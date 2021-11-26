Косметический дом ​​Académie Scientifique de Beauté представил новый лифтинг-уход

Бренд Académie Scientifique de Beauté, который создает бьюти-средства для ухода за кожей, выпустил линию Youth Active Lift. В нее вошли три продукта с лифтинг-текстурой и растительными ингредиентами в составе, направленные на улучшение тонуса мышц лица. Уход Youth Active Lift замедляет последствия обвисания кожи, нормализует возрастные изменения, делает овал лица более четким, а кожу — более упругой.
Первое средство в линейке — липосомальный лифтинг-уход для контура глаз, который сочетает разглаживающее действие геля и удобство крема. Он помогает уменьшить отечность, разглаживает область вокруг глаз, расслабляет кожу век. Мгновенным разглаживающим действием обладает лифтинг-крем — второй продукт Youth Active Lift. Его суперсила — подтягивающий уход и восстановление тонуса кожи. За скульптурирование лица и шеи отвечает крем-лифтинг. Это средство делает контуры лица более четкими, убирает отечность, уменьшает птоз, разглаживает глубокие и тонкие морщины.
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