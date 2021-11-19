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Rexaline Derma выпустили энзимный пилинг для чувствительной (очень!) кожи

Rexaline Derma (специализируются на средствах для уменьшения чувствительности и борьбы с преждевременным старением) разработали пилинг для очень чувствительной кожи. Он отличается тем, что обладает одновременно мягким отшелушивающим действием скраба и успокаивающими свойствами крема.

Крем-пилинг от Rexaline Derma выравнивает и очищает кожу, удаляя загрязнения и мертвые клетки. И делает это нежно, благодаря формуле, в которой не содержатся раздражающие и абразивные элементы. Еще из плюсов бьюти-средства — оно улучшает текстуру кожи, разглаживает микрорельефы, выравнивает цвет лица.

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