Косметический дом ​​Académie Scientifique de Beauté представил новый лифтинг-уход

Первое средство в линейке — липосомальный лифтинг-уход для контура глаз, который сочетает разглаживающее действие геля и удобство крема. Он помогает уменьшить отечность, разглаживает область вокруг глаз, расслабляет кожу век. Мгновенным разглаживающим действием обладает лифтинг-крем — второй продукт Youth Active Lift. Его суперсила — подтягивающий уход и восстановление тонуса кожи. За скульптурирование лица и шеи отвечает крем-лифтинг. Это средство делает контуры лица более четкими, убирает отечность, уменьшает птоз, разглаживает глубокие и тонкие морщины.