Российский бренд M.AKLIVE выпустил эмульсию, которая подойдет для аномальных холодов

Косметический инди-бренд M.AKLIVE, сочетающий в своих продуктах достижения фармакологии и косметологии, выпустил эмульсию «Формула питания и восстановления». Она предназначена для интенсивного ухода за кожей тела и обладает особой, ламеллярной структурой. В составе продукта — масла и активы в виде плоских тонких параллельных пластин, которые имитируют структуру липидного барьера кожи человека. Благодаря этому компоненты эмульсии быстрее и глубже проникают в кожу, восстанавливая ее.