Rexaline Derma выпустили энзимный пилинг для чувствительной (очень!) кожи

Крем-пилинг от Rexaline Derma выравнивает и очищает кожу, удаляя загрязнения и мертвые клетки. И делает это нежно, благодаря формуле, в которой не содержатся раздражающие и абразивные элементы. Еще из плюсов бьюти-средства — оно улучшает текстуру кожи, разглаживает микрорельефы, выравнивает цвет лица.