Несмотря на насыщенную текстуру, средство не оставляет следов и липкого слоя на коже.
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